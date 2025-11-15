Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG

17:11 21.11.2025

Кыргызская Республика запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG



20 ноября Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял участие в церемонии официального запуска первой эмиссии национального стейблкоина USDKG - цифрового токена, обеспеченного физическим золотом и привязанного к доллару США.



В мероприятии приняли участие Министр финансов Кыргызской Республики Алмаз Бакетаев и Председатель Правления ОАО "Эмитент Виртуальных Активов" Бийболот Мамытов.



Во время церемонии участники нажали кнопку "Запуск эмиссии", официально инициировав выпуск и обращение 50,000,000 токенов USDKG в сети Tron, каждый из которых эквивалентен одному доллару США и полностью обеспечен физическим золотом.



