|Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:41 23.11.2025
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о параметрах водно-энергетического сотрудничества и взаимной поддержке
Алматы, 22 ноября 2025 г. – В Алматы под председательством Министра энергетики РК Ерлана Аккенженова состоялось заседание руководителей водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
В переговорах приняли участие Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов, Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, Министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, Министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев и Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Алмаз Жээналиев.
Стороны договорились о параметрах дальнейшего водно-энергетического сотрудничества. Учитывая сложную ситуацию на Токтогульском водохранилище, участники встречи приняли решение поддерживать друг друга взаимными поставками электроэнергии и координировать совместные усилия для успешного прохождения отопительного сезона и подготовки к предстоящему вегетационному периоду.
Казахстан и Узбекистан подтвердили готовность поставлять электроэнергию в Кыргызстан в осенне-зимний период. Это позволит кыргызской стороне снизить объем выработки электричества зимой и накапливать воду в Токтогульском водохранилище. Накопленный объем будет направлен в Казахстан и Узбекистан в период вегетации для обеспечения стабильного полива сельхозугодий южных регионов.
Кроме того, достигнута договоренность о принятии совместных мер по снижению потребления и энергосбережению в регионе.
Участники переговоров подчеркнули, что совместная работа ведется в духе добрососедства и направлена на укрепление энергетической безопасности и стабильности во всей Центральной Азии. Узбекская сторона также подтвердила готовность обеспечить технические условия для транзита, поставки и балансировки энергосистемы.
По итогам заседания подписан трехсторонний протокол, юридически закрепляющий объемы зимних поставок электроэнергии и накопление воды для вегетационного периода 2026 года.