Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии

02:21 22.11.2025

Министр энергетики Таджикистана Далер Джума выступил на 67-м заседании Электроэнергетического совета стран СНГ



ДУШАНБЕ, 21 ноя - Sputnik. Таджикистан подключит север к энергосистеме Центральной Азии.



Об этом заявил министр энергетики республики Далер Джума на 67-м заседании Электроэнергетического совета стран СНГ.



"Южно-западная часть энергосистемы страны была подключена в июне 2024 года, а завершение подключения северного региона планируется в первой половине 2026-го", - сказал он.



Далер Джума во время выступления отметил, что через пять лет в Таджикистане планируют ввести 3000 МВт солнечных и ветровых мощностей.



По словам главы Минэнерго республики, это позволит компенсировать сезонное снижение выработки на ГЭС.



Кроме того, строительство солнечных и ветряных электростанций повысит сбалансированность энергосистемы Таджикистана, добавил Далер Джума.