Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября

00:05 22.11.2025

ВСУ оставили Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 21 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 21 ноября в разрезе СВО. Русские войска фактически ликвидировали ключевой сельский укрепрайон в северном секторе Южно-Донбасского направления. Редакция Readovka продолжила внимательно следить за развитием внутриполитической ситуации на Украине на фоне скандального коррупционного "дела Миндича".



