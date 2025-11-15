Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября

00:05 21.11.2025

ВС РФ ворвались в Красный Лиман и Северск – итоговая сводка Readovka за 20 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 20 ноября в разрезе СВО. Русские войска ворвались сразу в два города на Краснолиманском направлении – Красный Лиман и Северск. Редакция Readovka рассмотрела актуальный политический расклад на Украине и возможные перспективы в свете кризиса режима Зеленского.



