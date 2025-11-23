|Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
10:14 23.11.2025
Сержио Гор стал сопредседателем Американо–Узбекского инвестсовета
23 ноября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Соединенных Штатах назначен сопредседатель нового Американо–Узбекского бизнес- и инвестиционного совета. Им стал специальный представитель США по Южной и Центральной Азии, посол Сержио Гор. С узбекистанской стороны совет возглавила руководитель Администрации президента Саида Мирзиеева.
Американская сторона отмечает, что создание совета является "важным шагом" в продвижении экономической программы "Америка прежде всего" в Центральной Азии, а также в расширении возможностей для американских работников, инновационных компаний и бизнеса.
Сержио Гор будет возглавлять участие США в совете совместно с руководителем Администрации президента Узбекистана Саидой Мирзиеевой. В Вашингтоне подчеркивают, что его деятельность отражает стремление президента Трампа укрепить экономическое лидерство США, расширить возможности для американских компаний и обеспечить, чтобы международное сотрудничество приносило реальную пользу американскому обществу.
Совет сфокусируется на расширении инвестиционного и экспортного потенциала США и Узбекистана, привлечении американских технологий и специалистов в высокоразвивающиеся отрасли, особенно в IT и цифровые инновации, а также на создании честных условий конкуренции для американских экспортеров.
В посольстве напомнили, что визит президента Мирзииева в Вашингтон 4–6 ноября в рамках саммита C5+1 продемонстрировал сильную динамику в отношениях между двумя странами. Новый бизнес- и инвестиционный совет должен закрепить достигнутый прогресс и способствовать укреплению стратегического экономического партнерства, которое, по оценке американской стороны, поможет обеспечить более сильный, безопасный и устойчивый рост экономики США.
Как ранее сообщалось, в ноябре по президентскому указу был создан двусторонний Американо–Узбекский бизнес- и инвестиционный совет, который будет координировать стратегические бизнес-инициативы, продвигать крупные инвестиционные и торговые проекты и осуществлять их мониторинг.
Серджио Гор (Sergio Gor, настоящее имя Сергей Гороховский) является Послом США в Индии и Специальным представителем Президента США по делам Южной и Центральной Азии.
Краткая информация о Серджио Горе:
Текущие должности: Он был приведен к присяге в качестве посла 10 ноября 2025 года.
Предыдущие должности: До этого он занимал пост директора Управления кадров президента Белого дома (с января по октябрь 2025 года).
Биография: Серджио Гор (Сергей Гороховский) родился 30 ноября 1986 года в Ташкенте, Узбекская ССР.
Дополнительные обязанности: 23 ноября 2025 года он был назначен сопредседателем нового Американо-узбекского делового и инвестиционного совета.
Политическая карьера: Гор является давним соратником Дональда Трампа и ветераном политической стратегии и советником по внешней политике.
В августе 2025 года президент Трамп выдвинул его кандидатуру на должность посла США в Индии, и Сенат США утвердил это назначение в октябре того же года.