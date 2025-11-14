|Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
16:20 20.11.2025
"Это капитуляция Украины". Из-за каких пунктов Зеленский отказался от мирного плана Трампа и что за этим последует?
Стало известно, из-за каких пунктов мирного плана Трампа Владимир Зеленский отказался принимать американский документ. Источник сообщил, что предложенный Белым домом вариант всецело отвечает интересам России: "Это полная капитуляция Украины".
Накануне стало известно о том, что экс-президент Украины Владимир Зеленский отверг мирный план, который предложил президент США Дональд Трамп. Причина была неизвестна, поскольку содержание сохранялось в тайне.
Однако на следующий день СМИ раскрыли некоторые пункты плана. Документ предусматривает, что Украина откажется от размещения на своей территории иностранных войск. Будут запрещены поставки западного оружия дальнего действия. Киеву придется снять все ограничения с русского языка и вернуть официальный статус Украинской Православной Церкви.
Но самое главное - Украине придется отказаться от Донбасса и сократить свою армию вдвое. Именно эти два пункта в Киеве назвали невыполнимыми. И именно они стали причиной, по которой Зеленский отказался выполнять мирный план Трампа. Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что данная инициатива соответствует "максималистским требованиям" Кремля. Они говорят, что без серьезной доработки документа Киев не сможет его принять.
Источник газеты The Washington Post утверждает, что принятие данного плана означало бы "полную капитуляцию" Украины. Однако в то же самое время он отмечает, что у Зеленского "осталось мало вариантов".
К чему приведет отказ Зеленского?
Мирный план, который США предложили Украине, был разработан совместно с Катаром и Турцией. Об этом сообщает портал Axios. Западные СМИ сообщали, что он в целом соответствует "духу Анкориджа" и что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже успел его обсудить с русским коллегой Кириллом Дмитриевым. И судя по всему, со стороны России никаких возражений нет. А это значит, что единственным препятствием на пути к миру остается Украина.
Вероятнее всего, Трамп, который очень хочет стать человеком, урегулировавшим самый большой и сложный военный кризис XXI века, теперь усилит давление на Зеленского. В ближайшее время стоит ждать новых коррупционных разоблачений от НАБУ. Инсайдеры говорят, что на "пленках Миндича" есть голос самого Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что сам глава киевского режима может стать фигурантом дела о коррупции. Теоретически это может привести к отставке Зеленского, и тогда уже американцы будут договариваться с его более сговорчивым сменщиком.
Это не единственный инструмент давления, который есть в распоряжении Трампа. Президент США также может приостановить поставки оружия или перестать делиться разведданными, что серьезно усугубит и без того бедственное положение украинской армии.
Что с того?
Украинские чиновники жалуются на "максималистские требования" России, однако не совсем понятно, чего они еще ожидали. Москва одерживает победу на поле боя, что дает ей право ставить любые условия своему противнику.
У Украины нет ничего, что могло бы укрепить ее переговорную позицию. Ее армия терпит поражение и теряет территории, энергетика уничтожена, предоставленные ЕС деньги могут закончиться в ближайшие месяцы. И к этому всему добавляется коррупционный скандал, который уже вылился в политический кризис с возможной отставкой правительства. В этих обстоятельствах у страны остается только два выбора - или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома.
Добавим также, что у Украины было несколько шансов избежать этого сценария. Если бы она реализовала Минские соглашения, то не потеряла бы даже Донбасс, а СВО не началась никогда. Если бы Зеленский пошел на мир весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, то он также получил бы гораздо более мягкий вариант урегулирования, чем сейчас. Официальные лица России неоднократно предупреждали, что каждое новое предложение с нашей стороны будет хуже предыдущего. И не исключено, что нынешний мирный план Трампа через какое-то время покажется Зеленскому не таким уж и плохим на фоне следующего.