Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ

16:25 20.11.2025

CNN: Китай закрывает рынок морепродуктов для Японии из-за спора о Тайване



20 ноября 2025



В отношениях Пекина и Токио возникла резкая напряженность, после того как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила военный ответ в случае нападения Китая на Тайвань. КНР рекомендовала своим туристам отказаться от поездок в Японию и ограничила экспорт морепродуктов. Что пишут СМИ о ссоре двух крупнейших экономик Азии - в дайджесте "Известий".



Китай предупредил, что для японского экспорта морепродуктов "нет рынка", что стало очередной завуалированной угрозой со стороны Пекина на фоне обострения его дипломатической перепалки с Токио из-за недавних комментариев лидера Японии о защите Тайваня. Два соседа оказались втянуты в стремительно обостряющийся спор после того, как японский премьер-министр Санаэ Такаити, отвечая на вопрос в парламенте, заявил, что нападение Китая на Тайвань будет считаться "ситуацией, угрожающей существованию Японии" и, таким образом, может спровоцировать военный ответ со стороны Токио.



Уже больше недели Китай и его государственные СМИ практически ежедневно осуждают Такаити, а также угрожают применить к Токио экономические санкции, если ее комментарии не будут отозваны. Морепродукты стали последней точкой давления на очередном пресс-брифинге в среду в министерстве иностранных дел Китая.



В начале этого года Китай лишь частично возобновил импорт морепродуктов из Японии после того, как в августе 2023 года ввел запрет на них в ответ на решение Токио начать сброс очищенных радиоактивных сточных вод с АЭС "Фукусима". Угроза введения нового запрета возникла после того, как на прошлой неделе Пекин рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Японию. Хотя этот шаг не носит обязательного характера, он имеет огромное символическое значение: в период с января по сентябрь этого года Японию посетили около 7,5 млн путешественников из Китая, что является самым высоким показателем среди всех стран и регионов.



Reuters: "долгая зима" в отношениях Японии и Китая



Неожиданное замечание Такаити, спровоцировавшее крупнейший за многие годы конфликт Японии с Китаем, не должно было означать новую жесткую позицию. Однако после открытого заявления о том, как Япония может отреагировать на гипотетическое нападение Китая на Тайвань, ей будет трудно урегулировать спор, который способен нанести удар по экономике. Китай выразил свое недовольство такими шагами, как бойкот путешествий, прекращение импорта морепродуктов и отмена встреч и культурных мероприятий.



Однако Такаити не может удовлетворить основное требование Пекина отказаться от своих комментариев о том, что нападение на Тайвань, демократически управляемый остров, на который претендует Пекин, может вызвать военный ответ со стороны Токио, заявили официальные лица. "Было бы лучше этого не говорить, но это не неверно", - сказал один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, поскольку вопрос носит деликатный характер.



До сих пор японские лидеры избегали упоминания Тайваня в публичных обсуждениях подобных сценариев, следуя стратегической двусмысленности, которой также придерживался главный союзник Токио в сфере безопасности США. Теперь в период премьерства Такаити отношения между двумя ведущими экономиками Азии могут оказаться в "долгой зиме". Пекин уже исключил возможность проведения ключевой встречи между Такаити и премьером Китая Ли Цяном в кулуарах встречи стран G20 в ЮАР. Некоторые аналитики сравнивают этот раскол с решением Токио национализировать спорные острова в 2012 году, что вызвало массовые антияпонские протесты по всему Китаю. Во время этого конфликта первые лица не встречались два с половиной года.



Taipei Times: президент Тайваня выразил поддержку Такаити и съел суши



Президент Тайваня Уильям Лай продемонстрировал свою поддержку Японии и устроил обед с суши японского производства, после того как Китай дал понять, что запретит весь импорт морепродуктов из страны в связи с обострившимся спором вокруг Тайваня. Напряженность в отношениях между двумя странами обострилась после того, как Такаити заявила, что нападение Китая на Тайвань, угрожающее существованию Японии, может спровоцировать военный ответ.



На фотографиях в социальных сетях Лай запечатлен за поеданием суши из желтохвоста из японской Кагосимы и гребешков с Хоккайдо. "Сегодня на обед суши и суп мисо", - написал он в своих лентах […] и использовал ту же формулировку на японском языке в своем аккаунте X.



В последние годы Тайвань подвергался аналогичным запретам со стороны Китая на экспорт продовольствия, в том числе тайваньских ананасов и рыбы. В Тайбэе называют это частью кампании давления со стороны Пекина.



The Washington Post: Китай наказывает нового лидера Японии



С субботы китайские туристы отменили более полумиллиона авиабилетов в Японию. Китайским студентам было рекомендовано быть осторожнее. Два японских фильма были изъяты из проката в Китае. Корабли патрулируют спорные воды. Государственные эксперты предупреждают, что вся Япония может превратиться в "поле боя". А теперь еще и Китай приостановил импорт японских морепродуктов.



Пекин прибегает к жесткой риторике, бряцанию военным оружием и экономическому принуждению, чтобы ясно выразить свое недовольство новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити, ястребом в отношении Китая, который в этом месяце заявила, что Япония может осуществить военное вмешательство, если Пекин выполнит свою угрозу вторжения на Тайвань - самоуправляемый остров, который Коммунистическая партия Китая считает своей территорией.



Напряженность подчеркивает взрывоопасный характер отношений между Японией и Китаем, особенно на фоне обещаний Такаити укрепить военный потенциал Японии, в том числе ускорить сроки увеличения оборонных расходов, установленные Токио, при активной поддержке США. В следующем месяце Япония должна проголосовать за свой самый большой в истории оборонный бюджет, и Такаити обязуется установить целевой показатель расходов в размере 2% от ВВП, что ускорит недавний резкий рост.



NBC News: Китай отменяет туристические поездки в Японию



Следуя указаниям правительства, несколько крупных китайских авиакомпаний начали предлагать бесплатный возврат средств или изменение маршрута для соответствующих требованиям билетов на рейсы в Японию и из Японии. Некоторые туристические компании сообщают о перебоях в работе и убытках на фоне напряженности между Китаем и Японией. Токийский туроператор East Japan International Travel Agency, предлагающий индивидуальные услуги китайским туристам, сообщил, что около 70% его групповых туров были отменены, а количество новых запросов также упало примерно на 90%.



"Обычно период с конца декабря до лунного Нового года - пиковый сезон для корпоративных поощрительных поездок, - сообщил вице-президент агентства Юй Цзисинь в заявлении, отправленном по электронной почте. - Но в этом году ожидается, что почти ни одна из этих групп не посетит Японию". Международное туристическое агентство Beijing Huatu сообщило, что приостановило бронирование туров в Японию до получения дальнейших распоряжений от китайских властей.



Премьеры как минимум двух японских фильмов будут отложены в материковом Китае. Китайские дистрибьюторы заявили, что внесли "осторожные" изменения в ответ на "широко распространенное и острое недовольство" зрителей высказываниями Такаити.