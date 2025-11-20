 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
    ЦентрАзия   | 
НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
01:21 21.11.2025

Китай потеснил США в Африке
Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР

Владимир Скосырев
20.11.2025

Премьер-министр Китая Ли Цян нанес визит в Замбию, богатую запасами меди. Хотя гость говорил о солидарности развивающихся стран, к числу которых относит себя и сама КНР, на деле его задача заключалась в том, чтобы укрепить безопасность китайских предприятий как в Замбии, так и в соседних государствах. Еще более сложную работу главе правительства КНР предстоит сделать в ЮАР, где пройдет саммит "большой двадцатки". Президент США Дональд Трамп обвинил ЮАР в преследовании белых жителей и отказался участвовать в форуме. В результате интерес к саммиту со стороны СМИ в мире и инвесторов снизился. Это большой минус для африканцев. Ли Цяну придется убеждать их в том, что политика Китая последовательная и никаких неприятностей от него, в отличие от США, ожидать не придется.

Как передает агентство АР, во время переговоров премьера Госсовета КНР с лидерами Замбии речь прежде всего шла о ремонте на основе современных технологий железной дороги, которая была проложена еще в период холодной войны. Цена проекта составляет 1,4 млрд долл. Зато он облегчит для Китая доступ к критическим минералам.

Китай ранее вложил большие суммы денег в Замбию, которая стала одним из главных поставщиков меди в мире. Ли Цян, который занимает второй по рангу пост в Китае после председателя КНР Си Цзиньпина, подписал соглашение с президентом Замбии Хакаинде Хичелемой о модернизации стального пути, который соединяет Замбию с портом Дар-эс-Салам в Танзании на восточном побережье Африки. В сентябре Китай, Замбия и Танзания заключили сделку, дающую китайской государственной компании Civil Engineering Construction Corporation право провести обновление железной дороги.

Железнодорожная линия под названием Tazara была проложена в 1970-х годах ради того, чтобы молодые освободившиеся страны не зависели от транспортных связей с Родезией и ЮАР, которые управлялись тогда правительствами жителей белого меньшинства.

Полвека спустя проблема вдруг опять приобрела актуальность. Ведь в прошлом году тогдашний президент США Джозеф Байден посетил эти места. Тогда американцы предложили африканцам альтернативный проект – построить железную дорогу из Замбии и соседнего Конго к атлантическому побережью Африки на земле Анголы. Таким образом, две железные дороги – одна, ведущая на запад, другая – на восток, олицетворяют конкуренцию между США и Китаем за доступ к тем видам минералов, которые необходимы для производства электромобилей и военной техники. Китай доминирует в области добычи минералов в Замбии и Конго. Трамп в состязании с Китаем укрепил цепочки поставок между странами Африки и США. Но он подверг риску престиж США в глазах африканцев, когда объявил, что не поедет в Йоханнесбург из-за того, что в ЮАР подвергаются дискриминации белые граждане – коренные жители страны.

В беседе с "НГ" африканист Борис Пиляцкин отметил: "Железная дорога из Замбии в Танзанию существует уже полвека. А Трамп не раз говорил о желании развивать равноправные, дружеские отношения с африканцами. И вдруг, принимая в мае нынешнего года президента ЮАР Сирила Рамафосу в Белом доме, он сказал о том, что белых фермеров убивают. На чем основаны эти утверждения, не совсем ясно. Но для Африки это очень неприятный поворот. Ведь на саммит не приедет и лидер Китая. Россию будет представлять заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. То есть уровень встречи будет совсем не такой, на который рассчитывали африканцы. Значит, и надежды на приток инвестиций из развитых стран Запада и Азии вряд ли сбудутся".

Тем не менее на официальном сайте правительства ЮАР говорится, что значение G20 как структуры, где могут вырабатываться рекомендации, полезные как для бедных, так и для богатых стран, возрастает. ЮАР, исполнявшая роль председателя "двадцатки" с декабря прошлого года, стремилась повысить эффективность ее работы.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763677260


