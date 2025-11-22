 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.11.2025
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Таджикистан   | 
Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
11:13 22.11.2025

За стволом переговоров: почему Таджикистан начал контактировать с талибами
Душанбе и Кабул обмениваются представительными делегациями

Игорь Кармазин
22 ноября 2025

Таджикистан на протяжении долгого времени был самым непримиримым противником афганских талибов в Центральной Азии. Нынешней осенью, однако, появились признаки изменения отношений, Душанбе отправил в соседнее государство уже несколько представительных делегаций. "Известия" разбирались в ситуации.

Встречи на границе

Признаки потепления между Душанбе и Кабулом появились в сентябре. Тогда посол Таджикистана Сади Шарифи посетил пострадавшую от сильного землетрясения афганскую провинцию Кунар, где передал местному населению партию гуманитарной помощи. Это стало первым появлением дипломата на публике при власти талибов, первым свидетельством того, что представительство Таджикистана в стране вообще функционирует.

Далее президент Таджикистана Эмомали Рахмон довольно комплиментарно высказался о соседнем государстве на сессии генассамблеи ООН, прошедшей в Нью-Йорке в сентябре. По его словам, Душанбе призывает мировое сообщество помогать "многострадальному народу Афганистана", чтобы обеспечить мир и стабильность. Представители "Талибана" приветствовали это заявление.

В октябре стало известно о нескольких полуофициальных визитах. Сначала губернатор афганской приграничной провинции Балх Юсуф Вафо посетил Душанбе. Чиновник встретился с руководителем таджикской спецслужбы ГКНБ Саймумином Ятимовым, в ходе переговоров подчеркнул, что Кабул ведет ожесточенную борьбу с экстремистскими группировками, не давая дестабилизировать ситуацию в регионе.

Отмечалось, что Вафо предлагал наладить взаимодействие в сфере безопасности, уговаривал восстановить дипломатические и политические отношения. Ятимов в ответ заявил, что две страны будут жить "в мире и дружбе, как братские народы". После этого уже таджикская делегация во главе с зампредседателя Хатлонской области посетила афганскую приграничную провинцию Кундуз, главным вопросом снова стала безопасность.

Наконец, в середине ноября высокопоставленная таджикская делегация, в которую вошли представители МИД, ГКНБ и других ведомств, прибыла в Кабул. Согласно сообщению афганских СМИ, переговорщики встретились с главой правительства талибов и руководителем разведки. Надо при этом отметить, что официальный Душанбе факт переговоров не подтверждал, хотя и не опровергал.

Согласно ряду сообщений, в ходе встреч обсуждалось не только разрешение приграничных споров, но и расширение политических контактов. Талибы предлагали Таджикистану признать действующие власти Афганистана и передать под контроль Кабула посольство в Душанбе. По данным афганских изданий, конкретных договоренностей не достигнуто, но в целом у таджикской стороны "подход меняется".

От грамот до признания

Движение "Талибан" пришло к власти в Афганистане летом 2021 года, тогда весь мир облетели кадры стремительного бегства из страны американского контингента и их местных помощников. Большую часть посольств тогда эвакуировали, ни одна страна мира не признавала новое правительство в Кабуле.

Среди главных претензий - подозрения в причастности к терроризму и многочисленные нарушения прав человека. Так, женщинам в стране запретили учиться в университетах и средних школах, запретили работать в большинстве сфер, запретили выходить на улицу без сопровождения мужчин и даже разговаривать на публике, предписали носить паранджу или никаб, которые полностью закрывают лицо и тело.

Кроме того, много говорилось о притеснении в Афганистане нацменьшинств, правозащитники утверждали, что непуштунское население сталкивается с проявлениями агрессии и отъемом имущества. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не раз подчеркивал, что Душанбе требует создать в стране инклюзивное правительство, в состав которого войдут представители всех крупных национальных групп.

Постепенно, однако, отношение к правительству "Талибана" в ряде стран стало смягчаться. С одной стороны, за прошедшие четыре года стало понятно, что представители группировки пришли к власти надолго. Если изначально казалось, что их появление будет всего лишь еще одним витком многолетней гражданской войны, то теперь пришло понимание, что в Кабуле они держатся довольно крепко.

С другой стороны, талибы постоянно подчеркивают, что не имеют претензий к соседям и не занимаются терроризмом. Более того, афганские власти сами страдают от экстремистов из других группировок. В стране периодически происходят взрывы около административных зданий, в декабре прошлого года в результате теракта погиб министр по делам беженцев Халиль Рахман Хаккани.

В таких условиях некоторые страны начали налаживать отношения с фактическими властями Афганистана. В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты от посла талибов. В нынешнем году Россия сначала исключила движение из списка террористических организаций, а позже первой в мире официально признала власть группировки в Афганистане.

В Центральной Азии также произошли изменения. Киргизия и Казахстан вычеркнули талибов из своих списков запрещенных организаций. Туркменистан возродил проект трубопровода TAPI, который позволит Ашхабаду через территорию Афганистана транспортировать газ в Южную Азию. Узбекистан развивает приграничную торговлю и собирается строить Трансафганскую железную дорогу.

Таджикистан до последнего времени занимал наиболее непримиримую позицию. В Душанбе подчеркивали, что этнические таджики являются второй по численности народностью Афганистана, но лишены политических прав. Кроме того, отмечалось, что сложной остается ситуация на границе двух стран, только за первое полугодие нынешнего года произошло 10 столкновений таджикских пограничников с наркоторговцами и контрабандистами.

Что говорят эксперты

Востоковед Аждар Куртов отмечает, что для Душанбе важно наладить связи с Кабулом.

- Любое государство заинтересовано в хороших отношениях с соседями. У Таджикистана и Афганистана очень протяженная и проблемная граница, для них это особенно важно. Кроме того, Таджикистан не хочет оставаться в стороне от крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, которые сейчас реализуются в Центральной Азии, а для этого надо быть мирной страной. Душанбе смог уладить приграничные споры с Киргизией, хочет добиться этого же и на своих южных рубежах, - подчеркивает он.

Политолог, эксперт по странам Центральной Азии Андрей Серенко утверждает, что позиция Таджикистана по отношению к Афганистану на самом деле не меняется.

- Душанбе продолжает настаивать на создании в Афганистане инклюзивного правительства, в состав которого войдут не только пуштуны, но и этнические таджики. Другое дело, что в Душанбе крайне обеспокоены ситуацией на приграничной территории. Известно, что сейчас в северных провинциях Афганистана скапливаются боевики, которые переезжают из Сирии. Все последние контакты связаны именно с этим - власти Таджикистана пытаются получить от талибов максимум информации и некие гарантии безопасности. Дальше этого контакты не идут, - объясняет он.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763799180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы выделили дополнительные деньги на развитие регионов в рамках рассмотрения Закона о республиканском бюджете
- В Костанае прошла экспертная площадка "10-AIMAQ: новая траектория развития"
- Экибастуз - новый центр мировой металлургии: запущен завод "EkibastuzFerroAlloys"
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию безопасных условий труда в первом чтении
- Премьер-министр поручил усилить меры по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей
- Дополнительные места в стационарах и выездные бригады: Олжас Бектенов поручил усилить оказание медпомощи гражданам в сезон вирусных заболеваний
- Принята разработанная по поручению Президента Программа совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  