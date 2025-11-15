 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 22.11.2025
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
00:05 22.11.2025

ВСУ оставили Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 21 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 21 ноября в разрезе СВО. Русские войска фактически ликвидировали ключевой сельский укрепрайон в северном секторе Южно-Донбасского направления. Редакция Readovka продолжила внимательно следить за развитием внутриполитической ситуации на Украине на фоне скандального коррупционного "дела Миндича".



Река не защитила

Части 41-й гвардейской общевойсковой армии добились существенного успеха в штурме Новопавловки. Сломив сопротивление ВСУ в восточной части населенного пункта, русские штурмовики форсировали реку Соленая и расчленили оборону противника в западной части села на две части. Этот маневр в точности повторил действия ВС РФ при взятии соседней Ивановки.

По сообщению ряда источников, неприятель практически полностью утратил контроль над селом, но очаги сопротивления украинских солдат все еще присутствуют. Таким образом, ключевой оборонительный рубеж ВСУ в северном секторе Южно-Донбасского направления выбыл из актива Киева. Из-за отсутствия у противника развитой сети полевых укреплений севернее Новопавловки дорога до пгт Межевая – логистического узла – становится открытой. Русские войска уже начали продвижение в направлении этого поселка городского типа со стороны Ивановки. Однако оно максимально затруднено не столько контрмерами украинских частей, сколько погодными условиями. Разбухшие от дождей черноземные пашни – тяжелейшая среда не просто для движения даже легкой техники, но и пехоты налегке. Таким образом, можно констатировать, что погода обеспечила относительную стабилизацию линии фронта ВСУ. Но тем не менее это не означает, что в данном секторе боев после дозачистки Новопавловки наступит стояние на местах. Указанная территория превратится в арену стычек пехотных групп, которые будут нащупывать возможности продвинуться вперед и "забрать" ту или иную позицию у неприятеля. А учитывая дефицит сил у ВСУ, инициатива в этом типе противостояния будет у 41-й армии. Следовательно, продвижение к пгт Межевая, хоть и медленное, но будет.



Ворье контратакует

Наступил обратный ход маятника во внутриполитической борьбе на Украине. Зеленский отказался идти на уступки системной оппозиции и снимать с поста главу ОП Ермака. Кроме того, он в свойственной себе манере обвинил, правда косвенно, НАБУ и его расследование в содействии интересам России.

"Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это – кто работает над этим и дает американцам ложную информацию", – заявил глава Украины.

Это означает, что Зеленский пошел по пути "ударов на упреждение" всех последующих релизов материалов Национального антикоррупционного бюро страны, которые уже непосредственно его самого могут сделать фигурантом скандала с хищениями госсредств по "делу Миндича".

Более того, президент незалежной вообще успел озвучить посыл о том, что расследование это якобы проделки Москвы, попутно назвав коррупцию тем, что есть везде, и открестившись от уличенных в ней соратников. Этим Зеленский попытался вывести себя и ключевых игроков своего окружения из положения слабых в положение сильных.

Однако эта "контратака" не является панацеей для режима. Подготовленные мероприятия по "укреплению собственных рядов" и защите от перспективных обвинений, как следствие, ведут к ответному ходу противников – НАБУ и системной оппозиции. В этой связи стоит предположить, что Антикоррупционное бюро в скором времени выпустит свежую партию телефонных переговоров. Если первый этап "потопления Зеленского" строился на хищении средств из энергетического сектора, то весьма вероятно, что НАБУ применит "тяжелую артиллерию". Речь уже пойдет о коррупции в оборонной сфере, и там могут оказаться весьма известные в ВСУ и иных силовых структурах Украины фамилии и их "цепочки".

Вчера, 20 ноября, главным событием дня стал прорыв частей 25-й и 3-й армий ВС РФ в города Северск и Красный Лиман.

Источник - Readovka
