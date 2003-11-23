23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"

10:57 23.11.2025

Что к ней привело и чем закончилась первая цветная революция на постсоветском пространстве?



До 2003 года. В 1992 году США начали оказывать стране экономическую помощь. К началу 2000-х она достигла более $1.1 млрд.



▪️В 2003-м помощь прекратилась. Президент Шеварднадзе решил оживить экономку за счет дешевого российского газа. Вашингтон потребовал прекратить переговоры с "Газпромом".



▪️К выборам в грузинский парламент 2 ноября США занялись "взращиванием" оппозиции, Фонд Сороса вложил в партию Саакашвили "Единое нацдвижение" $4 млн.



Что случилось дальше? Большинство голосов получила правящая партия. В стране начались протесты, в ночь на 23 ноября оппозиция во главе с Саакашвили ворвалась в здание парламента.



▪️ Шеварднадзе подал в отставку. 4 января 2004 года прошли досрочные президентские выборы, на которых победил Саакашвили, набрав рекордные 96,2% голосов.



После революции. Грузия начала активно сближаться с НАТО, Тбилиси потребовал от Москвы вывести миротворцев из Абхазии и Южной Осетии.



▪️В 2007 году вспыхнули массовые митинги противников Саакашвили, который жестко подавил протесты, пострадали более 600 человек.



▪️В августе 2008 года Саакашвили начал военную операцию в Южной Осетии. Россия защитила республику и принудила Грузию к миру.



▪️В 2013 году лидер "революции роз" бежал на Украину после того, как кандидат от его партии проиграл выборы, новые власти объявили Саакашвили в международный розыск за коррупцию и превышение полномочий.



▪️В 2024-м Запад пытается повторить "розовый" сценарий. Но большинство жителей страны на парламентских выборах голосуют за "Грузинскую мечту" и суверенитет.



