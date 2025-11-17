Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
17:20 23.11.2025

Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию
В реализации плана урегулирования конфликта Москвы и Киева возникла развилка

Главным событием прошедшей недели стало представление плана Трампа из 28 пунктов по урегулированию на Украине. Впрочем, было и еще одно внутрироссийское событие, которое весьма удивило масштабностью подхода президента Путина к проблеме искусственного интеллекта.

План Трампа вызвал совершеннейшее неприятие в Европе. И дело тут не в лозунгах, которыми европейцы пытаются прикрываться: нельзя, мол, изменять границы силой, решать что-то без участия Украины - типа может она вступать в НАТО или нет, оставлять агрессора безнаказанным. На все это им всегда было начхать, когда все то же самое делали они сами. Им можно, другим нельзя. План Трампа поставил под угрозу их миропорядок. Оказывается, России тоже можно отстаивать свои интересы.

План Трампа вызвал неприятие на Украине и Зеленский даже толкнул речь в том смысле, что выбор невелик - или позор, или война и потеря "главного партнера". Ну и, мол, надо прекратить, извините, но цитата, "срач" - а то развели, понимаешь, канитель вокруг коррупции, это же сплоченности мешает.

В общем, вся эта компания уселась быстро план переписывать и даже, вроде, переписала и прямо сейчас Трампу отправила. Собственно, этого в Кремле и ждали - нужно ведь показать, кто не хочет мира. Вот сейчас "поджигатели войны" и будут выявлены.

Поэтому на эти моменты - неприятие плана Европой и Украиной - и делается упор в его освещении. Все, мол, это план капитуляции Украины. Однако.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев написал в соцсети: "Из-за пропаганды поджигателей войны многие упускают из виду, что мирный план Трампа призван спасти Украину от еще большей потери территорий и жизней. Внимательно следите за теми, кто выступает против мирного плана, и за тем, как им выгодна бесконечная война. Возможно, они просто надеются получить золотой унитаз". Новый спецпредставитель Трампа Дрисколл в ходе визита в Киев заявил, что Украина находится в сложном военно-стратегическом положении, и отметил ограниченность временного окна для достижения дипломатического урегулирования.

Довольно откровенно, да? Если сейчас не договориться с Россией, вот прямо сейчас, то Украину будет уже не спасти и дипломатия дальше не поможет. А вот надо спасать украинскую государственность? Кому надо?

Для России этот план тоже не выглядит привлекательным и победным. Но тут, наверное, надо сделать оговорку. Он таким не выглядит для России-мечты, той России, которая "дышит фронтирами", где восходит Империя. А для России, существующей в реальности, - приемлемо. Для той России, где партия все так же, как и всегда, здорово и вечно, - ум, честь и совесть и эпохи. Другая только уже партия. А какая партия, такие и ум, честь и совесть. План же писали коммерсанты с обеих сторон. И Лавров больше не надевал свитер с надписью "СССР".

Дугин хорошо сформировал, что проект, предлагаемый США, "совершенно неприемлем для Зеленского и ЕС" и они будут этот план срывать. Но "дело в том, что и для нас это скорее ловушка. Не то что Киев не взят, даже наши конституционные территории не освобождены. При этом Запад просто намерен воспользоваться передышкой, чтобы лучше и спокойнее подготовиться к новой войне и остановить наше наступление". А "мы же по каким-то совершенно непреодолимым соображениям миром для подготовки к войне распоряжаться совершенно не умеем" и готовимся к войне "только тогда, когда она уже идет". "Стоит объявить конец войне, вся подготовка немедленно остановится". И "поэтому у нас есть что-то общее с ЕС и даже, прости господи, с Украиной. Нам совершенно не сдался план Трампа. Они хотят умереть, мы хотим победить. Вот это дельный подход".

В общем, - понятная развилка.

Но, с наибольшей долей вероятности, европейско-украинская шайка так "исправит" план Трампа, что он станет уже совершенно невозможен для России. А значит, принуждение Киева к миру продолжится. И со стороны США тоже - в виде дальнейшей и уже совершенно бескомпромиссной "борьбы с коррупцией".

А еще на неделе Владимир Владимирович занимался проблематикой ИИ. Вот тут было чему удивиться. Президент заявил, что технологии генеративного ИИ становятся ключевыми, за их обладание конкурируют ведущие государства: "Развитие искусственного интеллекта, возможно, является одним из самых крупных технологических проектов в истории". И очевидно, что разработка отечественных систем с использованием ИИ должна полностью контролироваться российскими специалистами. Собственно, понятно - это новая гонка за мировым лидерством.

И вот серьезность этого можно оценить по тому, что Путин заявил о создании штаба по руководству отраслью искусственного интеллекта. Причем штаба, "который мог бы реально ставить задачи, добиваться исполнения и контролировать результат", штаба, обладающего административным ресурсом.

Может, это и не Государственный комитет обороны, как когда-то, но даже для проведения СВО не создано единой структуры под единым управлением с полномочиями управлять всеми процессами. А тут - пожалуйста.

Впрочем, многим уже понятно, что ИИ - это будет куда круче, чем постановка на службу человечеству энергии атома.

Дмитрий Попов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763907600


