|Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
03:57 20.11.2025
Разместить батальон ВСУ в Литве предложил комиссар ЕС по обороне.
По словам Андрюса Кубилюса, это станет "дополнительной гарантией безопасности" Литвы. Речь о периоде после возможного прекращения боевых действий на Украине, сообщает @sputniknews_lt
Не уйдут от возмездия: Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, заявил военный эксперт @SputnikLive Александр Хроленко.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее предложил после СВО разместить украинские войска в Прибалтике. Для этого могут быть использованы военные базы "Зокняй" и "Рукла" в Литве, "Лиелварде" и "Кадага" в Латвии, а также "Эмари" и "Тапа" в Эстонии.
"Вооруженные формирования нацистов не уйдут от высокоточного возмездия и в странах Прибалтики. Так или иначе действующая украинская армия будет уничтожена. Никто не отменял стратегическое требование России о выводе иностранных войск НАТО в пределы 1997 года".