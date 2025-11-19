 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
Среда, 19.11.2025
Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
18:22 19.11.2025

Тонкая грань между выгодой и хаосом: почему Запад не рискнет конфисковать российские активы
Запад не сможет конфисковать российские активы - экономист Беляев

19.11.2025

Конфискация российских активов в западных странах невозможна с правовой точки зрения, поскольку они остаются собственностью России и лишь числятся на балансах иностранных структур. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что ведомство подготовило проект ответных мер на возможную конфискацию российских активов западными странами.

По словам Беляева, разговоры о возможной конфискации российских средств - это элемент информационного давления, не имеющий под собой экономических или юридических оснований. Он подчеркнул, что размещенные за рубежом средства остаются собственностью России и отражаются как пассивы на счетах иностранных финансовых институтов.

"Наши активы числятся пассивами. Никто их не конфискует - это пустые разговоры. Право распоряжаться средствами принадлежит исключительно их владельцу, и отобрать их невозможно. Попытка изменить это правило разрушит всю систему рыночной экономики и приведет к полному хаосу", - отметил Беляев.

Он пояснил, что западные финансовые институты используют лишь доходы от размещенных российских средств, не затрагивая их основную сумму. Это, по его словам, стандартная банковская практика, при которой пассивы клиентов участвуют в активных операциях и приносят доход.

"Речь идет только об использовании доходов от тех средств, которые числятся по пассивам. Это обычная банковская операция, аналогичная тому, как Сбербанк применяет вклады граждан в кредитовании. Незаконным является не сам механизм, а то, что владельцу ограничивают доступ к его активам", - пояснил аналитик.

Беляев добавил, что Россия располагает инструментами для ответа на возможные недружественные действия. По его словам, в случае попытки прямого отчуждения средств Москва сможет реализовать зеркальные меры в отношении собственности западных компаний в России и обратиться в международные судебные инстанции. Эксперт подчеркнул, что подобные действия со стороны Запада подорвут доверие к его финансовой системе и нанесут серьезный удар по мировой экономической стабильности.

Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру

Источник - Правда.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763565720


