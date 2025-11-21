Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?

20:00 22.11.2025 Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?

В Центральной Азии появился новый экономический лидер. Теперь им стал Кыргызстан.



21 Ноября 2025



Республика вошла в топ-5 мировых экономик по темпам роста. За 9 месяцев 2025 года соседи выросли сразу на 8 %, говорится в отчете World Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ). В ситуации разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Больше выросли только экономики Южного Судана (+24,3 %), Ливии (+15,6 %), Гайаны (+10,3 %) и Ирландии (+9,1 %).



Но в Бишкеке уверены, что реальный рост КР гораздо выше. Глава правительства страны Адылбек Касымалиев недавно заявил, что реальный рост ВВП страны превысил 10 %. Теперь осталось ждать, когда Кыргызстан начнет свою экономическую экспансию в регионе?



Догнать и перегнать Узбекистан



Летом профессор Национального университета Чонбук Южной Кореи Миркомил Холбоев опубликовал небольшое исследование. По его данным, с 2022 по 2024 год доход на душу населения в Кыргызстане рос быстрее, чем у всех соседей по региону – 85 % против 37 % в Узбекистане, 49 % в Таджикистане и 42 % в Казахстане. И, если динамика сохранится, уже к 2027 году средний кыргызстанец может обогнать по доходам узбекистанца, уверен исследователь.



На самом деле, если взять данные только по Кыргызстану, результаты впечатляют. Бедная страна, где самое большое предприятие - это золотой рудник, вокруг которого идет постоянная война, смогла не только выстоять, но и добиться хорошего результата.



Но если сравнить КР с другими странами, то картина резко меняется. Вот, например, так выглядит ВВП на душу населения Кыргызстана и Казахстана.



Разница в доходах в семь раз.



По данным госкомстата Узбекистана, в 2024 году ВВП на душу населения в РУ составил 3,1 тыс. долларов. Пока в 1,5 раза больше, чем в КР.



Так когда же Кыргызстан сможет обогнать Казахстан и Узбекистан? И за счет чего?



Торговля спасает



Быстрый рост у соседей не означает, что страна завтра станет региональным лидером. Все дело в свойствах процентов. Это давно известный эффект низкой базы.



Например, цены на товар могут вырасти на 10 % в год. Это много или мало? Если яблоки стоили 200 тенге за кило, то для них 10 % равно 20 тенге.



Но если апельсины стоят 2000 тысячи тенге, то 10 % равно уже 200 тенге. С ростом экономики точно так же. Тем не менее постепенно Бишкек наращивает свою экономику.



Отсутствие доходов от продажи ресурсов подстегивает руководство соседней страны к поддержке производителей, и это уже дает свои результаты.



Структура экономики КР по видам экономической деятельности. Видно, что половину экономики дают сразу четыре отрасли: сельское хозяйство, торговля, чистые налоги, обрабатывающая промышленность. Добывающей промышленности нет.



Сравним это со структурой экономики Казахстана.



Здесь структура совсем другая. Половину экономики дают торговля, добыча полезных ископаемых, перерабатывающая промышленность и операции с недвижимостью. БНС РК не учитывает доходы Национального фонда. Тогда доля горнодобывающей отрасли была бы выше раза в два.



Различия дают возможность увидеть, чем живет экономика.



Главный сектор экономики КР – торговля. В основном оптовая и внешняя. Сегодня Кыргызстан - оптовая база для стран ЕврАзЭс. Знаменитый рынок Дордой под Бишкеком вырос на реэкспорте.



Сегодня значение торговли падает. Страны-соседи ужесточают свое таможенное законодательство. В январе - августе 2025 года товарооборот Кыргызстана достиг 9,8 млрд долларов. Это на 9,1 % меньше, чем тот же период прошлого года. Экспорт составил 1,7 млрд долларов (минус 23,7 %). Импорт составил 8,1 млрд долларов (минус 5,2 %). На снижение импортных поставок повлияло сокращение поставок из третьих стран, включая авто, оборудование и фармацевтику.



Эффект "Дордоя"



Вторая крупнейшая отрасль в Кыргызстане – перерабатывающая промышленность. В основном она состоит из легкой и пищевой промышленности. И тут есть один примечательный факт.



То, что в Кыргызстане выстрелит швейное производство, никто даже не подозревал. В советские времена Киргизская ССР особо не блистала ткацкими или швейными фабриками. Да, в Ферганской долине выращивали хлопок. Да, в Бишкеке и Оше были свои производства. Не более. Помог случай.



Во времена расцвета "Дордоя" на этом рынке появились мелкие швейные мастерские, часто неофициальные, которые подделывали китайские бренды. Они делали вещи дешевле, чем в Китае. Как это у них получалось, история другая, но тема выстрелила. "Дордой" был крупнейшим рынком в Центральной Азии. Через него уходил почти любой товар. Главное, чтобы тот был дешевым.



Заслуга правительства КР в том, что оно увидело возможность и сделало все, чтобы облегчить работу этих цехов. Мелкие производства регистрировали, но налоги они почти не платили. Сама регистрация стала простой. Производству помогали мелкими преференциями. Таможенная служба закрывала глаза на серый импорт фурнитуры и экспорт готовой продукции. Главное - примите на работу наибольшее число самых беззащитных работников – женщин.



Сегодня если вы покупаете одежду – платья, брюки, костюмы, куртки, блузы, белье, трикотаж, куртки - на российском маркетплейсе, то, скорее всего, это будет одежда, сшитая в Кыргызстане. Если торговый склад находится в Сибири – это наверняка "Made in Kyrgyzstan".



Пищевые приключения



Другая крупнейшая отрасль промышленности – переработка продуктов питания. И она базируется на другой отрасли страны – сельском хозяйстве. "Пищевка" дает четверть всего экспорта КР. При этом доля пищевой промышленности в общем объеме перерабатывающего сектора составляет всего 20 %.



Глобальная цель Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности - выход кыргызских продуктов на рынки ближнего и дальнего зарубежья.



При этом АПК развивает 7 кластеров:

- кластер мяса, молока и яиц;

- фруктово-ягодный и овощной кластер;

- производство муки и хлебобулочных изделий;

- кластер "Мед";

- рыбный кластер;

- агроперерабатывающий сектор и

- производство органической продукции.



Честно говоря, сама программа напоминает, скорее, план действий, чем программный документ. Тем более участие государства в реализации этого плана скромное. Однако пока документ работает. Видимо, потому, что есть конкретный ответственный орган - министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



В принципе, уже есть и первый результат – восстановление сахарной промышленности, потерянной в лихие 90-е годы.



Много людей - не мало



Одна из проблем Кыргызстана, или одно из преимуществ, как смотреть – быстрый рост населения. У соседей не было падения численности населения в 1990-е годы, как в Казахстане.



Из-за этого рост населения там получился гораздо внушительнее, чем у нас. За 35 лет численность населения Кыргызстана выросла больше чем на 60 %: с 4,5 млн до 7,3 млн. Казахстан за это же время вырос меньше чем на четверть, на 22%: с 16,5 млн до 20,3 млн.



По данным Национального статистического комитета КР, в 2024 году численность рабочей силы составила 2,9 млн человек. При этом качество трудовых ресурсов достаточно высокое благодаря сохранению советской системы образования: каждый четвертый кыргыз имеет высшее, каждый третий – среднее специальное образование.



Небольшая экономика не может переварить такое количество рабочих рук, поэтому одной из отраслей экономики страны стала трудовая миграция.



Сегодня за рубежом находится 670 тыс. граждан КР. За 2024 год трудовые мигранты перевели в Кыргызстан почти 3 миллиарда долларов. При курсе в 87,5 сома за доллар это составило 262 млрд сом. Это больше чем две трети бюджета страны: в 2024 году бюджет КР был 367 млрд сом.



Отсюда, кстати, и низкая безработица в стране – всего 2 %.



Эти деньги стали спасением для несырьевой экономики. В 2019 году президент Сооронбай Жээнбеков сказал, что за последние 10 лет трудовые мигранты перечислили в Кыргызстан 19 млрд долларов. За тот же период объем экспорта составил 18 млрд долларов, а сумма поступивших инвестиций – 8,3 млрд.



Экономика и справедливость



В развитии экономики правительство КР делает упор на развитие малого и среднего бизнеса (МСБ). Это происходит и потому, что часто для крупного производства на местном рынке не хватает места. За счет этого производство более мобильно и лучше приспосабливается к изменениям.



Сегодня доля МСБ в экономике Кыргызстана составляет около 42 % ВВП. Цель понятная – малый бизнес может поглотить лишние рабочие руки.



Для сравнения, доля МСБ в Казахстане в 2024 году составила 38 %. Это при том, что половина нашего МСБ обслуживает только крупный бизнес.



О том, что структура экономики КР удачна для ее модели, говорят два факта. Первое – доходы внутри страны распределяются более справедливо, чем в других странах региона. Это показывает индекс Джини. Чем он ближе к нулю, тем более равномерно идут доходы среди разных групп населения. Чем дальше к единице – тем более это распределение неравномерно.



По данным портала индекс Джини в Кыргызстане в 2023 году был равен 0,272. В Казахстане – 0,346.



Лидеры по несправедливости в регионе - Узбекистан (0,346) и Туркменистан (0,4).



И второе: уровень монетизации экономики Кыргызстана за 2024 год составил 32 %. Это данные Евразийской экономической комиссии.



Монетизация – это показатель, который показывает сколько денег находится в обращении в стране. Обычно чем он выше, тем экономика более развита и устойчива. И тем более справедливо распределяются доходы в этой стране. Достаточный уровень монетизации обеспечивает доступность кредитов и инвестиций, что помогает бизнесу развиваться.



Например, в России уровень монетизации более 58 %. А вот в Беларуси - 22 %. В США – больше 80 %. В Казахстане монетизация находилась на уровне 29 %. Поэтому любая прибавка денег у нас в стране моментально приводит к росту инфляции.



Долг Кыргызстана растет



И последнее. Кыргызстан, наверное, единственная страна в ЕАЭС, которая верстает свой бюджет с профицитом. В 2024 году государственный бюджет исполнен с профицитом в 55,7 млрд сомов, или 4,5 % к ВВП. В доходную часть госбюджета поступило 420,9 млрд сомов. Это сразу на 18,7 % больше, чем в 2023 году.



Профицит Бишкек направил на погашение долга. Государственный долг Кыргызстана на 1 сентября 2025 года составлял 8,6 млрд долларов. Это 42,6 % к ВВП страны. Если первый звонок уже прозвучал, когда долг превысил треть от размера ВВП, второй звонок может прозвучать, когда долг достигнет 60-65 % от экономики. Этого нынешнее правительство в Бишкеке и боится. Слишком большой долг будет означать рост расходов на выплату процентов, что страна себе просто не может позволить.



Долг КР растет. И в ближайшее время Бишкеку придется охлаждать экономику, чтобы проценты по долгу не стали слишком обременительными для бюджета.



Автор: Адил УРМАНОВ



