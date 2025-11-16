 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.11.2025
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
"Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
10:22 22.11.2025

"Примаковские чтения": обсуждаем проблемы Центральной Азии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Выездное заседание международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" впервые прошло в столице Узбекистана Ташкенте. На нем рассматривались проблемы мировой политики, экономики и безопасности.

Форум организован по инициативе президента ИМЭМО академика Александра Дынкина, и свою историю он отсчитывает с 2015 года. С тех пор было только три выездных заседания, они прошли в Армении, Болгарии и в этот раз - в Узбекистане. Там обсуждалась тема: "Центральная Азия: глобальные вызовы для регионального развития".

По мнению советника президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиза Камилова, тематика обсуждений "отражает возрастающую роль региона в условиях трансформации мирового порядка". Он подчеркнул при этом "необходимость стратегической координации стран Центральной Азии для обеспечения стабильности устойчивого развития и процветания".

В заседании приняли участие представители ведущих исследовательских центров Индии, Китая, Сербии, США, Турции, Болгарии, России, четырех стран Центральной Азии, а также дипломаты, в том числе посол России в Узбекистане Алексей Ерхов. Выступило более тридцати экспертов из десяти стран.

Войтоловский: доклады были небанальными и яркими

Директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова Федор Войтоловский в интервью "Интерфаксу" оценил состоявшиеся выступления как "небанальные и яркие". Они касались обсуждения "целого ряда тем, имеющих значение не только для региона, но для процессов, происходящих вокруг него, лежащих на глобальном уровне".

Корр.: Названная тема о глобальных вызовах и о глобальном развитии достаточно широка. Какие наиболее острые вопросы обсуждались при этом? Что вызывало беспокойство, какие риски видели ученые?

Войтоловский: Ключевое значение имело несколько тем. Во-первых, были рассмотрены процессы, связанные с отношениями между нерегиональными субъектами и странами региона. В частности, говорили о сотрудничестве в экономической, политической сферах.

Да, обсуждались риски и возможности взаимодействия в сфере безопасности, причем не только для региона Центральной Азии, но и для большой Евразии в целом. И конечно, большое внимание уделялось невоенным вопросам безопасности. В частности, о тенденциях на глобальных ресурсных рынках и их влиянии на ситуацию в регионе. Это касается энергоресурсов, воды, редкоземельных металлов.

Регион притягивает и внерегиональные державы, но…

Корр.: Нельзя не заметить, что в последнее время к региону сильно присматриваются такие внерегиональные государства, как США и Турция.

Войтоловский: Что касается позиции России, то мы видим наращивание торгово-экономических связей с нами. Оно идет одновременно с ростом торговли с Китаем и Турцией. С Соединенными Штатами есть определенная позитивная динамика для стран Центральной Азии. Но мы прекрасно понимаем, что наши отношения зиждутся не только на вопросах выгоды, а на стратегических отношениях между элитами стран, между народами нашими, на глубоких культурно-исторических связях, на традициях взаимного доверия и уважения, на общем видении задач в сфере безопасности.

Корр.: О том, что Узбекистан становится ключевым регионом не только для Центральной Азии, но и в более широком смысле, говорил ведущий научный сотрудник узбекского Международного института Центральной Азии Самандар Исмаилов.

Исмаилов: Сегодня Центральная Азия является одним из ключевых регионов взаимодействия для многих внешних игроков. Центральная Азия традиционно рассматривается как важный транспортно-логистический узел, а также как ключевой элемент в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности. Именно поэтому интерес международных партнеров к региону продолжает расти. Историческая роль Центральной Азии в структуре Великого Шелкового пути открывает дополнительные возможности для расширения сотрудничества, в том числе в сфере торговли, объемы которой ежегодно увеличиваются.

…но так ли безоблачно это притяжение?

Корр.: Однако ясно, что расширению сотрудничества сопутствуют и некоторые риски. Об одном таком говорил, в частности, заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Притчин: В регионе наблюдаются два ключевых глобальных тренда. Во-первых, усиливается многовекторная политика Узбекистана и других стран Центральной Азии, сопровождаемая диверсификацией экономических и политических связей. Во-вторых, растет конкуренция крупных держав за влияние в регионе. Она проявляется в самых разных формах.

Эти два процесса накладываются друг на друга, порой создавая непростую повестку, особенно в контексте двусторонних отношений между Россией и Узбекистаном.

В этой связи важно четко отличать реальные интересы партнеров от декларативных заявлений и внешней риторики. Также хочу акцентировать внимание на критически важных аспектах взаимодействия стран Центральной Азии, прежде всего, Узбекистана, с Россией и Китаем. По глубине и стратегической значимости эти отношения несопоставимы с контактами с другими внешними игроками, что напрямую влияет на устойчивость региона в экономической, социальной, политической сферах и в области безопасности.

Не надо путать реальность с игрой!

Корр.: Интересен конкретный вывод, а скорее, консультация и, в некотором смысле, даже предупреждение коллегам.

Притчин: По итогам проведенного анализа моя команда пришла к выводу, что для выработки эффективной политики необходимо опираться на реальные процессы и объективные оценки, а не на идеологические трактовки или элементы политической игры.

Источник - ИНТЕРФАКС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763796120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы выделили дополнительные деньги на развитие регионов в рамках рассмотрения Закона о республиканском бюджете
- В Костанае прошла экспертная площадка "10-AIMAQ: новая траектория развития"
- Экибастуз - новый центр мировой металлургии: запущен завод "EkibastuzFerroAlloys"
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию безопасных условий труда в первом чтении
- Премьер-министр поручил усилить меры по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей
- Дополнительные места в стационарах и выездные бригады: Олжас Бектенов поручил усилить оказание медпомощи гражданам в сезон вирусных заболеваний
- Принята разработанная по поручению Президента Программа совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  