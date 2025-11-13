Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко

03:57 20.11.2025

Разместить батальон ВСУ в Литве предложил комиссар ЕС по обороне.



По словам Андрюса Кубилюса, это станет "дополнительной гарантией безопасности" Литвы. Речь о периоде после возможного прекращения боевых действий на Украине, сообщает @sputniknews_lt



