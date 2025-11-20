Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов

07:23 20.11.2025 Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона

20.11.2025 | Азиз АБДРАИМОВ



В последние годы значение Центральной Азии (ЦА) на евразийском пространстве значительно возросло. Причиной этого стали последние геополитические изменения в мире и растущее стремление западных стран получить доступ к новой сырьевой базе, включая критически важные металлы. Поэтому США, Европейский союз, Россия, Китай и другие мировые игроки в ускоренном темпе начали формировать различные форматы для диалога со странами региона. Кроме того, в ЦА усилился процесс внутренней интеграции, ярким доказательством чего являются консультативные встречи глав центральноазиатских государств, которые в последние годы приобрели стратегическое значение.



История консультативных встреч лидеров ЦА берет свое начало в 2017 году, когда на Генассамблее ООН президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать платформу для регулярного диалога. Впервые лидеры пяти стран собрались через год в Астане, где стало очевидно, что новый формат общения дает возможность решать самые разные вопросы, не опасаясь внешнего давления. На второй встрече в 2019 году был закреплен ежегодный характер подобных саммитов, а их тематика значительно расширилась. В последующие годы стороны в рамках консультативных встреч смогли решить множество вопросов, в том числе связанных с границами, водными ресурсами, торговлей и др. Появилась концепция регионального сотрудничества до 2040 года и был создан Совет национальных координаторов.



VII Консультативная встреча, прошедшая 16 ноября в Ташкенте, стала наиболее насыщенной и значимой по своему содержанию. В ней приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Каха Имнадзе. В ходе заседания стороны обсудили вопросы укрепления интеграции, развитие сотрудничества в различных сферах, увеличение объемов взаимной торговли, расширение транспортных коридоров и логистического взаимодействия, а также развитие диалога в формате "Центральная Азия плюс" (C5+). Главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане, экологические вызовы и вопросы совместного использования водных и энергетических ресурсов.



Как показала встреча и ее итоги, главной темой саммита стала экономика. Практически каждый лидер говорил о необходимости углубления экономического сотрудничества, снятия барьеров, развития совместных производств, расширения транзитных коридоров и синхронизации транспортных стратегий. Фактически саммит стал первой встречей, где экономическая интеграция оказалась в центре повестки, а высокий уровень проработанности инициатив говорил о готовности к их скорой практической реализации.



В частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил разработать региональную программу торгово-экономического взаимодействия до 2035 года. Он отметил, что взаимная торговля достигла $10,7 млрд, а взаимные инвестиции выросли на 17%. По его словам, торговый оборот можно увеличить в 1,5–2 раза при условии устранения административных барьеров и гармонизации налоговых и таможенных процедур. Также он предложил принять декларацию об общем инвестиционном пространстве, которое позволит сформировать единый инвестиционный климат и сделать регион более привлекательным для бизнеса.



Большое внимание Мирзиеев уделил развитию транспортной инфраструктуры. Он подчеркнул, что проекты железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", Трансафганский коридор и Транскаспийский маршрут имеют не только региональное значение. Для координации этих направлений он предложил создать Совет по инфраструктурному развитию – орган, который должен стать ключевым элементом новой транспортной стратегии региона.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идеи главы Узбекистана, дополнив их собственными инициативами в сфере промышленной, логистической и технологической кооперации. Одним из наиболее амбициозных предложений стало увеличение региональной торговли с нынешних $11,5 млрд до $20 млрд. Для этого он призвал к запуску прорывных проектов, включая создание совместных предприятий по глубокой переработке зерна, масличных культур и мясомолочной продукции. Токаев подчеркнул, что аграрная кооперация может стать фундаментом продовольственной безопасности и важной точкой роста экспорта. Лидер Казахстана также предложил создать Единую систему электронного сопровождения грузов, которая должна сократить проверки и ускорить прохождение границ, существенно уменьшив логистические издержки.



Отдельной темой стало развитие приграничных промышленных хабов. По мнению Токаева, совместные индустриальные зоны могут стать площадками для высокотехнологичных производств, ориентированных на региональные и внешние рынки. Кроме того, он предложил ряд технологических инициатив, включая создание исследовательского центра редкоземельных металлов в Астане и разработку Декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта (ИИ), который, по его мнению, станет ключевым элементом цифровой интеграции.



Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил устойчивый рост торгово-экономических связей в регионе: за три года товарооборот его страны с соседями увеличился на 28%, а прямые инвестиции из государств ЦА – на 15%, достигнув $135 млн. Он выделил три направления, которые, по его мнению, должны стать опорой интеграции: устранение торговых барьеров, развитие совместных производственных цепочек и использование цифровизации как катализатора роста. Особое внимание Жапаров уделил проекту железной дороги "Китай – Киргизия – Узбекистан", назвав его переломным моментом в региональной логистике, и предложил создать платформу "Цифровой транзитный коридор" по принципу "единого окна".



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сосредоточил свое внимание на создании единого транспортно-логистического пространства ЦА. Он подчеркнул необходимость модернизации железнодорожных маршрутов, расширения авиасообщения и повышения эффективности мультимодальных перевозок. Рахмон также предложил создать Региональный центр искусственного интеллекта в Душанбе и единую цифровую платформу для электронной торговли, что логично дополняет инициативы Казахстана и Кыргызстана.



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сделал акцент на энергетике, традиционно ключевой для его страны. Он предложил развивать крупную сеть производства, передачи и потребления электроэнергии, которая станет основой устойчивой энергосистемы Центральной Азии. Также он отметил потенциал региона для формирования новых кооперационных цепочек в промышленности и агропромышленного комплекса и подчеркнул необходимость расширения приграничной торговли.



Особое значение имело выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который обозначил роль своей страны как ключевого транзитного узла Срединного коридора. По его словам, грузоперевозки через Азербайджан за три года выросли на 90%, а пропускная способность порта Алят в ближайшие годы достигнет 25 млн тонн. Алиев сообщил о скором завершении строительства Зангезурского коридора, железнодорожная часть которого уже на первом этапе сможет перевозить до 15 млн тонн грузов. Он также рассказал о проектах "Цифровой шелковый путь" (прокладка оптоволоконного кабеля по дну Каспия) и подводного электрического кабеля, обеспечивающего экспорт электроэнергии в Европу.



Все высказанное Алиевым получило поддержку остальных участников саммита, а Азербайджан решением учредителей формата консультативных встреч стран Центральной Азии стал его полноправным участником. Тем самым данный формат вышел за рамки ЦА, сделав шаг не только к экономической, но и политической интеграции региона с Кавказом.



Итоги саммита были закреплены в ряде документов: совместном заявлении, решении о включении Азербайджана в формат, Концепции региональной безопасности и устойчивого развития, Каталоге рисков на 2026–2028 годы, а также обращении к ООН в поддержку кандидатуры Кыргызстана для непостоянного членства в Совете Безопасности. Несмотря на рамочный характер этих документов, они свидетельствуют о том, что консультативные встречи стали не просто площадкой для обмена мнениями, но и механизмом принятия обязательств и практических решений.



Результаты саммита показали, что предложения шести стран не конфликтуют между собой, а взаимно дополняют друг друга: инициативы Узбекистана и Казахстана формируют институционально-экономическую основу, Киргизия и Таджикистан заняты цифровым и логистическим направлением, Туркменистан стремится усилить энергетическую сферу, а Азербайджан готов обеспечить связь региона с мировыми рынками.



В целом же VII Консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии стала важным этапом в развитии регионального сотрудничества. Саммит ярко продемонстрировал, что ЦА постепенно переходит от слов к делу, включая сферу экономической интеграции. Углубление торговли, развитие логистических коридоров, создание совместных производств, согласование цифровых стандартов, формирование общего инвестиционного климата – все эти шаги способны превратить регион в один из важных центров евразийского экономического пространства. Присоединение же к формату Азербайджана лишь усиливает эту динамику.



Если предложенные в Ташкенте инициативы будут реализованы, Центральная Азия утвердит свои позиции не только как транзитный регион, но и как самостоятельный экономический центр мирового значения. Поэтому нынешнюю встречу вполне можно считать событием, способным в обозримом будущем изменить судьбу региона. Источник - Ритм Евразии

