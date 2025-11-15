|Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
00:05 22.11.2025
ВСУ оставили Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 21 ноября в разрезе СВО. Русские войска фактически ликвидировали ключевой сельский укрепрайон в северном секторе Южно-Донбасского направления. Редакция Readovka продолжила внимательно следить за развитием внутриполитической ситуации на Украине на фоне скандального коррупционного "дела Миндича".
Река не защитила
Части 41-й гвардейской общевойсковой армии добились существенного успеха в штурме Новопавловки. Сломив сопротивление ВСУ в восточной части населенного пункта, русские штурмовики форсировали реку Соленая и расчленили оборону противника в западной части села на две части. Этот маневр в точности повторил действия ВС РФ при взятии соседней Ивановки.
По сообщению ряда источников, неприятель практически полностью утратил контроль над селом, но очаги сопротивления украинских солдат все еще присутствуют. Таким образом, ключевой оборонительный рубеж ВСУ в северном секторе Южно-Донбасского направления выбыл из актива Киева. Из-за отсутствия у противника развитой сети полевых укреплений севернее Новопавловки дорога до пгт Межевая – логистического узла – становится открытой. Русские войска уже начали продвижение в направлении этого поселка городского типа со стороны Ивановки. Однако оно максимально затруднено не столько контрмерами украинских частей, сколько погодными условиями. Разбухшие от дождей черноземные пашни – тяжелейшая среда не просто для движения даже легкой техники, но и пехоты налегке. Таким образом, можно констатировать, что погода обеспечила относительную стабилизацию линии фронта ВСУ. Но тем не менее это не означает, что в данном секторе боев после дозачистки Новопавловки наступит стояние на местах. Указанная территория превратится в арену стычек пехотных групп, которые будут нащупывать возможности продвинуться вперед и "забрать" ту или иную позицию у неприятеля. А учитывая дефицит сил у ВСУ, инициатива в этом типе противостояния будет у 41-й армии. Следовательно, продвижение к пгт Межевая, хоть и медленное, но будет.
Ворье контратакует
Наступил обратный ход маятника во внутриполитической борьбе на Украине. Зеленский отказался идти на уступки системной оппозиции и снимать с поста главу ОП Ермака. Кроме того, он в свойственной себе манере обвинил, правда косвенно, НАБУ и его расследование в содействии интересам России.
"Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это – кто работает над этим и дает американцам ложную информацию", – заявил глава Украины.
Это означает, что Зеленский пошел по пути "ударов на упреждение" всех последующих релизов материалов Национального антикоррупционного бюро страны, которые уже непосредственно его самого могут сделать фигурантом скандала с хищениями госсредств по "делу Миндича".
Более того, президент незалежной вообще успел озвучить посыл о том, что расследование это якобы проделки Москвы, попутно назвав коррупцию тем, что есть везде, и открестившись от уличенных в ней соратников. Этим Зеленский попытался вывести себя и ключевых игроков своего окружения из положения слабых в положение сильных.
Однако эта "контратака" не является панацеей для режима. Подготовленные мероприятия по "укреплению собственных рядов" и защите от перспективных обвинений, как следствие, ведут к ответному ходу противников – НАБУ и системной оппозиции. В этой связи стоит предположить, что Антикоррупционное бюро в скором времени выпустит свежую партию телефонных переговоров. Если первый этап "потопления Зеленского" строился на хищении средств из энергетического сектора, то весьма вероятно, что НАБУ применит "тяжелую артиллерию". Речь уже пойдет о коррупции в оборонной сфере, и там могут оказаться весьма известные в ВСУ и иных силовых структурах Украины фамилии и их "цепочки".
