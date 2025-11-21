Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко

20:53 21.11.2025

Новый план Вашингтона, или Чем закончится очередная попытка принуждения к миру?

Мирный план США застал врасплох Украину и Европу



21.11.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО



Прямо посреди развивающегося в Киеве коррупционного скандала, а может, как раз благодаря ему и определенной неустойчивости позиции киевского режима президент США Трамп предложил новый план мирного урегулирования украинского конфликта.



Украинские СМИ опубликовали его изложение, в котором речь идет все о том же. Если вкратце, то это гарантии для Украины (от США) и отказ от вступления в НАТО, ограничение численности ВСУ, признание Крыма и Донбасса де-факто российским территориями (в выводом украинских военных из контролируемых Киевом частей Донбасса) и "замораживание" линии боевого соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, совместное использование Запорожской АЭС, обмен пленными "всех на всех" и выборы через 100 дней после подписания соглашения.



Есть большие сомнения, что все эти пункты являются составными плана, который обсуждали США совместно с Россией. В нем не указывается на денацификацию и демилитаризацию Украины, на возвращение статуса русского языка и другие заявленные цели СВО. Возможно, это один из текущих вариантов мирных договоренностей, которые будут меняться в дальнейшем.



Зеленский подтвердил получение предложений Вашингтона и в телефонном режиме обсудил его с Лондоном, Парижем и Берлином. В итоге он заявил, что хотел бы внести в план изменения: "Работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, обеспечивающий реальный достойный мир".



По оценке агентства Bloomberg, Стармер, Макрон и Мерц "объединились с Зеленским, чтобы отклонить ключевые элементы плана Трампа". Они считают, что ВСУ "должны оставаться способными защищать свой суверенитет и что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров".



Другими словами, ни на сокращение ВСУ, ни на выход из Донбасса хунта Зеленского и европейские глобалисты абсолютно не согласны. Хотя на словах все они "приветствуют" план Трампа и "старания США по перемирию".



Пытаясь нивелировать американские предложения, британская газета The Guardian указывает, что некоторые пункты указанного мирного плана сначала были написаны на русском языке, намекая на то, что они были инкорпорированы в него по настоянию Москвы.



Издание The Washington Post опубликовало неофициальный комментарий украинской стороны касательно плана Трампа: "Даже если бы Зеленский захотел его подписать, он бы не смог, потому что для этого нет политической основы. Там много несостыковок. Очевидно, что это пророссийская сделка, написанная Дмитриевым и Уиткоффом". Предложенный план – это "начало мирного процесса, а не его конец".



Стоит отметить, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Умеров, недавно посетивший США, по заявлению Белого дома, поддержал "большую часть плана" Трампа. Хотя сам Умеров сообщал, что "никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов не давал".



В любом случае американская сторона жестко настроена на продвижение своего плана. Агентство Reuters сообщило, что США пригрозили Украине прекратить поставки оружия и обмен разведданными, если Киев не согласится на мирный план Трампа до 27 ноября. Причем речь идет даже о возможном прекращении военных поставок, которые оплачивают европейские страны.



Киев лихорадочно принялся пытаться организовать очередную встречу Зеленского с Трампом. По информации "Немецкой волны" (иноагент в РФ), Украина добивается ее проведения уже в начале следующей недели, чтобы успеть изменить условия предложенного плана и переубедить Трампа до установленного им срока.



Очевидно, что Трамп не захочет встречаться с Зеленским, пока тот в принципе не согласится с переданными ему пунктами плана. Дело в том, что на текущем этапе любая промежуточная личная встреча американского президента с Зеленским, на которую так настойчиво просится киевский клоун, абсолютно невыгодна Вашингтону. Она скорее навредит процессу принятия Киевом предложенного мирного плана.



Ведь таких встреч в этом году уже прошло довольно много, а результата до сих пор не видно. А участие в них европейских политиков, которые явно захотят приехать в Белый дом поддержать позиции Зеленского, всегда отбрасывало наработки американской стороны назад.



Как максимум Трамп может согласиться на телефонный разговор с Зеленским, чтобы еще раз показать ему всю серьезность своих намерений, но вряд ли такой разговор закончится капитуляцией Украины. Скорее всего, киевский режим будет снова пытаться затягивать время и не соглашаться на предложения Вашингтона. Хотя президент США открыто заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под ее контролем районы Донбасса: "Эту землю они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию".



Тем временем в Киеве, апеллируя к украинскому обществу, Зеленский заявил, что Украина "может оказаться перед очень сложным выбором: или утрата достоинства, или риск утраты ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо чрезвычайно сложная зима". Он подчеркнул, что не будет делать "громкие заявления", а продолжит "спокойно работать с Америкой и всеми партнерами".



Не обошлось и без пафоса: "Я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено по меньшей мере два. Это достоинство и свобода украинцев, на которых базируется наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди и украинское будущее".



Как всегда, Зеленский сказал, что рассчитывает на помощь ЕС, подавая Украину как "единственный щит, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина". Обращаясь к украинцам, Зеленский потребовал от них сплотиться: "Нужно собраться, прийти в себя, прекратить срач и политические игрища".



Пока же "достоинство и свобода" украинцев проявляются лишь в том, что одни миллионы граждан Украины из нее уехали, а другие кинуты в мясорубку военных действий и продолжают умирать за интересы коррупционной киевской хунты.



Под шумок Зеленский делает все, чтобы общество забыло об "Али-Бабе и сорока разбойниках", о сбежавших бизнесменах и уволенных министрах, замешанных в коррупции. С этой целью он нанес превентивный удар, сказав, что "будет много давления, политического, информационного, чтобы ослабить нас, чтобы рассорить нас".



Другими словами, давайте быстро объединяйтесь вокруг меня, иначе вам всем будет плохо. Приблизительно так же он заявил депутатам провластной фракции "Слуга народа", которые требовали наведения порядка во власти и увольнения Ермака с должности главы офиса президента. А чтобы записи его угроз депутатам не просочились в СМИ, у них отобрали мобильные телефоны на время встречи и пригрозили статьями Уголовного кодекса. Тем более что на каждого из них в СБУ давно собрана папочка с компрометирующими материалами.



Нужно отметить, что фактически киевский режим уже дал свой отрицательный ответ на новый план Трампа. Зампостпреда Украины при ООН Христина Гайовышина прокомментировала готовность Киева к компромиссам.



Первое, Украина не согласится на ограничения численности ВСУ и права вступать в НАТО. Второе, нужно установить перемирие, а только затем начинать мирные переговоры. Третье, Киев никогда не признает "временно оккупированную территорию" частью России.



И последнее, Украина не будет "вознаграждать геноцидальные стремления, лежащие в основе российской агрессии", включая статус украинского языка. В переводе с дипломатического – никакого возвращения статуса русского языка в стране киевский режим не допустит.



Так что позиция Зеленского понятна, и в ближайшие дни он будет работать по двум направлениям. С одной стороны, ставить палки в колеса американскому плану – либо на встрече (которая Трампу пока не нужна), либо в телефонном разговоре, либо с помощью европейцев. А с другой стороны, постараться задавить коррупционный скандал в Киеве или ограничить его негативные последствия для своей власти.



Наблюдаем дальше.