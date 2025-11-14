|Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
17:32 20.11.2025
Он освобожден от должности директора Агентства по кадастру при Министерстве экономики и финансов. Соответствующее постановление подписано президентом.
Председателем Налогового комитета стал Фаррух Жахонгирович Пулатов. Он освобожден от должности директора Агентства по кадастру при Министерстве экономики и финансов.
Ранее Налоговый комитет с мая 2020 года возглавлял Шерзод Кудбиев, который назначен руководителем вновь созданного Комитета по урбанизации.
Фаррух Пулатов родился в 1979 году в Ферганской области. С 2001 года работал на различных должностях в органах прокуратуры Ферганской и Наманганской областей, в частности возглавлял управление Департамента по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре по Ферганской области.
В июле 2018 года он был назначен председателем акционерного общества "Уздонмахсулот". В марте 2022 года возглавил Агентство по кадастру и до настоящего времени работал в этой должности.