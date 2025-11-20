 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 20.11.2025
Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
15:43 20.11.2025

Турецкий гамбит или игра в наперстки?

20.11.2025 | Дмитрий СЕДОВ

Весть о внезапном броске наркофюрера в Стамбул с попыткой "привлечь Вашингтон к переговорам с РФ" всполошила знатоков медиасферы.

– Почему в Стамбул? – спрашивают одни знатоки.

– Потому что Эрдоган главный по тарелочкам в организации переговоров, – отвечают им другие.

– Это что, хитрый турецкий гамбит? А почему не в Вашингтон? – спрашивают их первые.

– Потому что его там не ждут. На грубость нарвется. Даже в пиджаке, – отвечают вторые.

– Тут Уиткофф передумал лететь в Стамбул на встречу с Ермаком. Это, чтобы не встречаться с наркофюрером? – спрашивают первые.

– А бог его знает, – отвечают вторые. – Видно, его озадачило такое густое количество украинских коррупционеров на один квадратный метр Стамбула. Что он хотел от Ермака? Конечно же, разъяснения о роли Зеленского в коррупционном скандале. Не для себя хотел, для дона Дональда. Тот терпеть не может жуликов. Вот чего Зеленский боится. Ведь тырил он со своей шайкой в основном американские деньги. А у дона Дональда почти как у дона Карлеоне на это ответ всегда категорический. Плохой ответ. Как бы не пришлось искать Зелю в пампасах Уругвая.

– А как же новый "план переговоров" наркофюрера, неужели он не интересен дону?

– Для этого нечего было ломиться в Стамбул. Способов поставить Вашингтон в известность много. Только дону никакие коррективы не нужны. У него есть свой план из 28 пунктов и в нем для наркофюрера не предусмотрено ни одной самой пустяшной роли. План предполагается доработать вместе с Москвой и обсуждать с глазу на глаз между российским и американским руководителями.

– 19 ноября президент Украины Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган провели переговоры в президентском дворце в Анкаре. Что случилось по итогам встречи?

Турецкий лидер предложил восстановить переговоры украинских и российских чиновников в Стамбуле с более широким содержанием. Правда, не уточнил про ширину. Хотя насчет гуманитарных успехов, то есть обмена пленными, все же намекнул.

– Помимо этого, наперсточник Зе пытается затащить Турцию за рукав в военную ситуацию на Черном море. "Важна и активная вовлеченность Турции в „коалицию желающих", особенно в ее военно-морской компонент. Все понимают значение безопасности в Черном море, и гарантировать такую безопасность можно только вместе с Турцией", – заявил главарь хунты. Хорошо бы понять, в каких функциях он видит турецкий флот в черноморской акватории. Если иметь в виду участие в "коалиции желающих" с их ностальгией по бесславному фашистскому прошлому Европы, то, наверное, у Эрдогана хватит здравого рассудка не присоединяться к этой шайке суицидников.

– Тем временем в Киев нагрянула делегация США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом и начальником штаба сухопутных войск страны Рэнди Джорджем. Они планируют встретиться с украинскими военными, законодателями и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это связано с тем, что США пытаются найти способ ускорить окончание войны". Напрашивается мысль о том, что Вашингтон решил проверить, что у наперсточника под колпачками. Точнее говоря, оценить на месте способность хунты продолжать свою линию на катастрофическую "перемогу" и сопоставить ее с теми 28 пунктами мирного процесса, которые выработаны администрацией. От этого визита будет зависеть многое в решениях Трампа.

– Поэтому Зеля так волнуется?

– У Зели истекло время. Этот наперсточник заигрался со своими идиотскими инициативами, хотя Москва говорила ему: чем дальше ты оттягиваешь решение, тем хуже будут твои позиции. Сегодня позиции плачевные. После Красноармейска российские войска овладеют стратегической инициативой на всей полосе наступления. Ему надо что–то делать. И он придумал еще одну партию в наперстки. Вдруг удастся каким–то чудом обмануть Трампа и добиться еще одного безнадежного раунда войны. Но то, что Украина движется к тотальному проигрышу, видят даже в Пентагоне. Бесконечно терпеть безумные метания наркофюрера и делать ставку на его провальную политику там больше не хотят.
Вот европейцы – это другое дело.

– В смысле поддержки Зеленского?

– Конечно. У них психоз на почве исторической амнезии. А это предпосылка для фатальных авантюр. Они готовы подхватить шоу Зеленского. Только есть одна закавыка.

– Это вы о "репарационном кредите" из замороженных русских авуаров?

– Именно о них. Представьте себе их положение. Они должны стырить у России 140 млрд евро для передачи Киеву, который тут же их разворует. Спрашивается, зачем крали? А Россия в ответ конфискует их активы на своей территории. Это игра в круглую дурочку.

– Но вы говорили о психозе. Думаете, в состоянии психоза они способны на такое пойти?

– Ах, коллега. Помните, как Польша не захотела пропустить Советскую армию на помощь Чехословакии в 1938 году? В Польше тоже царили психоз и уверенность в неизмеримом цивилизационном превосходстве над Москвой.

Через год ее переехали немецкие танки. Поверьте мне, скоро наркофюрер метнется в Брюссель за помощью. Ведь французы уже готовят "миротворцев" на случай продвижения российских войск в глубину Украины. После взятия Красноармейска это станет неизбежным.

– Неизбежным и наглядным, коллега. Ведь прорыв делается на фоне невероятных санкций миротворца дона Дональда.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763642580


