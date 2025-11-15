 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 21.11.2025
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
00:05 21.11.2025

ВС РФ ворвались в Красный Лиман и Северск – итоговая сводка Readovka за 20 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 20 ноября в разрезе СВО. Русские войска ворвались сразу в два города на Краснолиманском направлении – Красный Лиман и Северск. Редакция Readovka рассмотрела актуальный политический расклад на Украине и возможные перспективы в свете кризиса режима Зеленского.



Успешные соседи

Части 25-й и 3-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ добились значительных достижений на Краснолиманском направлении. Они обрадовали тем, что сумели в своих секторах продавить оборону противника и завязать бои уже в черте городов Красный Лиман и Северск.

Части 25-й армии смогли войти в Красный Лиман с юга. Русские штурмовики заняли строения в частном секторе города по улицам Пушкина и Восточной. Подобные эпизоды уже отмечались ранее, когда русский бойцы заходили в Красный Лиман, но полной и достоверной информации о том, закрепились ли они там или провели "рекогносцировку" и отошли на исходные, не было. Теперь можно с уверенностью сказать, что ВС РФ в городе. Капитальная многоквартирная застройка в Лимане сконцентрирована в его юго-восточной части. Противник, по всей видимости, решил не цепляться за частный сектор на северо-востоке и предпочел вести оборону в многоквартирной застройке. Несмотря на то, что у гарнизона города наметилась "просадка" в ресурсах, нет оснований для быстрой его сдачи. Учитывая положение, противник может пока не опасаться окружения или блокирования, да и формальный состав сил позволяет ему тянуть время.

Однако в Северске ситуация у ВСУ более тяжелая. Недавний прорыв ВС РФ в Платоновку и нарушение системы снабжения гарнизона Северска, вероятно, заставили неприятеля задуматься о немедленной подготовке к отходу. Коридор, по которому можно выскользнуть из намечающегося мешка, не превышает 6 км. И если наши войска еще сильнее сожмут "бутылочное горло", случится нечто похожее на историю в Покровско-Мирноградской агломерации. То есть формальная тропа на выход есть, но шансы ее преодолеть условны. Неприятель отлично осознает, что, если задержаться, можно повторить судьбу покровских и мирноградских сидельцев под бомбардировками. А учитывая, что Северск – весьма компактный населенный пункт и ВС РФ взяли под контроль порядка трети его территорий, можно предположить, что обороняющая город 54-я ОМБр уже начала из него отход. Более того, сам Киев мог отдать приказ на отступление. Банковая не может допустить еще один, пусть и маленький, котел. "Паровозик" однотипных плохих военных новостей за короткий промежуток времени способен прикончить режим Зеленского даже быстрее, чем коррупционное "дело Миндича".



"Плут", "шоколадный король" и "свадебный генерал"

На Украине в свете коррупционного скандала в ближайшем окружении Зеленского начался серьезнейший политический кризис. Глава незалежной попал в петлю, которая грозит ему широчайшим спектром последствий, начиная от импичмента и заканчивая чуть ли не летальным исходом. Степень слабости его позиции открыла возможности для политических соперников в лице Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), Тимошенко и других. "Необъявленная оппозиционная коалиция" выдвигает требование распустить текущий состав правительства, уволить главу ОП Ермака и ввести в правительство представителей оппозиционных партий. Это станет проверкой как собственных возможностей лидеров оппозиции, так и сил Зеленского и его парламентской фракции "Слуга народа" на устойчивость. В ближайшее время накал внутриполитических противоречий будет только усиливаться. В распоряжении НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) есть доказательства непосредственной вовлеченности Зеленского в коррупционные схемы, но они пока не публикуются. Оппозиция ждет дальнейших "эпизодов сериала" от НАБУ, когда фундамент Зеленского будет подмываться еще сильнее и, соответственно, можно будет выдвигать ему еще более амбициозные требования. Противники украинского президента действуют осмотрительно, но со знанием дела. Однако и у ОП есть "секретное оружие" против представителей оппозиции. В частности, против Порошенко. Но Банковая не спешит топить "шоколадного короля", даже будучи в трех шагах от собственного краха. Вероятно, существует некий "пакт о ненападении" между украинскими элитами.

Но есть еще и третья сила, которая может прийти на "все готовое". Это экс-главком ВСУ и текущий чрезвычайный посол Украины в Британии Залужный. Уже на протяжении длительного времени его называют реальным главным соперником Зеленского, что привело к отставке и "почетной ссылке" бывшего военачальника в Лондон. Будучи далеко от места политических баталий, Залужный получает главный фактический иммунитет от последствий всех дрязг. Он не входит в чью-либо "коалицию", от Зеленского он дистанцировался, отказавшись войти в его "команду". Таким образом, экс-главком ВСУ пребывает в самой сильной и безопасной позиции, которую можно охарактеризовать как – "наблюдающий и ждущий момента".

Вчера, 19 ноября, главным событием дня стал надрыв ВСУ в попытках деблокировать гарнизон Мирнограда.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763672700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав Правительств стран ШОС в Москве
- Правительство расширяет контроль за ценами на продукты питания: будет проведен анализ продовольственной корзины
- В экономических бегах
- Пожар в Туркестанской области: Канат Бозумбаев провел заседание Правительственной комиссии
- Зеленый коридор, бесшовный транзит и безбумажный документооборот: в Правительстве обсудили развитие транзитного потенциала
- Кто купит железные дороги Казахстана?
- Кадровые перестановки
- Филиал МГУ предложил расширить возможности подготовки госслужащих экономического блока
- Казахстан и Эстония договариваются о развитии экспортного коридора через порты Балтии
