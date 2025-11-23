 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 23.11.2025
НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
19:59 23.11.2025

Лидеры России и Индии заглянут в 2030 год
Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона

Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"
23.11.2025

Несмотря на участившиеся попытки США подорвать российско-индийские связи, Москва и Дели работают над расширением сотрудничества в преддверии визита Владимира Путина в Индию, который, по данным индийских СМИ, состоится 5 и 6 декабря. Новая, уже 23-я по счету двусторонняя встреча лидеров России и Индии призвана подтвердить особо привилегированный статус 25-летнего стратегического партнерства двух держав.

Напомним, что Москва и Дели в ходе государственного визита Путина в Индию в 2000 году подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Этот документ стал основой для регулярных саммитов и развития механизмов сотрудничества по целому ряду направлений – политическому, экономическому, военно-техническому, научному, культурному и др. В 2010 году статус отношений был повышен до особо привилегированного стратегического партнерства. "Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения – дружеские, доверительные, это фундамент для развития наших отношений в будущем", – сказал президент России на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине в августе с.г.

Партнерство РФ и Индии неоднократно проходило испытание временем и в целом не подвержено конъюнктурным колебаниям. А регулярный характер саммитов свидетельствует о стремлении лидеров обеих стран с каждой новой встречей придавать дополнительный импульс сотрудничеству и сверить часы по международной проблематике.

Накануне визита Путина Индия официально открыла два новых генеральных консульства в России – в Казани и Екатеринбурге. В торжественной церемонии принял участие находившийся с визитом в нашей стране глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Уверен, что с открытием двух новых консульств российско-индийские связи еще больше укрепятся, и это определенно знаменует новую фазу в наших отношениях", – заявил министр. По его словам, в России проживает большая индийская диаспора, включая более 30 тыс. студентов, из которых 7 тыс. находятся в юрисдикции нового консульства в Казани и 3 тыс. в Екатеринбурге.

Договоренность об открытии новых индийских консульств в РФ была достигнута в ходе прошлогоднего визита в нашу страну Моди. Итогом того саммита стало Совместное заявление "Россия–Индия: прочное и расширяющееся партнерство". Профильным ведомствам было дано указание подготовить и согласовать Программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества на перспективу до 2030 года (так называемую Программу-2030). В ней нашел отражение широкий спектр тем, по которым идет активная работа – от логистики и платежей до вопросов миграции и трудовых ресурсов.

Так, по информации индийского издания The Economic Times, в ходе предстоящего саммита стороны могут подписать соглашение о мобильности рабочей силы, которое должно способствовать увеличению числа граждан Индии, работающих в России. Трудовые мигранты из стран, которым требуется виза, в том числе из Индии, приезжают в Россию по системе квот. И в настоящее время квота для граждан Индии составляет около 72 тыс. человек. В основном они трудоустраиваются в строительстве и текстильной промышленности. Однако источники издания, знакомые с ситуацией, отмечают, что спрос на квалифицированных рабочих и специалистов из Индии растет также в машиностроении и электронике.

Россия и Индия осваивают новые высокотехнологические ниши, которые призваны обеспечить реализацию поставленной лидерами задачи – обеспечить качественную диверсификацию торгово-экономических и инвестиционных связей и довести взаимную торговлю к 2030 году до 100 млрд долл.

Традиционный в течение десятилетий товарооборот между нашими странами, насчитывавший от 4 до 8 млрд долл., начиная с 2022 года резко пошел вверх. По данным Минэкономразвития РФ, за последние пять лет он увеличился в семь раз, достигнув в 2025-м рекордных 70 млрд долл.

Толчком для резкого роста торговли послужили поставки в Индию российской нефти, доля которой в общем импорте Дели стала доходить до 35–40%. После начала вооруженного конфликта на Украине Индия превратилась в одного из крупнейших покупателей российской нефти, "бросив Москве спасательный круг", пишет гонконгское издание Asia Times. Дели увеличил импорт нефти из РФ со 100 тыс. барр. в день в начале 2022-го до почти 1,8 млн барр. в этом году, то есть семнадцатикратно.

Привлекательность российской нефти для Индии очевидна. Она на 10–20 долл. дешевле, чем мировые эталоны, что позволяет Дели ежеквартально экономить огромные средства и поддерживать стабильные цены на топливо внутри страны. Более того, Индия стала не только крупнейшим импортером российской нефти, но и ее переработчиком, поставляя нефтепродукты в страны Евросоюза и получая приличную прибыль.

Масштабные поставки в Индию российской нефти вызвали крайнее недовольство Соединенных Штатов, потребовавших от Дели прекратить ее закупки. Оказывая давление на Индию, президент Дональд Трамп в августе ввел 50-процентные пошлины на весь индийский импорт в США, что стало одним из наиболее высоких показателей в его тарифной войне чуть ли не со всем миром. Он объяснил повышение пошлин тем, что Индия продолжает покупать российскую нефть, и назвал конфликт России с Украиной "войной премьер-министра Индии Нарендры Моди".

Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал почти запретительный американский тариф "несправедливым и неоправданным".

А когда и эта мера не подействовала, Вашингтон наложил обширные санкции на "Роснефть", ЛУКОЙЛ и их 34 дочерние компании, ожидая прекращения поставок российской нефти в Индию. Согласно распоряжению Министерства финансов, США вправе наказывать любую иностранную, в том числе индийскую компанию, банк или страховщика, продолжающих вести дела с российскими нефтяными гигантами после 21 ноября. Тем самым США отрежут нарушителей от американских рынков и исключат их из мировой банковской системы.

Разумеется, данное обстоятельство вызывает беспокойство у Индии, не желающей углублять конфронтацию с США. Но и терять дешевый российский нефтяной рынок она не намерена. По словам Путина, Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб в размере 9–10 млрд долл.

Неудивительно, что, несмотря на новые американские санкции, индийские государственные нефтеперерабатывающие компании намерены продолжить, хоть и в меньших масштабах, закупки российской нефти, сообщило агентство Bloomberg. Так, ими рассматривается возможность приобретать нефть у менее крупных российских трейдеров, которые пока не подпали под ограничения США. А The New York Times полагает, что теперь индийские компании будут вынуждены покупать нефть в России малыми партиями и в обход официальных каналов.

В сложившихся обстоятельствах Индии придется балансировать между риском оказаться объектом вторичных санкций США и стремлением поддерживать выгодный импорт нефти из России. Дели также тревожит образовавшийся в связи с резким ростом закупок нефти и нефтепродуктов огромный дисбаланс в торговле с Москвой. Ведь индийский экспорт в нашу страну составляет всего около 4 млрд долл. в год.

Очевидно, что все эти проблемные вопросы будут подняты во время визита Путина в Дели. Там как раз в эти дни состоится российско-индийский деловой форум, программа которого будет включать серию дискуссий, посвященных различным аспектам двустороннего сотрудничества. Среди главных тем обсуждения – возможности для увеличения присутствия индийской машинно-технической продукции на российском рынке, роста закупок Россией индийских продовольственных и фармацевтических товаров, расширения промышленной кооперации, развития взаимных цифровых услуг и др. То есть акцент будет сделан на новые сферы сотрудничества в соответствии с национальными интересами и требованиями времени.

К российско-американскому саммиту готовится к подписанию солидный пакет документов. Помимо торгово-экономических отношений он, как сообщили дипломатические источники "НГ", охватит сферы военно-технического, научного, атомного, транспортного, культурного и гуманитарного сотрудничества. Ожидается, что 23-я встреча в верхах станет важной вехой в дальнейшем укреплении особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763917140


