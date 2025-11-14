Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим

08:06 20.11.2025

В 89 регионах России прошло голосование на лучший фильм о Великой отечественной войне. Победу одержала узбекская картина Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы"



Организаторы голосования - Общероссийское общественно-государственное движение "Движение первых"



"Тайметов. Вестник Победы" - фильм о первом узбекском летчике.



Многие помнят имена бойцов, поднявших Красное знамя над Рейхстагом, но мало кому известно, что потом именно Тайметов доставил его, а также Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и штандарты поверженного Третьего рейха, которые были сожжены у подножья Кремля, из Берлина в Москву.



Русский дом в Ташкенте поздравляет создателя фильма и нашего большого друга Эльдара Юлдашева с этой победой и желает ему новых достижений на благо развития и упрочнения добрых отношений между Россией и Узбекистаном.



