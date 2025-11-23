 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 23.11.2025
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
09:54 23.11.2025

России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже

Кирилл Стрельников
23.11.2025

Исторические потрясения с ужасающей точностью повторяют друг друга даже через тысячи лет - и заканчиваются практически так же.

Когда толпа на киевском Майдане, одурманенная обещаниями европейской кавы и трусов, впервые начала подпрыгивать и кричать "Кто не скачет, тот москаль!", умные люди уже тогда вспомнили ситуацию, когда похожая толпа азартно кричала: "Распни, распни Его! Кровь Его на нас и на детях наших!"

Каждый из прыгавших тогда вольно или невольно согласился ради своего селюкового чванства и мифического евробудущего не только принести в жертву единородство, бесконечное количество братских уз, общую историю, культуру, веру и язык, но и конкретных людей, которые просто думали по-другому. Это была легкая жертва - эти люди были, в общем-то, не свои, они были где-то там, и убивал их не ты. Это потом пришла ненависть, чтобы заглушить совесть.

Тридцать сребреников не пошли Иуде впрок, и, как мы видим, предательство миллионов русскоязычных соотечественников чистокровными укроевропейцами может стоить превращения всей этой зараженной территории в Содом и Гоморру - и даже не руками русской армии.

Еще в феврале этого года, когда в украинском Генштабе еще штамповали планы перемоги, в издании Los Angeles Times появилась нехарактерная публикация, главная мысль которой заключалась в том, что Украина пожрет сама себя: "Поствоенные травмы, лишения и разочарования в сочетании с вооруженным поколением людей, закаленных войной, могут угрожать Украине не меньше, чем российская агрессия. После окончания войны Украине предстоит новая битва - битва внутренняя. То, чего Владимир Путин не добьется с помощью СВО, он добьется изнутри".

Недавнее развитие событий - начиная с фактического обрушения фронта и заканчивая коррупционным скандалом - в разы ускорило процессы деградации украинских властей, армии и общества и вплотную приблизило исполнение жестокого пророчества.

На днях в британском издании The Spectator осмелились назвать вещи своими именами. В серии из нескольких публикаций авторы буквально на пальцах объяснили, почему остатки Украины теперь неизбежно ждут крах, гибель и гражданская война.

Вне зависимости от того, примет ли киевская верхушка план Трампа, у нее есть всего два плохих варианта - капитуляция сейчас или военное поражение потом, что практически гарантированно означает войну всех против всех.

Когда в 2019 году Россия предлагала Киеву решить все вопросы миром, один из лидеров украинских ультранационалистов Дмитрий Ярош публично пригрозил Зеленскому, что его повесят, если он осмелится идти на уступки Москве. Сейчас подобные угрозы звучат уже со стороны не просто лидеров полувоенных формирований, а командиров самых мощных, мотивированных, экипированных и вооруженных соединений ВСУ, которые образовались на основе националистических батальонов "Азов"*, "Айдар"* и им подобных: "Если встает вопрос о существовании государства, а власти бездействуют - народ имеет право взять ответственность в свои руки".

И это не пустые угрозы. В случае подписания мирного соглашения любая власть в Киеве рискует вступить в ожесточенную борьбу с десятками тысяч идейных националистов, которым нечего терять: смысл и образ существования сводится исключительно к уничтожению русских, и насильственное "выключение" этого кровавого процесса равно самоубийству.

В случае агонизирующего военного поражения киевские власти неминуемо столкнутся с другой угрозой: сотнями тысяч или даже миллионами изможденных, униженных и искалеченных солдат побежденной армии. Огромное количество из них были брошены на убой насильно или обманом, и, чтобы сохранить рассудок, каждый старался внушить хотя бы себе самому, что во всем этом есть хоть какой-то смысл. Но люди, умиравшие в окопах, теперь должны умирать от ран и нищеты, когда сытая власть кормила их фальшивыми надеждами и обещаниями. И теперь они зададут один вопрос: ради чего?

Список причин, от которых на Украине с большой вероятностью вспыхнет кровавая гражданская война, на самом деле очень длинный. Это и возможный бунт отдельных регионов, которые не захотят принять "предательство" центра; это и военные разборки между политическими фракциями и группами влияния, которые будут рвать остатки "наследства" предыдущей власти; и военный переворот со стороны представителей командования ВСУ, которые не захотят лишаться своей власти и денег, а также будут бояться законного преследования как со стороны России, так и их жертв внутри страны. Есть также большая вероятность "унитазного" Майдана, который может перерасти в масштабные военные столкновения, на фоне всеобщего негодования воровством киевской верхушки в момент, когда большая часть страны лежит в руинах.

У истории очень жестокая ирония. Все перечисленное выше было предсказано западными манипуляторами, но в отношении России (по мнению мозгового центра CSIS, "ветераны СВО, возвратившись домой, вызовут политический и социальный хаос") - и на этих надеждах в основном и базировалась упорная поддержка киевского режима.

Сейчас он рушится - и с ним рушатся надежды, что пропуском в рай является предательство.

* Запрещенные в России террористические организации.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763880840


