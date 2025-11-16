Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации

15:24 22.11.2025

В ЮАР стартовал саммит G20



Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В ЮАР в субботу начал работу саммит G20, его открыл президент страны Сирил Рамафоса, передает Bloomberg.



"ЮАР хочет гарантировать, что приоритеты развития Глобального Юга и Африки на повестке дня найдут отражение в повестке дня G20", - сказал он.



По его словам, страны-участницы саммита согласовали итоговую декларацию.



"Принятие декларации на саммите направит важный сигнал миру, что мультилатерализм может оправдывать ожидания и делает это. Он несет послание мира и солидарности", - подчеркнул Рамафоса.



Также он указал на такие проблемы, как приемлемый уровень задолженности, сложности с выплатой долгов, реформы международных институтов, переход к безопасным источникам энергии, геополитическая напряженность.



По данным Bloomberg, на G20 сейчас начались переговоры за закрытыми дверьми.



Ранее агентство ознакомилось с черновиком декларации, в котором, в том числе содержится призыв защищать поставки важнейших металлов от односторонних торговых мер.



На саммит в субботу прибыли премьер Британии Кир Стармер, канадский премьер Марк Карни, премьер Эфиопии Абий Ахмед Али, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Госсовета КНР Ли Цян, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Испании Педро Санчес, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и премьер Индии Нарендра Моди. Однако саммит решил пропустить президент США Дональд Трамп, который обвинял южноафриканские власти в нарушении прав белого населения республики.



По данным Bloomberg, "на полях" саммита Мерц, Макрон и Стармер могут обсудить ситуацию вокруг Украины и реагирование на мирный план США по украинскому урегулированию.



Саммит G20 уже одобрил итоговую декларацию



Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Участники саммита G20 вопреки устоявшейся практике приняли итоговую декларацию в начале мероприятия, заявил в субботу представитель президента ЮАР Винсент Магвеня.



"При обычных обстоятельствах принятие декларации выпадает на самый конец. Но (...) возникло ощущение, что нам в действительно нужно одобрить декларацию в первую очередь в первый день саммита", - приводит Associated Press (AP) его слова.



Магвеня подчеркнул, что декларацию одобрили единогласно.



Однако он не стал раскрывать детали документа. Между тем, поясняет AP, принятие декларации саммитом G20 - первым, проходящим в Африке - власти ЮАР расценивают как победу в условиях отказа США участвовать в этом мероприятии.



Ранее президент США Дональд Трамп решил пропустить саммит; Трамп обвинял южноафриканские власти в нарушении прав белого населения республики.



На саммите G20 приняли итоговую декларацию

Лидеры G20 призвали урегулировать конфликты на Украине, в Судане, Газе и ДРК



ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Страны G20 на саммите в Южно-Африканской Республике призвали к урегулированию конфликтов в мире, следует из текста декларации, которая есть в распоряжении РИА Новости.



В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.



"Мы стремимся, руководствуясь целями и принципами устава ООН в целом, работать над достижением справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Судане, Демократической Республике Конго, на оккупированной палестинской территории, на Украине, а также над прекращением других конфликтов и войн по всему миру. Только с миром мы достигнем устойчивости и процветания", - говорится в ней.



Представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья отметил, что площадка оказалась удобной для встречи европейских стран, обсуждающих мирный план США по урегулированию Украине. Готовность способствовать заключению мира в частности выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О намерении лидеров стран ЕС встретятся на саммите для обсуждения американской инициативы ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Лидеры саммита поблагодарили ЮАР за лидерство в этом году и пообещали по его итогам сотрудничать при председательстве США и Великобритании в 2026-м и 2027 годах.



Мероприятие проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи проходить в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.



Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об общей лидерской декларации. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". По данным источника РИА Новости, Вашингтон откажется от признания итогового документа и потребует его оформления только в качестве заявления председательства. Тем не менее к пятнице сторонам удалось согласовать финальный текст. Мангвенья счел конфликт с США краткосрочным. По его словам, он не повлиял на саммит и не стал концом отношений между странами.