План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин

20:57 21.11.2025

▪️Президент проводит Совет Безопасности.

▪️РФ готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на СВО, ведущая к достижению целей военными средствами.

▪️Неизбежность повторения ситуации в Купянске на других участках фронта устраивает Россию.

▪️США просили российскую сторону проявить гибкость по украинскому урегулированию.

▪️В ходе встречи в Анкоридже Россия подтвердила, что несмотря на сложности, согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.

▪️Все партнеры РФ перед саммитом на Аляске поддержали возможные договоренности.

▪️США не удается до сих пор заручиться согласием Украины по мирному плану.

▪️Предметно с РФ текст плана США не обсуждается.

▪️Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях о возможности стратегического поражения России.

▪️У руководства Киева или нет объективной информации о ситуации на поле боя, или они не могут ее объективно оценить.



