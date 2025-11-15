|Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
00:05 21.11.2025
ВС РФ ворвались в Красный Лиман и Северск – итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 20 ноября в разрезе СВО. Русские войска ворвались сразу в два города на Краснолиманском направлении – Красный Лиман и Северск. Редакция Readovka рассмотрела актуальный политический расклад на Украине и возможные перспективы в свете кризиса режима Зеленского.
Успешные соседи
Части 25-й и 3-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ добились значительных достижений на Краснолиманском направлении. Они обрадовали тем, что сумели в своих секторах продавить оборону противника и завязать бои уже в черте городов Красный Лиман и Северск.
Части 25-й армии смогли войти в Красный Лиман с юга. Русские штурмовики заняли строения в частном секторе города по улицам Пушкина и Восточной. Подобные эпизоды уже отмечались ранее, когда русский бойцы заходили в Красный Лиман, но полной и достоверной информации о том, закрепились ли они там или провели "рекогносцировку" и отошли на исходные, не было. Теперь можно с уверенностью сказать, что ВС РФ в городе. Капитальная многоквартирная застройка в Лимане сконцентрирована в его юго-восточной части. Противник, по всей видимости, решил не цепляться за частный сектор на северо-востоке и предпочел вести оборону в многоквартирной застройке. Несмотря на то, что у гарнизона города наметилась "просадка" в ресурсах, нет оснований для быстрой его сдачи. Учитывая положение, противник может пока не опасаться окружения или блокирования, да и формальный состав сил позволяет ему тянуть время.
Однако в Северске ситуация у ВСУ более тяжелая. Недавний прорыв ВС РФ в Платоновку и нарушение системы снабжения гарнизона Северска, вероятно, заставили неприятеля задуматься о немедленной подготовке к отходу. Коридор, по которому можно выскользнуть из намечающегося мешка, не превышает 6 км. И если наши войска еще сильнее сожмут "бутылочное горло", случится нечто похожее на историю в Покровско-Мирноградской агломерации. То есть формальная тропа на выход есть, но шансы ее преодолеть условны. Неприятель отлично осознает, что, если задержаться, можно повторить судьбу покровских и мирноградских сидельцев под бомбардировками. А учитывая, что Северск – весьма компактный населенный пункт и ВС РФ взяли под контроль порядка трети его территорий, можно предположить, что обороняющая город 54-я ОМБр уже начала из него отход. Более того, сам Киев мог отдать приказ на отступление. Банковая не может допустить еще один, пусть и маленький, котел. "Паровозик" однотипных плохих военных новостей за короткий промежуток времени способен прикончить режим Зеленского даже быстрее, чем коррупционное "дело Миндича".
"Плут", "шоколадный король" и "свадебный генерал"
На Украине в свете коррупционного скандала в ближайшем окружении Зеленского начался серьезнейший политический кризис. Глава незалежной попал в петлю, которая грозит ему широчайшим спектром последствий, начиная от импичмента и заканчивая чуть ли не летальным исходом. Степень слабости его позиции открыла возможности для политических соперников в лице Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), Тимошенко и других. "Необъявленная оппозиционная коалиция" выдвигает требование распустить текущий состав правительства, уволить главу ОП Ермака и ввести в правительство представителей оппозиционных партий. Это станет проверкой как собственных возможностей лидеров оппозиции, так и сил Зеленского и его парламентской фракции "Слуга народа" на устойчивость. В ближайшее время накал внутриполитических противоречий будет только усиливаться. В распоряжении НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) есть доказательства непосредственной вовлеченности Зеленского в коррупционные схемы, но они пока не публикуются. Оппозиция ждет дальнейших "эпизодов сериала" от НАБУ, когда фундамент Зеленского будет подмываться еще сильнее и, соответственно, можно будет выдвигать ему еще более амбициозные требования. Противники украинского президента действуют осмотрительно, но со знанием дела. Однако и у ОП есть "секретное оружие" против представителей оппозиции. В частности, против Порошенко. Но Банковая не спешит топить "шоколадного короля", даже будучи в трех шагах от собственного краха. Вероятно, существует некий "пакт о ненападении" между украинскими элитами.
Но есть еще и третья сила, которая может прийти на "все готовое". Это экс-главком ВСУ и текущий чрезвычайный посол Украины в Британии Залужный. Уже на протяжении длительного времени его называют реальным главным соперником Зеленского, что привело к отставке и "почетной ссылке" бывшего военачальника в Лондон. Будучи далеко от места политических баталий, Залужный получает главный фактический иммунитет от последствий всех дрязг. Он не входит в чью-либо "коалицию", от Зеленского он дистанцировался, отказавшись войти в его "команду". Таким образом, экс-главком ВСУ пребывает в самой сильной и безопасной позиции, которую можно охарактеризовать как – "наблюдающий и ждущий момента".
Вчера, 19 ноября, главным событием дня стал надрыв ВСУ в попытках деблокировать гарнизон Мирнограда.