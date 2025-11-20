 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:25 20.11.2025

Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
CNN: Китай закрывает рынок морепродуктов для Японии из-за спора о Тайване

20 ноября 2025

В отношениях Пекина и Токио возникла резкая напряженность, после того как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила военный ответ в случае нападения Китая на Тайвань. КНР рекомендовала своим туристам отказаться от поездок в Японию и ограничила экспорт морепродуктов. Что пишут СМИ о ссоре двух крупнейших экономик Азии - в дайджесте "Известий".

CNN: Китай закрывает рынок морепродуктов для Японии из-за спора о Тайване

Китай предупредил, что для японского экспорта морепродуктов "нет рынка", что стало очередной завуалированной угрозой со стороны Пекина на фоне обострения его дипломатической перепалки с Токио из-за недавних комментариев лидера Японии о защите Тайваня. Два соседа оказались втянуты в стремительно обостряющийся спор после того, как японский премьер-министр Санаэ Такаити, отвечая на вопрос в парламенте, заявил, что нападение Китая на Тайвань будет считаться "ситуацией, угрожающей существованию Японии" и, таким образом, может спровоцировать военный ответ со стороны Токио.

Уже больше недели Китай и его государственные СМИ практически ежедневно осуждают Такаити, а также угрожают применить к Токио экономические санкции, если ее комментарии не будут отозваны. Морепродукты стали последней точкой давления на очередном пресс-брифинге в среду в министерстве иностранных дел Китая.

В начале этого года Китай лишь частично возобновил импорт морепродуктов из Японии после того, как в августе 2023 года ввел запрет на них в ответ на решение Токио начать сброс очищенных радиоактивных сточных вод с АЭС "Фукусима". Угроза введения нового запрета возникла после того, как на прошлой неделе Пекин рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Японию. Хотя этот шаг не носит обязательного характера, он имеет огромное символическое значение: в период с января по сентябрь этого года Японию посетили около 7,5 млн путешественников из Китая, что является самым высоким показателем среди всех стран и регионов.

Reuters: "долгая зима" в отношениях Японии и Китая

Неожиданное замечание Такаити, спровоцировавшее крупнейший за многие годы конфликт Японии с Китаем, не должно было означать новую жесткую позицию. Однако после открытого заявления о том, как Япония может отреагировать на гипотетическое нападение Китая на Тайвань, ей будет трудно урегулировать спор, который способен нанести удар по экономике. Китай выразил свое недовольство такими шагами, как бойкот путешествий, прекращение импорта морепродуктов и отмена встреч и культурных мероприятий.

Однако Такаити не может удовлетворить основное требование Пекина отказаться от своих комментариев о том, что нападение на Тайвань, демократически управляемый остров, на который претендует Пекин, может вызвать военный ответ со стороны Токио, заявили официальные лица. "Было бы лучше этого не говорить, но это не неверно", - сказал один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, поскольку вопрос носит деликатный характер.

До сих пор японские лидеры избегали упоминания Тайваня в публичных обсуждениях подобных сценариев, следуя стратегической двусмысленности, которой также придерживался главный союзник Токио в сфере безопасности США. Теперь в период премьерства Такаити отношения между двумя ведущими экономиками Азии могут оказаться в "долгой зиме". Пекин уже исключил возможность проведения ключевой встречи между Такаити и премьером Китая Ли Цяном в кулуарах встречи стран G20 в ЮАР. Некоторые аналитики сравнивают этот раскол с решением Токио национализировать спорные острова в 2012 году, что вызвало массовые антияпонские протесты по всему Китаю. Во время этого конфликта первые лица не встречались два с половиной года.

Taipei Times: президент Тайваня выразил поддержку Такаити и съел суши

Президент Тайваня Уильям Лай продемонстрировал свою поддержку Японии и устроил обед с суши японского производства, после того как Китай дал понять, что запретит весь импорт морепродуктов из страны в связи с обострившимся спором вокруг Тайваня. Напряженность в отношениях между двумя странами обострилась после того, как Такаити заявила, что нападение Китая на Тайвань, угрожающее существованию Японии, может спровоцировать военный ответ.

На фотографиях в социальных сетях Лай запечатлен за поеданием суши из желтохвоста из японской Кагосимы и гребешков с Хоккайдо. "Сегодня на обед суши и суп мисо", - написал он в своих лентах […] и использовал ту же формулировку на японском языке в своем аккаунте X.

В последние годы Тайвань подвергался аналогичным запретам со стороны Китая на экспорт продовольствия, в том числе тайваньских ананасов и рыбы. В Тайбэе называют это частью кампании давления со стороны Пекина.

The Washington Post: Китай наказывает нового лидера Японии

С субботы китайские туристы отменили более полумиллиона авиабилетов в Японию. Китайским студентам было рекомендовано быть осторожнее. Два японских фильма были изъяты из проката в Китае. Корабли патрулируют спорные воды. Государственные эксперты предупреждают, что вся Япония может превратиться в "поле боя". А теперь еще и Китай приостановил импорт японских морепродуктов.

Пекин прибегает к жесткой риторике, бряцанию военным оружием и экономическому принуждению, чтобы ясно выразить свое недовольство новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити, ястребом в отношении Китая, который в этом месяце заявила, что Япония может осуществить военное вмешательство, если Пекин выполнит свою угрозу вторжения на Тайвань - самоуправляемый остров, который Коммунистическая партия Китая считает своей территорией.

Напряженность подчеркивает взрывоопасный характер отношений между Японией и Китаем, особенно на фоне обещаний Такаити укрепить военный потенциал Японии, в том числе ускорить сроки увеличения оборонных расходов, установленные Токио, при активной поддержке США. В следующем месяце Япония должна проголосовать за свой самый большой в истории оборонный бюджет, и Такаити обязуется установить целевой показатель расходов в размере 2% от ВВП, что ускорит недавний резкий рост.

NBC News: Китай отменяет туристические поездки в Японию

Следуя указаниям правительства, несколько крупных китайских авиакомпаний начали предлагать бесплатный возврат средств или изменение маршрута для соответствующих требованиям билетов на рейсы в Японию и из Японии. Некоторые туристические компании сообщают о перебоях в работе и убытках на фоне напряженности между Китаем и Японией. Токийский туроператор East Japan International Travel Agency, предлагающий индивидуальные услуги китайским туристам, сообщил, что около 70% его групповых туров были отменены, а количество новых запросов также упало примерно на 90%.

"Обычно период с конца декабря до лунного Нового года - пиковый сезон для корпоративных поощрительных поездок, - сообщил вице-президент агентства Юй Цзисинь в заявлении, отправленном по электронной почте. - Но в этом году ожидается, что почти ни одна из этих групп не посетит Японию". Международное туристическое агентство Beijing Huatu сообщило, что приостановило бронирование туров в Японию до получения дальнейших распоряжений от китайских властей.

Премьеры как минимум двух японских фильмов будут отложены в материковом Китае. Китайские дистрибьюторы заявили, что внесли "осторожные" изменения в ответ на "широко распространенное и острое недовольство" зрителей высказываниями Такаити.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763645100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав Правительств стран ШОС в Москве
- Правительство расширяет контроль за ценами на продукты питания: будет проведен анализ продовольственной корзины
- В экономических бегах
- Пожар в Туркестанской области: Канат Бозумбаев провел заседание Правительственной комиссии
- Зеленый коридор, бесшовный транзит и безбумажный документооборот: в Правительстве обсудили развитие транзитного потенциала
- Кто купит железные дороги Казахстана?
- Кадровые перестановки
- Филиал МГУ предложил расширить возможности подготовки госслужащих экономического блока
- Казахстан и Эстония договариваются о развитии экспортного коридора через порты Балтии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  