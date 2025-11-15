"Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта

01:47 21.11.2025

Опубликован план перемирия украино-российского конфликта



Территориальные вопросы



- Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими.

- Херсон и Запорожье - "заморожены" на линии столкновения.

- Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем де-факто РФ.

- Обе стороны обязуются не менять границы силой.



Военные договоренности



- Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек.

- НАТО не размещает войска на Украине.

- Истребители НАТО размещают в Польше.

- Диалог по безопасности между США-НАТО-РФ, создание американо-российской рабочей группы.

- Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.



Экономический блок и восстановление Украины



- США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины.

- $100 млрд замороженных российских активов - на восстановление Украины; США получают 50% прибыли.

- Европа добавляет еще $100 млрд.

- Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.

- Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.



Россия в мировой системе



- Постепенное снятие санкций.

- Возвращение РФ в G8.

- Долгосрочное экономическое сотрудничество США-РФ.



Энергетика и спецобъекты



- Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электроэнергия - 50/50 между Украиной и РФ.

- США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.



Исполнение и контроль



- Соглашение юридически обязательно.

- Контроль осуществляет "Совет мира" под руководством Дональда Трампа.

- Нарушения - санкции.

- После подписания - немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.



