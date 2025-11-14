Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов

17:32 20.11.2025

Фаррух Пулатов назначен председателем Налогового комитета



Он освобожден от должности директора Агентства по кадастру при Министерстве экономики и финансов. Соответствующее постановление подписано президентом.



Ранее Налоговый комитет с мая 2020 года возглавлял Шерзод Кудбиев, который назначен руководителем вновь созданного Комитета по урбанизации.



