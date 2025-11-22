|Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
01:25 23.11.2025
Узбекистан намерен улучшить атмосферу в регионе бомбардировкой облаков
22 ноября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистан намерен бороться с ухудшением качества воздуха с помощью технологии искусственного вызывания осадков. Об этом заявил глава Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов в Ташкенте на мероприятии, посвященном обострению экологической ситуации в регионе, передает корреспондент Podrobno.uz.
В рамках пилотного проекта планируется применять метод бомбардировки облаков йодированным серебром – это позволит стимулировать выпадение осадков. Для эффективного управления процессом потребуется модернизировать систему метеорологического мониторинга: существующие станции не обеспечивают необходимого уровня контроля за перемещением воздушных масс. В планах – строительство новых наблюдательных пунктов.
Реализация замысла потребует существенных вложений – ориентировочно 15-20 миллионов долларов. Финансирование предполагается привлечь за счет грантовых программ.
На мероприятии специалисты Узгидромета констатировали, что за последние пять лет климатическая обстановка в регионе резко ухудшилась. Темпы опустынивания сегодня превышают показатели, зафиксированные за предыдущие полтора столетия наблюдений.
Одновременно фиксируется устойчивое сокращение объема осадков. Особую озабоченность вызывает ускоренное таяние ледников: каждую минуту Центральная Азия лишается порядка девяти квадратных метров ледяного покрова. Параллельно снижается общая влажность атмосферы, что усугубляет экологическую напряженность в регионе.
Также Абдухакимов раскрыл детали нового общенационального проекта "Чистый воздух". Борьба за здоровую атмосферу будет вестись по нескольким направлениям – развитие экологичного общественного и личного транспорта, улучшение строительства, озеленение и противодействие опустыниванию.
Заводы перенесут, теплицам дадут газ. Власти представили план спасения воздуха Ташкента
22 ноября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Власти представили комплексный план борьбы против загрязнения воздуха в Ташкенте. Он включает создание "зеленого пояса" вокруг столицы, перенос вредных производств за пределы города, перевод теплиц на газ, расширение парка экологичного транспорта и другие меры. Более детально – в материале корреспондента Podrobno.uz.
На встрече с журналистами в Национальном комитете по экологии и изменению климата 22 ноября представители ответственных ведомств озвучили причины плохого воздуха в столице, а также впервые подробно представили проект "Чистый воздух".
Климатическая ситуация и источники загрязнений
Узгидромет сообщил о резком ухудшении климатической ситуации в регионе за последние пять лет. Процессы опустынивания идут быстрее, чем за 150 лет наблюдений, количество осадков снижается, а каждую минуту Центральная Азия теряет около 9 квадратных метров ледников. В атмосфере становится меньше влаги.
Кроме того, изменилась "роза ветров": плотная застройка и нарушение строительных норм привели к ослаблению ветра. С 1950-х годов до настоящего времени средняя его скорость уменьшилась с 1,7 до 1,3 метра в секунду. Это усугубляет застой пыли и загрязняющих веществ. Массовое строительство без соблюдения экологических требований дополнительно поднимает пыль локально и сокращает зеленые зоны.
По данным Минэнерго, 36 % загрязнения зависят от природных причин, 28 % – отопления теплиц, промышленных объектов и домов, 16 % – транспорта, остальное приходится на другие источники.
Многие теплицы в Ташкентской области вынужденно перешли на уголь из-за дефицита газа. Дополнительный фактор – работа тепличных хозяйств на угле в соседних районах Казахстана, создающая трансграничное загрязнение.
Проведенные по столичным пригородам рейды показали, что часть хозяйств использует крайне вредные схемы.
"Мы провели рейды по предприятиям, которые жгли шины, и нам удалось это предотвратить. Но потом они стали закидывать шины в дробилку и мешать полученное с углем. Получалась такая ядовитая смесь. Штрафы за такие нарушения остаются минимальными, и мы внесли предложение ужесточить ответственность", – рассказал глава Национального комитета по экологии Азиз Абдухакимов.
Также он отметил необходимость перевода всех парников на газ:
"Хочешь не хочешь, но мы должны перевести всех на газ. Если предприниматель не может платить, пусть признает себя банкротом и закрывается. Но возникает другой вопрос: что делать, если предприниматель полностью оплатил газ, а в период аномальных морозов его подача прекращается? Министерству энергетики предложено предусмотреть механизм компенсации ущерба, который бизнес несет из-за отсутствия газа".
Было также отмечено, что при Green University сейчас формируется мобильная лаборатория, которая сможет в течение 24 часов определять не только уровень загрязнения, но и конкретные источники – транспорт, теплицы или промышленные объекты.
Как будут решать проблемы
Комитет по экологии напомнил об оперативных мерах: в городе круглосуточно включены фонтаны и системы полива, на улицы выведены водовозы для регулярного опрыскивания дорог и зеленых зон, ежедневно проходят рейды по теплицам совместно с МВД и прокуратурой.
Также были озвучены планы на дальнейшую перспективу. До конца года на газ переведут около 150 теплиц, еще более 300 – в 2026 году. Ранее сообщалось о подготовке реформы системы газоснабжения теплиц.
Кроме того, с декабря 2025 года планируется начать перенос промышленных предприятий за пределы столицы. В течение трех месяцев планируется вывести более 80 таких объектов.
Среди других мер – запрет на использование мазута и угля на ТЭС и ГРЭС Ташкента, полный запрет на использование автомобилями бензина АИ-80 по республике.
Параллельно начата работа над "зеленым поясом" вокруг Ташкента. С привлечением международных грантов в течение трех лет будут созданы два новых ботанических сада и два дендрологических парка в Ташкенте и Ташобласти. Это должно уменьшить вынос пыли в город.
Глава экокомитета также заявил, что будет изменен подход к озеленению столицы. Теперь планируется высаживать только крупномеры, в частности, чинары. Ранее, отметил Абдухакимов, существовала практика вырубки больших деревьев и замены их хвойными, которые малоэффективны и потребляют много воды.
На всех стройплощадках площадью от 500 квадратных метров не менее четверти территории должны будут занимать деревья. Кроме того, станет обязательной установка станций экологического мониторинга.
Отдельно начаты работы по снижению засоленности и стабилизации пустынных почв.
"Оказалось, что ранее никто не использовал галофиты – уникальные растения, способные за два–три года значительно уменьшить соленость земли. Сейчас выбраны 10 пустынных участков для экспериментальных посадок", – отметил глава Комитета по экологии.
Ряд новых требований и стимулов введут для транспорта. С 1 апреля 2026 года в Ташкенте запустят систему стикеров, которая будет поощрять владельцев переходить на электромобили.
С 1 июля 2026 года начнет действовать программа Trade In для старых автомобилей: на эти цели выделят 100 миллиардов сумов, чтобы владельцы машин, выпущенных до 2000 года, могли обменять их на более современные и экологичные.
В городе установят 700 новых светофоров для разгрузки дорожного трафика, а запрет на въезд грузовиков в часы пик – с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 – будет продлен.