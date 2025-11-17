 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 23.11.2025
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Архив
00:05 23.11.2025

Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Александр Тушалиев

Зеленскому поставили срок дать ответ на предложения Трампа до четверга

Неделя выдалась насыщенной: на Украине продолжил разгораться коррупционный скандал, в котором замешан как минимум один из ближайших соратников Владимира Зеленского Тимур Миндич. Казалось бы, ничего громче уже произойти не может, но "беда" для украинского лидера не пришла одна. Дональд Трамп подгадал и озвучил свое видение мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Но и это оказалось не всеми неприятностями, которые свалились на голову Зеленского. С фронта начали поступать ужасные для Киева новости: Купянск официально потерян, а в целом ряде городов ВСУ батальонами попадают в окружение, единственный выход из которых – плен. Именно с такими картами на руках украинский лидер подходил к годовщине начала раздачи печенек на Майдане.



Что из этого важнее – крайне сложно определить, но стоит отметить, что без вскрытия коррупционного нарыва как минимум стабильность положения президента незалежной в глазах западных партнеров была бы непоколебимой. Активизация НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) могла быть частью тактики Трампа – это нужно было для того, чтобы Киев стал более сговорчивым при обсуждении плана американского президента, считает политолог Алексей Мухин.

"Давление США через НАБУ – очевидный факт, который в совокупности с санкциями против российского ТЭК, по мысли администраторов Трампа, должен подтолкнуть стороны к достижению компромисса и, в первую очередь, к "прекращению огня". Именно это нужно Дональду Трампу для того, чтобы объявить, что он "прекратил еще один военный конфликт"", – заявил собеседник в разговоре с Readovka.

Если в случае с Россией давление не оказало желаемого для США эффекта, поскольку, как не раз говорил Владимир Путин, с нашей страной нет смысла разговаривать с позиции силы. Москва неоднократно заявляла, что готова решать вопрос первопричин конфликта и его урегулирование дипломатическим путем. Более того, СВО могла бы и вовсе не начаться, если бы на Западе своевременно отреагировали на предложения российского лидера закрепить ключевые вопросы взаимной безопасности на континенте. К сожалению, люди в ряде европейских столиц предпочли проигнорировать инициативу Москвы.

Впрочем, уже у самого Зеленского и его администрации был шанс не доводить ситуацию до безвыходной. В Стамбуле 3 года назад Киев отверг предложения Кремля о заключении мира. Спустя почти 4 года после начала СВО Зеленский и Ко подошли к новой возможности сесть и поговорить о завершении конфликта со значительными потерями в территории, целой россыпью котлов, разбросанных на всех ключевых направлениях, и с фактическим ультиматумом от США, но зато сидят они при этом на "золотых горшках".

Видение Трампа, которое вылилось в 28 пунктов проекта мирного плана, сейчас обсуждать преждевременно. Алексей Мухин называет его "сырым", хоть и подмечает, что некоторая часть инициатив была продуманной, например, внеблоковый статус Украины и дальнейшее нерасширение НАТО. Впрочем, в Белом доме сами заявили, что готовы обсуждать пункты с обеими сторонами. Владимир Путин накануне подтвердил получение текста этого документа. Вот только России, в отличие от Украины, Трамп не ставил "дедлайны", что говорит о понимании американской стороной дел "на земле". Именно Зеленский находится в "идеальном шторме", поэтому должен раз и навсегда выбрать дальнейшую стратегию развития, утверждает Мухин. Политолог выделил три основных сценария событий.

Во-первых, Зеленский может "сдать" всех своих подельников, получив личные гарантии для себя. В таком случае Трамп получает козыри в рукаве, поскольку в списке замешанных обязательно окажутся его противники внутри США.

"Трамп разом избавляется от всех своих оппонентов и вершит акт мести за годы унижений", –отмечает Мухин.

Во-вторых, Зеленский идет на компромисс и соглашается на переходное правительство и проведение выборов президента и в Верховную раду. В это время европейские лидеры получают тайм-аут для того, чтобы договориться с Трампом, а скандал с коррупцией может утихнуть.

В-третьих, Зеленский идет "на принцип" и продолжает военный конфликт, но теряет ключевого партнера, оставшись с неопределенной "коалицией желающих". Как долго она просуществует без конфискованных средств – неясно.

"В этом случае военная эскалация неизбежна, так как вдолгую вести боевые действия Украина не сможет, поэтому она сосредоточится на терроризме", – прогнозирует Мухин.

Судя по заявлениям Зеленского и активизации европейских лидеров, пока вырисовывается четвертый вариант, поскольку инициативы Трампа дают возможность Бельгии и дальше уворачиваться от давления лидеров ЕС по конфискации суверенных активов Банка России. Именно вопрос дальнейшего финансирования является одним из краеугольных камней для режима Зеленского. И коррупционный скандал вместе с желанием Трампа направить большую часть средств на совместные российско-американские проекты портит весь расклад для европейцев и украинского лидера.

Вероятно, в ближайшем будущем мы увидим попытку Зеленского и Брюсселя скорректировать некоторые пункты плана. Впрочем, Россия также не может быть довольна текущими условиями.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко убежден, что России не следует принимать итерацию мирного соглашения от Трампа. Все дело в том, что у Москвы уже есть подготовленный план, который был предложен Киеву еще в Стамбуле.

"Принадлежность Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей – не предмет каких-то компромиссов, это территория Российской Федерации", – заявил эксперт.

Коротченко также прокомментировал численность вооруженных сил, прописанную в плане Трампа. Он считает ее избыточной, поскольку контингент в кратчайшие сроки может быть увеличен втрое.

"Оптимально было бы, чтобы остались только части национальной гвардии, которые бы поддерживали правопорядок и обеспечивали безопасность Украины, а украинская армия была бы ликвидирована полностью как класс. Или же ее численность не превышала 100−150 тыс человек", – добавил Коротченко.

Кроме того, вопрос амнистии стоит рассматривать через призму совершения военных преступлений. Те украинские националисты, которые совершали преступления против мирного населения, не должны уйти от наказания, заявил эксперт.

Европейцы также недовольны видением по завершению конфликта Трампа. Британцы вновь заявили, что хотят ввести свои войска на территорию Украины сразу после завершения конфликта.

"Как уже неоднократно заявлялось с нашей стороны, в таком случае иностранные войска становятся законной целью, и я уверен, что Россия не станет игнорировать присутствие британцев на Украине", – заявил военный писатель Алексей Суконкин.

Он также отметил, что Британия не откажется от провокационных действий, подставляя под наши удары свои войска. Это необходимо для того, чтобы развязать новый конфликт, поэтому иностранный военный контингент на Украине не должен быть предметом торга. Его не должно быть, и, если Зеленский не согласен, то у русской армии есть достаточно средств для того, чтобы убедить его в обратном уже через продолжение специальной военной операции.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763845500


