"Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте

10:22 22.11.2025

"Примаковские чтения": обсуждаем проблемы Центральной Азии



Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Выездное заседание международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" впервые прошло в столице Узбекистана Ташкенте. На нем рассматривались проблемы мировой политики, экономики и безопасности.



Форум организован по инициативе президента ИМЭМО академика Александра Дынкина, и свою историю он отсчитывает с 2015 года. С тех пор было только три выездных заседания, они прошли в Армении, Болгарии и в этот раз - в Узбекистане. Там обсуждалась тема: "Центральная Азия: глобальные вызовы для регионального развития".



По мнению советника президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиза Камилова, тематика обсуждений "отражает возрастающую роль региона в условиях трансформации мирового порядка". Он подчеркнул при этом "необходимость стратегической координации стран Центральной Азии для обеспечения стабильности устойчивого развития и процветания".



В заседании приняли участие представители ведущих исследовательских центров Индии, Китая, Сербии, США, Турции, Болгарии, России, четырех стран Центральной Азии, а также дипломаты, в том числе посол России в Узбекистане Алексей Ерхов. Выступило более тридцати экспертов из десяти стран.



Войтоловский: доклады были небанальными и яркими



Директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова Федор Войтоловский в интервью "Интерфаксу" оценил состоявшиеся выступления как "небанальные и яркие". Они касались обсуждения "целого ряда тем, имеющих значение не только для региона, но для процессов, происходящих вокруг него, лежащих на глобальном уровне".



Корр.: Названная тема о глобальных вызовах и о глобальном развитии достаточно широка. Какие наиболее острые вопросы обсуждались при этом? Что вызывало беспокойство, какие риски видели ученые?



Войтоловский: Ключевое значение имело несколько тем. Во-первых, были рассмотрены процессы, связанные с отношениями между нерегиональными субъектами и странами региона. В частности, говорили о сотрудничестве в экономической, политической сферах.



Да, обсуждались риски и возможности взаимодействия в сфере безопасности, причем не только для региона Центральной Азии, но и для большой Евразии в целом. И конечно, большое внимание уделялось невоенным вопросам безопасности. В частности, о тенденциях на глобальных ресурсных рынках и их влиянии на ситуацию в регионе. Это касается энергоресурсов, воды, редкоземельных металлов.



Регион притягивает и внерегиональные державы, но…



Корр.: Нельзя не заметить, что в последнее время к региону сильно присматриваются такие внерегиональные государства, как США и Турция.



Войтоловский: Что касается позиции России, то мы видим наращивание торгово-экономических связей с нами. Оно идет одновременно с ростом торговли с Китаем и Турцией. С Соединенными Штатами есть определенная позитивная динамика для стран Центральной Азии. Но мы прекрасно понимаем, что наши отношения зиждутся не только на вопросах выгоды, а на стратегических отношениях между элитами стран, между народами нашими, на глубоких культурно-исторических связях, на традициях взаимного доверия и уважения, на общем видении задач в сфере безопасности.



Корр.: О том, что Узбекистан становится ключевым регионом не только для Центральной Азии, но и в более широком смысле, говорил ведущий научный сотрудник узбекского Международного института Центральной Азии Самандар Исмаилов.



Исмаилов: Сегодня Центральная Азия является одним из ключевых регионов взаимодействия для многих внешних игроков. Центральная Азия традиционно рассматривается как важный транспортно-логистический узел, а также как ключевой элемент в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности. Именно поэтому интерес международных партнеров к региону продолжает расти. Историческая роль Центральной Азии в структуре Великого Шелкового пути открывает дополнительные возможности для расширения сотрудничества, в том числе в сфере торговли, объемы которой ежегодно увеличиваются.



…но так ли безоблачно это притяжение?



Корр.: Однако ясно, что расширению сотрудничества сопутствуют и некоторые риски. Об одном таком говорил, в частности, заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



Притчин: В регионе наблюдаются два ключевых глобальных тренда. Во-первых, усиливается многовекторная политика Узбекистана и других стран Центральной Азии, сопровождаемая диверсификацией экономических и политических связей. Во-вторых, растет конкуренция крупных держав за влияние в регионе. Она проявляется в самых разных формах.



Эти два процесса накладываются друг на друга, порой создавая непростую повестку, особенно в контексте двусторонних отношений между Россией и Узбекистаном.



В этой связи важно четко отличать реальные интересы партнеров от декларативных заявлений и внешней риторики. Также хочу акцентировать внимание на критически важных аспектах взаимодействия стран Центральной Азии, прежде всего, Узбекистана, с Россией и Китаем. По глубине и стратегической значимости эти отношения несопоставимы с контактами с другими внешними игроками, что напрямую влияет на устойчивость региона в экономической, социальной, политической сферах и в области безопасности.



Не надо путать реальность с игрой!



Корр.: Интересен конкретный вывод, а скорее, консультация и, в некотором смысле, даже предупреждение коллегам.



Притчин: По итогам проведенного анализа моя команда пришла к выводу, что для выработки эффективной политики необходимо опираться на реальные процессы и объективные оценки, а не на идеологические трактовки или элементы политической игры.