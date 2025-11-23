Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский

10:14 23.11.2025

Сержио Гор стал сопредседателем Американо–Узбекского инвестсовета

23 ноября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Соединенных Штатах назначен сопредседатель нового Американо–Узбекского бизнес- и инвестиционного совета. Им стал специальный представитель США по Южной и Центральной Азии, посол Сержио Гор. С узбекистанской стороны совет возглавила руководитель Администрации президента Саида Мирзиеева.



