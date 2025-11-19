Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября

00:05 20.11.2025 Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября, вечер



19.11.2025 | Обзор событий



Успехи в ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.



Хотя НОВОПАВЛОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ "пришло в движение" сравнительно недавно, там уже вовсю идет штурм самой НОВОПАВЛОВКИ. После освобождения ИВАНОВКИ и ФИЛИИ ВС РФ провели несколько локальных атак, – пишет Телеграм-канал Рыбарь.



Столкнувшись с проблемой в виде "кармана" в треугольнике ФИЛИЯ – ОРЕХОВО – ДАЧНОЕ, российские подразделения зачистили участок, а затем провели крупный по нынешним меркам механизированный штурм.



И пусть несколько БМП были поражены дронами (опять к наболевшему вопросу, высадить десант на северных окраинах села удалось. Сейчас штурмовики уже действуют на его северо-западной окраине за рекой Соленая.



Закрепиться пока удалось не везде, но большая часть Новопавловки уже является зоной боев. Российская бронетехника продолжает подвозить подкрепления, так что для ВСУ обстановка складывается весьма скверно.



На фоне поступающих противоречивых сообщений об атаках ВС РФ со стороны МОЛОДЕЦКОГО на НОВОПОДГОРНОЕ, а также от МУРАВКИ к БЕЛЯКОВКЕ, не исключено, что на этом направлении начнется и более масштабное наступление. А само оно будет переименовано в МЕЖЕВСКОЕ.



* * *



КРАСНЫЙ ЛИМАН: ситуация на линии фронта



По информации проукраинского ресурса DeepState, в районе Красного Лимана сохраняется напряженная оперативная обстановка для ВСУ:



российские подразделения продолжают давление по всей линии серой зоны;



отмечаются попытки обхода Лимана с южного направления;



ведутся бои в районе ДИБРОВЫ и СТАРОГО КАРАВАНА;



сообщается о продвижении в посадках восточнее ЯМПОЛЯ.



В комментариях часто встречаются негативные мнения относительно достоверности самого ресурса, криптографических данных и сроков обновления информации. Многие участники отмечают расхождения между оценочными картами и реальной ситуацией на земле, – пишет Телеграм-канал KRM РФ.



Ресурс дал традиционно завуалированный ответ: информация требует проверки, и не все факты доступны публике. При этом всегда стоит учитывать, что данные противника чаще занижены относительно реального положения на земле.



* * *



На ПОКРОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ противник пытается просочиться мелкими группами в МИРНОГРАД и ПОКРОВСК, пишет Телеграм-канал АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА.



Обстановкой в городах практически не владеют. Каждая отправка – поход в никуда, поэтому часто натыкаются на наши войска, которые уже закрепились на позициях.



Севернее Покровска наши войска смогли прорваться через посадки и занять значительный участок, фактически перерезав единственный маршрут снабжения до Мирнограда.



ВСУ пытаются контратаковать и отбивать утраченное, особенно акцентируя внимание на районе РОДИНСКОГО.



В Родинском на днях противник пытался под прикрытием тумана завезти ЛС на технике, в результате чего техника была уничтожена, ЛС – ликвидирован.



Пока точный контроль остается в тумане, но ВС РФ смогли расширить зону у КРАСНОГО ЛИМАНА. Также противник пытается вклиниться у СУХЕЦКОГО, но без серьезных изменений.



На направлении ДОРОЖНОГО наши войска начали продвигаться на запад и закрепились в опорных пунктах западнее этого села.



На направлении НОВОГО ШАХОВО противник предпринял попытку контрнаступления на одном танке и пешими штурмовыми группами. В результате танк на обратном пути был уничтожен, а ЛС ликвидирован при попытке сближения.







* * *



Обстановка ЮЖНО-ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ в зоне ответственности группировки войск "Восток".



В зоне ответственности 29 армии.



Забайкальцы продолжают вести бои к югу от ТИХОГО. Противник проводит здесь контратаки, пытаясь задержать продвижение штурмовых групп, но безуспешно. Уничтожено 16 военнослужащих ВСУ, – пишет Телеграм-канал Воин DV.



В зоне ответственности 36 армии



Воины из Бурятии продолжают наступать широким фронтом на рубеж РАДОСТНОЕ – НОВОЕ ЗАПОРОЖЬЕ. Противник здесь также пытается контратаковать резервами, которые он подтянул с других направлений. Однако, продвижение Дальневосточников здесь продолжается, уничтожено 20 военнослужащих ВСУ.



В зоне ответственности 5 армии



На ДОБРОПОЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ штурмовые группы 127 мотострелковой дивизии продолжают вклинение в оборонительные позиции противника. Занят район до полутора км в глубину и по фронту. Уничтожено 23 военнослужащих ВСУ.



В направлении ВАРВАРОВКИ овладели укрепленными опорными пунктами противника в лесополосах. Уничтожено 24 военнослужащих ВСУ.



Здесь, на направлении ГУЛЯЙПОЛЯ, Приморцы своими решительными и смелыми действиями создают для противника очень опасное положение, каждый день увеличивая натиск и продвигаясь вглубь его оборонительных порядков.



* * *



СЕВЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



Очевидно, что сегодня можно говорить о полном оперативном и тактическом блокировании города СЕВЕРСК с северной, южной и восточной сторон. Начата стадия активная боевых действий за город, уличные бои идут в южной части населенного пункта. Однако, все указывает на то, что о быстром окончании штурма говорить не приходится, – пишет Телеграм-канал Дневник Десантника.



Продолжаются сражения за ЯМПОЛЬ (северный участок). На южном участке осталась одна трасса снабжения гарнизона ВСУ около СВЯТО-ПОКРОВСКОГО. Тем не менее уже сейчас противнику не представляется возможным отойти от города беспрепятственно.



Западнее ЯМПОЛЯ есть продвижение ВС РФ в районе лесополок. С восточной стороны от этого поселка (между ним и н.п.Дроновка) расширяем территориальный контроль вдоль реки Северный Донец, выдавливая противника из лесных массивов. После взятия ПЛАТОНОВКИ наши подразделения продолжают наступление стремясь взять под физический контроль трассу Т-05-13 ЗАКОТНОЕ – СЕВЕРСК.



С южной стороны города наши подразделения прорвав оборону противника и заняв крупный опорник, вошли в городской черту. Успешно развивая наступление, расширили контроль с юга Северска до улицы Гоголя. Отдельные штурмовые группы фиксируем и в центральной части Северска.



В западной части города протекает река Бахмутка, здесь ВСУ постоянно пытаются налаживать переправы для переброски и перегруппировки своих сил и техники. В помощь нашим штурмовикам работает артиллерия и операторы БПЛА, которые выявляют и уничтожают переправы врага, а также пункты операторов БПЛА.



Развиваем наступление с южной стороны на СЕВЕРСК.



Единственной основной трассой снабжения гарнизона ВСУ остается дорога, идущая через СВЯТО-ПОКРОВСКОЕ. Задача подразделений ВС РФ на этом участке, купировать ее и отрезать противника от этого логистического пути.



Выравниваем "карман" между ВЫЕМКОЙ и ЗВАНОВКОЙ.



* * *



Дочирикались 2.0 или приплыли.



Ракетным ударом во Львове уничтожены здания индустриального парка "PORT", пишет Телеграм-канал LOSTARMOUR | Carthago delenda est!



В статье издания Forbes от 2023-года с заголовком: "Большая война превращает Львов в главный логистический хаб страны" – именно два уничтоженных за последние 1,5 месяца во Львове индустриальных парка (SPARROW и PORT) отмечены как флагманские проекты по переориентации поставок грузов с черноморских портов на западную границу Украины. Какие грузы ныне приоритетны к поставкам на Украину уточнять излишне.



* * *



Священник из Новороссийской епархии задержан за вербовку диверсантов для Украины, пишет Телеграм-канал Readovka.



Сотрудники ФСБ задержали бывшего священнослужителя Новороссийской епархии по подозрению в создании диверсионной группы для совершения терактов на Кубани. Мужчина добровольно вступил в запрещенную террористическую организацию, действующую в интересах Украины. Он занимался вербовкой сторонников, сообщает ведомство.



В отношении задержанного возбуждено дело об участии в деятельности террористической организации – теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.



* * *



В морском порту Мариуполя будет оборудован пункт пропуска через государственную границу России. Как сообщили в Правительстве России, данное решение даст возможность развивать портовую и другую инфраструктуру для внутренней и внешней торговли, – пишет Телеграм-канал ДНР Онлайн.



На сегодняшний день морской порт Мариуполя является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. Суда готовы принимать 12 грузовых причалов.



Основной объем грузоперевозок приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду – разновидность железной руды – и грузы в упаковке. Источник - Фонд стратегической культуры

