Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома

16:20 20.11.2025

"Это капитуляция Украины". Из-за каких пунктов Зеленский отказался от мирного плана Трампа и что за этим последует?



Стало известно, из-за каких пунктов мирного плана Трампа Владимир Зеленский отказался принимать американский документ. Источник сообщил, что предложенный Белым домом вариант всецело отвечает интересам России: "Это полная капитуляция Украины".



Накануне стало известно о том, что экс-президент Украины Владимир Зеленский отверг мирный план, который предложил президент США Дональд Трамп. Причина была неизвестна, поскольку содержание сохранялось в тайне.



Однако на следующий день СМИ раскрыли некоторые пункты плана. Документ предусматривает, что Украина откажется от размещения на своей территории иностранных войск. Будут запрещены поставки западного оружия дальнего действия. Киеву придется снять все ограничения с русского языка и вернуть официальный статус Украинской Православной Церкви.



Но самое главное - Украине придется отказаться от Донбасса и сократить свою армию вдвое. Именно эти два пункта в Киеве назвали невыполнимыми. И именно они стали причиной, по которой Зеленский отказался выполнять мирный план Трампа. Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что данная инициатива соответствует "максималистским требованиям" Кремля. Они говорят, что без серьезной доработки документа Киев не сможет его принять.



Источник газеты The Washington Post утверждает, что принятие данного плана означало бы "полную капитуляцию" Украины. Однако в то же самое время он отмечает, что у Зеленского "осталось мало вариантов".



К чему приведет отказ Зеленского?



