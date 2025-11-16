 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.11.2025
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
15:24 22.11.2025

В ЮАР стартовал саммит G20

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В ЮАР в субботу начал работу саммит G20, его открыл президент страны Сирил Рамафоса, передает Bloomberg.

"ЮАР хочет гарантировать, что приоритеты развития Глобального Юга и Африки на повестке дня найдут отражение в повестке дня G20", - сказал он.

По его словам, страны-участницы саммита согласовали итоговую декларацию.

"Принятие декларации на саммите направит важный сигнал миру, что мультилатерализм может оправдывать ожидания и делает это. Он несет послание мира и солидарности", - подчеркнул Рамафоса.

Также он указал на такие проблемы, как приемлемый уровень задолженности, сложности с выплатой долгов, реформы международных институтов, переход к безопасным источникам энергии, геополитическая напряженность.

По данным Bloomberg, на G20 сейчас начались переговоры за закрытыми дверьми.

Ранее агентство ознакомилось с черновиком декларации, в котором, в том числе содержится призыв защищать поставки важнейших металлов от односторонних торговых мер.

На саммит в субботу прибыли премьер Британии Кир Стармер, канадский премьер Марк Карни, премьер Эфиопии Абий Ахмед Али, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Госсовета КНР Ли Цян, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Испании Педро Санчес, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и премьер Индии Нарендра Моди. Однако саммит решил пропустить президент США Дональд Трамп, который обвинял южноафриканские власти в нарушении прав белого населения республики.

По данным Bloomberg, "на полях" саммита Мерц, Макрон и Стармер могут обсудить ситуацию вокруг Украины и реагирование на мирный план США по украинскому урегулированию.

***

Саммит G20 уже одобрил итоговую декларацию

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Участники саммита G20 вопреки устоявшейся практике приняли итоговую декларацию в начале мероприятия, заявил в субботу представитель президента ЮАР Винсент Магвеня.

"При обычных обстоятельствах принятие декларации выпадает на самый конец. Но (...) возникло ощущение, что нам в действительно нужно одобрить декларацию в первую очередь в первый день саммита", - приводит Associated Press (AP) его слова.

Магвеня подчеркнул, что декларацию одобрили единогласно.

Однако он не стал раскрывать детали документа. Между тем, поясняет AP, принятие декларации саммитом G20 - первым, проходящим в Африке - власти ЮАР расценивают как победу в условиях отказа США участвовать в этом мероприятии.

Ранее президент США Дональд Трамп решил пропустить саммит; Трамп обвинял южноафриканские власти в нарушении прав белого населения республики.

***

На саммите G20 приняли итоговую декларацию
Лидеры G20 призвали урегулировать конфликты на Украине, в Судане, Газе и ДРК

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Страны G20 на саммите в Южно-Африканской Республике призвали к урегулированию конфликтов в мире, следует из текста декларации, которая есть в распоряжении РИА Новости.

В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.

"Мы стремимся, руководствуясь целями и принципами устава ООН в целом, работать над достижением справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Судане, Демократической Республике Конго, на оккупированной палестинской территории, на Украине, а также над прекращением других конфликтов и войн по всему миру. Только с миром мы достигнем устойчивости и процветания", - говорится в ней.

Представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья отметил, что площадка оказалась удобной для встречи европейских стран, обсуждающих мирный план США по урегулированию Украине. Готовность способствовать заключению мира в частности выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О намерении лидеров стран ЕС встретятся на саммите для обсуждения американской инициативы ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры саммита поблагодарили ЮАР за лидерство в этом году и пообещали по его итогам сотрудничать при председательстве США и Великобритании в 2026-м и 2027 годах.

Мероприятие проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи проходить в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об общей лидерской декларации. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". По данным источника РИА Новости, Вашингтон откажется от признания итогового документа и потребует его оформления только в качестве заявления председательства. Тем не менее к пятнице сторонам удалось согласовать финальный текст. Мангвенья счел конфликт с США краткосрочным. По его словам, он не повлиял на саммит и не стал концом отношений между странами.

Источник - ИНТЕРФАКС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763814240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы выделили дополнительные деньги на развитие регионов в рамках рассмотрения Закона о республиканском бюджете
- В Костанае прошла экспертная площадка "10-AIMAQ: новая траектория развития"
- Экибастуз - новый центр мировой металлургии: запущен завод "EkibastuzFerroAlloys"
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию безопасных условий труда в первом чтении
- Премьер-министр поручил усилить меры по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей
- Дополнительные места в стационарах и выездные бригады: Олжас Бектенов поручил усилить оказание медпомощи гражданам в сезон вирусных заболеваний
- Принята разработанная по поручению Президента Программа совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  