В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт

00:38 23.11.2025

21 ноября, "Жэньминь жибао" онлайн - В пустыне Кузупчи, расположенной в Ордосе /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/, полным ходом идет строительство системы накопления энергии /СНЭ/ мощностью 3 ГВт и энергоемкостью 12,8 ГВт·ч. Об этом сообщает сайт "Хуаньцюван".



Масштабы проекта впечатляют: в пиковые часы СНЭ сможет одновременно обеспечивать электроэнергией около 300 тыс. домохозяйств. Комплекс занимает площадь порядка 73,33 га, а объем инвестиций достигает 11,2 млрд юаней /1,57 млрд долларов США/. Первые две аккумулирующие электростанции планируется ввести в эксплуатацию уже в конце этого года.



Выбор пустыни Кузупчи не случаен. Регион богат ветровыми и солнечными ресурсами, поэтому здесь сосредоточено множество объектов возобновляемой энергетики. Однако существует проблема: вырабатываемую энергию не всегда удается эффективно передать и использовать.



СНЭ решает эту задачу, действуя как гигантская батарея. Она накапливает электроэнергию в периоды низкого спроса или избыточного производства и затем возвращает ее в сеть в часы пиковой нагрузки. Кроме того, комплекс способствует поддержанию стабильной частоты в энергосистеме.



После завершения строительства СНЭ сможет ежегодно поставлять в сеть 3,6 млрд кВт·ч электроэнергии из возобновляемых источников, обеспечивая электроэнергией промышленность и население Ордоса, а также снабжая электричеством другие регионы Северного Китая.