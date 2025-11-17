Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины

00:05 23.11.2025

Александр Тушалиев



Зеленскому поставили срок дать ответ на предложения Трампа до четверга



Неделя выдалась насыщенной: на Украине продолжил разгораться коррупционный скандал, в котором замешан как минимум один из ближайших соратников Владимира Зеленского Тимур Миндич. Казалось бы, ничего громче уже произойти не может, но "беда" для украинского лидера не пришла одна. Дональд Трамп подгадал и озвучил свое видение мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Но и это оказалось не всеми неприятностями, которые свалились на голову Зеленского. С фронта начали поступать ужасные для Киева новости: Купянск официально потерян, а в целом ряде городов ВСУ батальонами попадают в окружение, единственный выход из которых – плен. Именно с такими картами на руках украинский лидер подходил к годовщине начала раздачи печенек на Майдане.



