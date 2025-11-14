Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик

05:32 20.11.2025

Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль - Своик



Президент Казахстана фактически выступает как потенциальный международный посредник, выполняя роль, которой не хватает в мире



АСТАНА, 19 ноя - Sputnik. Активные международные визиты и новые соглашения Астаны направлены на 2026–2028 годы, когда мир может столкнуться с крупнейшим геополитическим и финансовым переломом, заявил корреспонденту Sputnik Казахстан известный политический и общественный деятель Петр Своик.



Токаев поблагодарил Путина за прием в Москве



По его словам, экономическая и политическая обстановка между США, Китая и России требует "некой площадки для обсуждения".



"Никто не хочет уступать друг другу, но еще меньше им хочется вступать между собой в прямое столкновение. А тут посмотрите, с площадками-то как раз и дефицит", - подчеркнул Своик.



Ни Совбез ООН, ни G7, ни G20, как и другие международные площадки не могут "похвастаться" всеобщим авторитетом, считает общественник.



У Путина и Токаева выстроены доверительные отношения - политолог



Он обратил внимание на надвигающийся кризис долларовой модели, накопившей несопоставимый объем долгов.



"Сейчас мировая экономика - это около $115 трлн. А глобальный долг этой самой экономики где-то $340 трлн. Поэтому обслуживание такого долга... это невозможный для реальной экономики рост, то есть все, схема закончилась", - отметил Своик.



Особое значение в этой логике приобретает декларация, подписанная во время госвизита в Москву. Документ выводит отношения Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.



На новый уровень: президенты Казахстана и России говорили о будущем отношений



По оценке эксперта, когда глобальный долговой пузырь лопнет, страны столкнутся с необходимостью обеспечивать базовое функционирование: продукты, энергетику, водоснабжение, медицину.



В этот период выиграют те государства, которые ближе к самообеспечению.



"И тут Россия, которую много лет аккуратно выталкивали из долларового пространства санкциями, и которая ближе всего к самообеспечению, вместе с Казахстаном, мы с вами в наилучших условиях", - заявил Своик.



Именно поэтому Казахстан и Россия, считает Своик, находятся в более выгодном положении.