"Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:47 21.11.2025
Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
Территориальные вопросы
- Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими.
- Херсон и Запорожье - "заморожены" на линии столкновения.
- Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем де-факто РФ.
- Обе стороны обязуются не менять границы силой.
Военные договоренности
- Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек.
- НАТО не размещает войска на Украине.
- Истребители НАТО размещают в Польше.
- Диалог по безопасности между США-НАТО-РФ, создание американо-российской рабочей группы.
- Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.
Экономический блок и восстановление Украины
- США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины.
- $100 млрд замороженных российских активов - на восстановление Украины; США получают 50% прибыли.
- Европа добавляет еще $100 млрд.
- Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.
- Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.
Россия в мировой системе
- Постепенное снятие санкций.
- Возвращение РФ в G8.
- Долгосрочное экономическое сотрудничество США-РФ.
Энергетика и спецобъекты
- Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электроэнергия - 50/50 между Украиной и РФ.
- США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.
Исполнение и контроль
- Соглашение юридически обязательно.
- Контроль осуществляет "Совет мира" под руководством Дональда Трампа.
- Нарушения - санкции.
- После подписания - немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.