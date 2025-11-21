infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)

02:16 21.11.2025

infoBRICS Китай

21 ноября 2025

Экспортный успех Су-57 открывает новую эпоху военного суверенитета

Россия начала экспортные поставки Су-57, пишет infoBRICS. Этот истребитель пятого поколения по многим характеристикам превосходит американский F-35, а прочие западные боевые самолеты рядом с ним выглядят безнадежно устаревшими.



Драголюб Боснич



Сочетание уникальных характеристик и заработанный в боях послужной список делают Су-57 идеальным мультипликатором силы и без того внушительных ВВС Алжира, которые имеют на вооружении более 70 Су-30МКА. Появление Су-57 усилит их возможности и обеспечит фактор сдерживания в момент, когда США/НАТО разрушают одно суверенное государство за другим.



