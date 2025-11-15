Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии

03:53 21.11.2025

Взгляд из Китая: Центральная Азия должна стать консолидированным, безопасным и экономически процветающим субъектом мировой политики



ГУАНЧЖОУ, 19 ноября. /ИА "Дуне"/. Директор китайской компании "JUSTWE China-Europe Partnership Platform & Silk Road Economic Cooperation" Лян Линь прокомментировала для ИА "Дуне" выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии:



- Хочу подчеркнуть стратегическую глубину и комплексное видение будущего региона Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.



На мой взгляд, ключевым историческим решением стало присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника, что знаменует собой качественный сдвиг в архитектуре регионального сотрудничества.



Центральным элементом выступления стал пакет из пяти масштабных инициатив, которые можно охарактеризовать как дорожную карту по трансформации регионального сотрудничества.



Предложение о переходе формата из консультативного диалога в "Сообщество Центральной Азии" с созданием Секретариата и повышением статуса национальных координаторов свидетельствует о стремлении Узбекистана придать сотрудничеству более обязательный и структурированный характер.



Экономические инициативы также носят прагматичный характер и направлены на устранение существующих барьеров, где предложения по созданию общей программы до 2035года, Декларации об инвестиционном пространстве и развитию электронной коммерции нацелены на выработку единых правил для раскрытия значительного экономического потенциала региона.



Особого внимания заслуживает акцент на укрепление межрегиональной транспортной взаимосвязанности, где выделяются такие мегапроекты, как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Трансафганский коридор, что подчеркивает стратегическую роль Центральной Азии как ключевого связующего звена в Евразии.



В целом, выступление демонстрирует концепцию развития, согласно которой Центральная Азия должна стать консолидированным, безопасным и экономически процветающим субъектом мировой политики. Роль Узбекистана видится как инициатора и двигателя этой интеграции.