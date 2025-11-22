Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой

Узбекистан намерен улучшить атмосферу в регионе бомбардировкой облаков

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистан намерен бороться с ухудшением качества воздуха с помощью технологии искусственного вызывания осадков. Об этом заявил глава Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов в Ташкенте на мероприятии, посвященном обострению экологической ситуации в регионе, передает корреспондент Podrobno.uz.



