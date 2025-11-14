 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 20.11.2025
    Казахстан 
Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
05:32 20.11.2025

Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль - Своик

Президент Казахстана фактически выступает как потенциальный международный посредник, выполняя роль, которой не хватает в мире

АСТАНА, 19 ноя - Sputnik. Активные международные визиты и новые соглашения Астаны направлены на 2026–2028 годы, когда мир может столкнуться с крупнейшим геополитическим и финансовым переломом, заявил корреспонденту Sputnik Казахстан известный политический и общественный деятель Петр Своик.

Токаев поблагодарил Путина за прием в Москве

По его словам, экономическая и политическая обстановка между США, Китая и России требует "некой площадки для обсуждения".

"Никто не хочет уступать друг другу, но еще меньше им хочется вступать между собой в прямое столкновение. А тут посмотрите, с площадками-то как раз и дефицит", - подчеркнул Своик.

Ни Совбез ООН, ни G7, ни G20, как и другие международные площадки не могут "похвастаться" всеобщим авторитетом, считает общественник.

У Путина и Токаева выстроены доверительные отношения - политолог

Он обратил внимание на надвигающийся кризис долларовой модели, накопившей несопоставимый объем долгов.

"Сейчас мировая экономика - это около $115 трлн. А глобальный долг этой самой экономики где-то $340 трлн. Поэтому обслуживание такого долга... это невозможный для реальной экономики рост, то есть все, схема закончилась", - отметил Своик.

Особое значение в этой логике приобретает декларация, подписанная во время госвизита в Москву. Документ выводит отношения Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

На новый уровень: президенты Казахстана и России говорили о будущем отношений

По оценке эксперта, когда глобальный долговой пузырь лопнет, страны столкнутся с необходимостью обеспечивать базовое функционирование: продукты, энергетику, водоснабжение, медицину.

В этот период выиграют те государства, которые ближе к самообеспечению.

"И тут Россия, которую много лет аккуратно выталкивали из долларового пространства санкциями, и которая ближе всего к самообеспечению, вместе с Казахстаном, мы с вами в наилучших условиях", - заявил Своик.

Именно поэтому Казахстан и Россия, считает Своик, находятся в более выгодном положении.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763605920


