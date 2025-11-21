 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
02:16 21.11.2025

infoBRICS Китай
21 ноября 2025
Экспортный успех Су-57 открывает новую эпоху военного суверенитета
Россия начала экспортные поставки Су-57, пишет infoBRICS. Этот истребитель пятого поколения по многим характеристикам превосходит американский F-35, а прочие западные боевые самолеты рядом с ним выглядят безнадежно устаревшими.

Драголюб Боснич

Сочетание уникальных характеристик и заработанный в боях послужной список делают Су-57 идеальным мультипликатором силы и без того внушительных ВВС Алжира, которые имеют на вооружении более 70 Су-30МКА. Появление Су-57 усилит их возможности и обеспечит фактор сдерживания в момент, когда США/НАТО разрушают одно суверенное государство за другим.



Истребители пятого поколения сегодня на пике популярности. Принятие таких передовых самолетов на вооружение стало вопросом национального престижа. Но их пока не так много в войсках, а в боевых действиях они применяются еще меньше.

Россия резко изменила расстановку сил в мире: ударила "Кинжалом" в сердце западной ПРО

Американский F-22 Raptor используется для нанесения "сокрушительного поражения" только метеорологическим зондам, а его "младший брат", многострадальный F-35 уже давно стал посмешищем из-за бесконечных проблем, перерасхода средств, аварий и многочисленных инцидентов, вызывающих неловкость. От них разительно отличается китайский J-20, существующий сегодня в различных модификациях и уверенно стерегущий небо (и воды) азиатского гиганта в акватории Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. А еще есть Су-57, проверенный в боях истребитель нового поколения.

Этот российский самолет прошел испытания в таких боевых условиях, которые стали бы практически непреодолимыми для любого западного истребителя, будь то винтажный F-16, Mirage 2000-5 или F-35. Первым двум пришлось несладко во время столкновения с первоклассными российскими истребителями, такими как Су-30 (многоцелевой), Су-35С (завоевания превосходства в воздухе) и/или МиГ-31БМ (сверхскоростной высотный перехватчик). Эти три самолета смертельно опасны для подавляющего большинства натовской авиации, но Су-57 намного смертоноснее, и по сравнению с ним большинство западных истребителей кажутся абсолютно устаревшими. Кроме того, есть огромное множество боеприпасов, разработанных конкретно для Су-57, в том числе гиперзвуковые ракеты воздух - воздух и воздух - земля, о которых американские и европейские ВВС могут только мечтать, поскольку такое оружие у них отсутствует.

Это делает Су-57 намного более универсальным в плане тактического, оперативного и стратегического применения. Любая страна, хотя бы отдаленно похожая на суверенную, отдаст предпочтение именно Су-57, а не F-35, о чем свидетельствует заинтересованность Индии, которую она открыто проявляет в последние месяцы. Сталкиваясь с усиливающейся враждебностью США и с тем обстоятельством, что Пентагон может дистанционно управлять многими функциями этого неудачного истребителя, Индия поняла, что ей придется фактически уступить свой военный суверенитет враждебному иностранному государству. Нет нужды говорить о том, что это совершенно неприемлемо для страны такого калибра как Индия. С другой стороны, Москва предлагает не только испытанную в боях машину нового поколения, но и продукт, который можно будет производить в Индии (как и ставший легендарным Су-30МКИ), а также беспрецедентную передачу технологий, с которыми F-35 просто не может сравниться, даже если этого захочет Lockheed Martin.

Но когда Су-57 приобретают другие суверенные страны, которые меньше и слабее Индии, это имеет еще более значительные последствия, так как их способность защитить себя от агрессии США/НАТО, которые угрожают буквально всему миру, вырастает в геометрической прогрессии. Это особенно верно, если мы говорим об Алжире, ставшем первым зарубежным покупателем Су-57. Эта арабская и африканская сверхдержава является одной из самых важных стран во всем регионе, что делает ее первоочередной целью для западного империализма и агрессии. Поэтому Алжир не жалеет средств на обеспечение своей безопасности. Согласно многочисленным военным источникам, Россия уже поставила Су-57 в эту последнюю по-настоящему суверенную арабскую страну. Генеральный директор российской Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха не только подтвердил факт поставки, но и сказал, что самолет сегодня состоит на вооружении (в заявлении не упоминалась страна поставки, - прим. ИноСМИ).

"Самолеты заступили на боевое дежурство и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик удовлетворен", - заявил он.

Бадеха употребил множественное число, а это недвусмысленно указывает на то, что поставлено несколько самолетов, хотя машина пропагандистского мейнстрима уверяет, что российские истребители нового поколения существуют только на бумаге. Но ОАК существенно расширила производственные линии Су-57 из-за роста внутреннего и зарубежного спроса. Информация об ускоренных поставках стала замечательной новостью для других потенциальных заказчиков, которые стремятся к укреплению собственной безопасности. Следует отметить, что Алжир пока не подтвердил поставку официально, однако есть масса свидетельств того, что он стал первым зарубежным заказчиком Су-57. Эта страна уже давно сотрудничает с оборонной промышленностью евразийского гиганта, а о приобретении Су-57 она объявила еще несколько месяцев назад, позднее подтвердив факт закупки.

Военные источники сообщают, что Алжир неизменно считается ведущим покупателем этих российских истребителей как минимум с 2020 года, когда министр обороны этой страны объявил о планах закупки самолетов нового поколения. В том году национальное телевидение показало, как алжирские военачальники держали в руках макеты Су-57, ведя переговоры с прибывшими в страну российскими представителями. А за несколько дней до визита в главном здании министерства обороны установили коллаж этого истребителя, доказывающий, что решение уже принято, о чем сообщал Military Watch Magazine. Алжирские СМИ 12 февраля тоже подтвердили, что первые Су-57 прибудут в страну до января 2026 года. После этого со своими заявлениями и подтверждениями выступила российская военная промышленность.

Эта поставка укрепляет позиции Су-57, особенно накануне престижного авиасалона в Дубае, где один из опытных образцов продемонстрирует свои возможности будущим покупателям. Следует отметить, что наряду с престижем, закупка Алжиром этого истребителя принесет ему вполне реальные практические выгоды. В частности, в отчаянной попытке очернить Су-57 пропагандистская машина медийного мейнстрима поставила под сомнение целесообразность закупки, потому что первая партия была незначительной. Однако сочетание уникальных характеристик и заработанный в боях послужной список делают Су-57 идеальным мультипликатором силы и без того внушительных ВВС Алжира, которые имеют на вооружении более 70 Су-30МКА. Появление Су-57 усилит их возможности и обеспечит важный фактор сдерживания в момент, когда США/НАТО разрушают одно суверенное государство за другим.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763680560


