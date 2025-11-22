Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин

За стволом переговоров: почему Таджикистан начал контактировать с талибами

Душанбе и Кабул обмениваются представительными делегациями



Таджикистан на протяжении долгого времени был самым непримиримым противником афганских талибов в Центральной Азии. Нынешней осенью, однако, появились признаки изменения отношений, Душанбе отправил в соседнее государство уже несколько представительных делегаций. "Известия" разбирались в ситуации.



Встречи на границе



Признаки потепления между Душанбе и Кабулом появились в сентябре. Тогда посол Таджикистана Сади Шарифи посетил пострадавшую от сильного землетрясения афганскую провинцию Кунар, где передал местному населению партию гуманитарной помощи. Это стало первым появлением дипломата на публике при власти талибов, первым свидетельством того, что представительство Таджикистана в стране вообще функционирует.



Далее президент Таджикистана Эмомали Рахмон довольно комплиментарно высказался о соседнем государстве на сессии генассамблеи ООН, прошедшей в Нью-Йорке в сентябре. По его словам, Душанбе призывает мировое сообщество помогать "многострадальному народу Афганистана", чтобы обеспечить мир и стабильность. Представители "Талибана" приветствовали это заявление.



В октябре стало известно о нескольких полуофициальных визитах. Сначала губернатор афганской приграничной провинции Балх Юсуф Вафо посетил Душанбе. Чиновник встретился с руководителем таджикской спецслужбы ГКНБ Саймумином Ятимовым, в ходе переговоров подчеркнул, что Кабул ведет ожесточенную борьбу с экстремистскими группировками, не давая дестабилизировать ситуацию в регионе.



Отмечалось, что Вафо предлагал наладить взаимодействие в сфере безопасности, уговаривал восстановить дипломатические и политические отношения. Ятимов в ответ заявил, что две страны будут жить "в мире и дружбе, как братские народы". После этого уже таджикская делегация во главе с зампредседателя Хатлонской области посетила афганскую приграничную провинцию Кундуз, главным вопросом снова стала безопасность.



Наконец, в середине ноября высокопоставленная таджикская делегация, в которую вошли представители МИД, ГКНБ и других ведомств, прибыла в Кабул. Согласно сообщению афганских СМИ, переговорщики встретились с главой правительства талибов и руководителем разведки. Надо при этом отметить, что официальный Душанбе факт переговоров не подтверждал, хотя и не опровергал.



Согласно ряду сообщений, в ходе встреч обсуждалось не только разрешение приграничных споров, но и расширение политических контактов. Талибы предлагали Таджикистану признать действующие власти Афганистана и передать под контроль Кабула посольство в Душанбе. По данным афганских изданий, конкретных договоренностей не достигнуто, но в целом у таджикской стороны "подход меняется".



От грамот до признания



Движение "Талибан" пришло к власти в Афганистане летом 2021 года, тогда весь мир облетели кадры стремительного бегства из страны американского контингента и их местных помощников. Большую часть посольств тогда эвакуировали, ни одна страна мира не признавала новое правительство в Кабуле.



Среди главных претензий - подозрения в причастности к терроризму и многочисленные нарушения прав человека. Так, женщинам в стране запретили учиться в университетах и средних школах, запретили работать в большинстве сфер, запретили выходить на улицу без сопровождения мужчин и даже разговаривать на публике, предписали носить паранджу или никаб, которые полностью закрывают лицо и тело.



Кроме того, много говорилось о притеснении в Афганистане нацменьшинств, правозащитники утверждали, что непуштунское население сталкивается с проявлениями агрессии и отъемом имущества. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не раз подчеркивал, что Душанбе требует создать в стране инклюзивное правительство, в состав которого войдут представители всех крупных национальных групп.



Постепенно, однако, отношение к правительству "Талибана" в ряде стран стало смягчаться. С одной стороны, за прошедшие четыре года стало понятно, что представители группировки пришли к власти надолго. Если изначально казалось, что их появление будет всего лишь еще одним витком многолетней гражданской войны, то теперь пришло понимание, что в Кабуле они держатся довольно крепко.



С другой стороны, талибы постоянно подчеркивают, что не имеют претензий к соседям и не занимаются терроризмом. Более того, афганские власти сами страдают от экстремистов из других группировок. В стране периодически происходят взрывы около административных зданий, в декабре прошлого года в результате теракта погиб министр по делам беженцев Халиль Рахман Хаккани.



В таких условиях некоторые страны начали налаживать отношения с фактическими властями Афганистана. В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты от посла талибов. В нынешнем году Россия сначала исключила движение из списка террористических организаций, а позже первой в мире официально признала власть группировки в Афганистане.



В Центральной Азии также произошли изменения. Киргизия и Казахстан вычеркнули талибов из своих списков запрещенных организаций. Туркменистан возродил проект трубопровода TAPI, который позволит Ашхабаду через территорию Афганистана транспортировать газ в Южную Азию. Узбекистан развивает приграничную торговлю и собирается строить Трансафганскую железную дорогу.



Таджикистан до последнего времени занимал наиболее непримиримую позицию. В Душанбе подчеркивали, что этнические таджики являются второй по численности народностью Афганистана, но лишены политических прав. Кроме того, отмечалось, что сложной остается ситуация на границе двух стран, только за первое полугодие нынешнего года произошло 10 столкновений таджикских пограничников с наркоторговцами и контрабандистами.



Что говорят эксперты



Востоковед Аждар Куртов отмечает, что для Душанбе важно наладить связи с Кабулом.



- Любое государство заинтересовано в хороших отношениях с соседями. У Таджикистана и Афганистана очень протяженная и проблемная граница, для них это особенно важно. Кроме того, Таджикистан не хочет оставаться в стороне от крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, которые сейчас реализуются в Центральной Азии, а для этого надо быть мирной страной. Душанбе смог уладить приграничные споры с Киргизией, хочет добиться этого же и на своих южных рубежах, - подчеркивает он.



Политолог, эксперт по странам Центральной Азии Андрей Серенко утверждает, что позиция Таджикистана по отношению к Афганистану на самом деле не меняется.



- Душанбе продолжает настаивать на создании в Афганистане инклюзивного правительства, в состав которого войдут не только пуштуны, но и этнические таджики. Другое дело, что в Душанбе крайне обеспокоены ситуацией на приграничной территории. Известно, что сейчас в северных провинциях Афганистана скапливаются боевики, которые переезжают из Сирии. Все последние контакты связаны именно с этим - власти Таджикистана пытаются получить от талибов максимум информации и некие гарантии безопасности. Дальше этого контакты не идут, - объясняет он.