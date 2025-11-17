 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:50 23.11.2025

Предотвращение радикализации - приоритетная задача для государств-членов ШОС

Приоритетной задачей является выработка механизмов и системного комплекса мер по противодействию это угрозе.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с заместителем директора Исполкома РАТС ШОС Артуром Головановым. Он поделился видением ситуации по проблеме радикализации и рассказал о работе, которая проводится государствами-членами ШОС для ее решения.

"В последние годы проблема радикализации приобрела субстантивный характер. От нее зависит государственность и будущее наций. Мы стали свидетелями событий, когда в государствах с развитой экономикой, необходимым социальным, высоким уровнем жизни населения кампания, проводимая заинтересованными деструктивными силами по радикализации населения, ввергла эти страны и народы в хаос насилия, крови, неопределенности будущего. Это последствия радикализации", - сказал Голованов.

Он отметил, что в этой связи сейчас для государств-членов ШОС приоритетной задачей является выработка механизмов и системного комплекса мер по противодействию радикализации населения.

"Мы вполне осознаем всю серьезность этой угрозы и принимаем системные, комплексные, последовательные меры по нейтрализации угроз", - сказал он.

В рамках Шанхайской организации сотрудничества Советом глав государств принята Программа сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию экстремистской идеологии на пространстве ШОС на 2026–2030 годы. Она реализует положения Конвенции по противодействию экстремизму, а также положения, закрепленные в Программе сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, которая утверждена главами государств на период 2025–2027 годы.

"Данными нормативными правовыми актами предусмотрен широкий комплекс совместных мероприятий, и основным принципом данных документов является координация и консолидация усилий государств-членов ШОС по противодействию распространению экстремистской идеологии, обеспечению стабильности, безопасности и процветания государств и народов на пространстве ШОС", - добавил Голованов.

Этот комплекс мер включает в себя гармонизацию национальных законодательств и, прежде всего, обмен передовым опытом и координацию усилий по реализации превентивных мер по противодействию распространения экстремистской идеологии через сеть Интернет.

"Это важное условие для предотвращения появления ситуации, подобной отмеченной мною выше", - отметил он.

Государства-члены ШОС проводят совместные практические мероприятия, выявляют аккаунты в социальных сетях, содержащие экстремистский контент, блокируют их успешно и проводят комплекс масштабной внутригосударственной работы по распространению идеологии, основанной на национальных ценностях, на общечеловеческих ценностях, пропагандирующих толерантность, знания, добро.

Именно это, по мнению Голованова, является основой организации идеологической работы на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.

"Мы уверены, что совместные меры, которые реализуются государствами-членами ШОС, выступают надежной гарантией того, что общими усилиями мы сможем обеспечить мир, безопасность, стабильность и процветание наших народов", - заключил он.

Напоминаем, что 20 и 21 ноября в Ташкенте проходила одиннадцатая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества на тему "Предотвращение распространения терроризма, сепаратизма и экстремизма: устранение коренных причин".

В мероприятии приняли участие представители компетентных органов государств-членов ШОС, делегаты от государств-партнеров ШОС, а также Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Интерпола, исполнительных структур СНГ и ОДКБ, Секретариатов ШОС и СВМДА, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, других профильных международных организаций и научно-исследовательских структур.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763848200


