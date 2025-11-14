Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
16:20 20.11.2025

"Это капитуляция Украины". Из-за каких пунктов Зеленский отказался от мирного плана Трампа и что за этим последует?

Стало известно, из-за каких пунктов мирного плана Трампа Владимир Зеленский отказался принимать американский документ. Источник сообщил, что предложенный Белым домом вариант всецело отвечает интересам России: "Это полная капитуляция Украины".

Накануне стало известно о том, что экс-президент Украины Владимир Зеленский отверг мирный план, который предложил президент США Дональд Трамп. Причина была неизвестна, поскольку содержание сохранялось в тайне.

Однако на следующий день СМИ раскрыли некоторые пункты плана. Документ предусматривает, что Украина откажется от размещения на своей территории иностранных войск. Будут запрещены поставки западного оружия дальнего действия. Киеву придется снять все ограничения с русского языка и вернуть официальный статус Украинской Православной Церкви.

Но самое главное - Украине придется отказаться от Донбасса и сократить свою армию вдвое. Именно эти два пункта в Киеве назвали невыполнимыми. И именно они стали причиной, по которой Зеленский отказался выполнять мирный план Трампа. Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что данная инициатива соответствует "максималистским требованиям" Кремля. Они говорят, что без серьезной доработки документа Киев не сможет его принять.

Источник газеты The Washington Post утверждает, что принятие данного плана означало бы "полную капитуляцию" Украины. Однако в то же самое время он отмечает, что у Зеленского "осталось мало вариантов".

К чему приведет отказ Зеленского?



Мирный план, который США предложили Украине, был разработан совместно с Катаром и Турцией. Об этом сообщает портал Axios. Западные СМИ сообщали, что он в целом соответствует "духу Анкориджа" и что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже успел его обсудить с русским коллегой Кириллом Дмитриевым. И судя по всему, со стороны России никаких возражений нет. А это значит, что единственным препятствием на пути к миру остается Украина.

Вероятнее всего, Трамп, который очень хочет стать человеком, урегулировавшим самый большой и сложный военный кризис XXI века, теперь усилит давление на Зеленского. В ближайшее время стоит ждать новых коррупционных разоблачений от НАБУ. Инсайдеры говорят, что на "пленках Миндича" есть голос самого Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что сам глава киевского режима может стать фигурантом дела о коррупции. Теоретически это может привести к отставке Зеленского, и тогда уже американцы будут договариваться с его более сговорчивым сменщиком.

Это не единственный инструмент давления, который есть в распоряжении Трампа. Президент США также может приостановить поставки оружия или перестать делиться разведданными, что серьезно усугубит и без того бедственное положение украинской армии.

Что с того?

Украинские чиновники жалуются на "максималистские требования" России, однако не совсем понятно, чего они еще ожидали. Москва одерживает победу на поле боя, что дает ей право ставить любые условия своему противнику.

У Украины нет ничего, что могло бы укрепить ее переговорную позицию. Ее армия терпит поражение и теряет территории, энергетика уничтожена, предоставленные ЕС деньги могут закончиться в ближайшие месяцы. И к этому всему добавляется коррупционный скандал, который уже вылился в политический кризис с возможной отставкой правительства. В этих обстоятельствах у страны остается только два выбора - или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома.

Добавим также, что у Украины было несколько шансов избежать этого сценария. Если бы она реализовала Минские соглашения, то не потеряла бы даже Донбасс, а СВО не началась никогда. Если бы Зеленский пошел на мир весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, то он также получил бы гораздо более мягкий вариант урегулирования, чем сейчас. Официальные лица России неоднократно предупреждали, что каждое новое предложение с нашей стороны будет хуже предыдущего. И не исключено, что нынешний мирный план Трампа через какое-то время покажется Зеленскому не таким уж и плохим на фоне следующего.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763644800


