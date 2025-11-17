 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
20:38 23.11.2025

Китай и страны Центральной Азии укрепляют сотрудничество в области услуг грузовых поездов Китай-Европа

Сиань, 19 ноября /Синьхуа/ - "Центральная Азия расположена в центральном районе Евразии и является важным транзитным транспортным узлом для грузовых поездов Китай-Европа", - отметил генеральный секретарь формата "Китай-Центральная Азия" Сунь Вэйдун, выступая на 2-м Форуме международного сотрудничества в области услуг грузовых поездов Китай-Европа, состоявшемся во вторник в городе Сиань /адм. центр пров. Шэньси, Северо-Западный Китай/.

По словам Сунь Вэйдуна, наряду с поездами Китай-Европа, в последние годы также повышается потенциал и эффективность функционирования грузовых поездов Китай-Центральная Азия.

Он привел такие данные: с января по август 2025 года по направлениям Китай-Казахстан, Китай-Кыргызстан и Китай-Туркменистан в общей сложности курсировал 5 531 поезд Китай-Центральная Азия, на этих поездах было перевезено почти 520 тыс. стандартных контейнеров /TEU/. При этом через территорию Казахстана прошло 6 402 поезда Китай-Европа с 672 тыс. TEU, что составило 50 проц. от общего числа отправлений подобных ж/д составов.

В Государственном комитете по делам реформ и развития КНР также отметили динамику развития Транскаспийского международного транспортного маршрута /ТМТМ/, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию в Турцию и страны Европы. Согласно данным ведомства, с января по октябрь 2025 года в общей сложности был отправлен 371 транскаспийский поезд Китай-Европа, что более чем на 30 проц. больше в годовом выражении.

В опубликованном на нынешнем форуме Докладе о развитии услуг грузовых поездов Китай-Европа-2025 отмечается, что, углубляя практическое сотрудничество, Китай и Казахстан совместно построили ряд логистических хабов, включая базу китайско-казахстанского логистического сотрудничества в городе Ляньюньган /пров. Цзянсу, Восточный Китай/, логистический терминал Казахстана в городе Сиань и контейнерный терминал в г. Алматы, чтобы способствовать функционированию поездов Китай-Европа между узлами.

По словам министра железнодорожного транспорта Туркменистана Маммета Акмаммедова, Туркменистан обладает уникальными географическими преимуществами для создания транспортных артерий, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг, и особое внимание уделяет участию в создании международных транспортных коридоров.

"Страна активно инвестирует в развитие всех видов транспорта - железных дорог, автомобильных и авиационных маршрутов, а также морских портов - чтобы обеспечить бесперебойное движение грузов и пассажиров через Центральную Азию и далее в Европу, Россию, Китай и Индию", - добавил он.

По словам Сунь Вэйдуна, Китай и страны Центральной Азии прилагают совместные усилия для наращивания эффективности функционирования поездов Китай-Европа. В частности, Китай увеличивает число отправлений поездов Китай-Европа, проходящих через Центральную Азию, участвует в совместном строительстве ТМТМ и продвигает строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

"На сегодняшний день проект Китай-Кыргызстан-Узбекистан рассматривается как ключевой элемент формирования нового южного маршрута в структуре железнодорожных перевозок Китай-Европа. Реализация данного коридора не только укрепляет транспортную связанность Центральной Азии, но и способствует диверсификации международных путей доставки грузов, снижению логистических рисков и повышению устойчивости евразийской транспортной сети в целом", - сказал Улан Кулов, заместитель гендиректора Железнодорожной компании "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" от кыргызстанской стороны.

"Кроме того, этот проект открывает новые возможности для развития промышленной кооперации, логистических услуг, торговли и туризма, а также для привлечения инвестиций в сопутствующие отрасли экономики Кыргызстана и всего региона", - добавил он.

По итогам 2-го Форума международного сотрудничества в области услуг грузовых поездов Китай-Европа Китай и пять стран Центральной Азии подписали инициативу по углублению сотрудничества в области услуг грузовых поездов Китай-Европа/Центральная Азия - это первый документ о многостороннем межправительственном сотрудничестве, в основе которого лежит международное сотрудничество в данной сфере. Кроме того, было также подписано соглашение о сотрудничестве по наращиванию потенциала совместного строительства ТМТМ и принято решение о функционировании международных туристических поездов Китай-Центральная Азия, что, как ожидается, придаст новый импульс сотрудничеству между Китаем и странами Центральной Азии в развитии грузоперевозок Китай-Европа.

Секретариат формата "Китай-Центральная Азия" окажет поддержку в развитии новых коридоров трансграничных перевозок из Китая через Центральную Азию в Западную Азию, Европу и другие регионы, из Центральной Азии через Китай в Восточную Азию и Юго-Восточную Азию, в упрощении процедур таможенного оформления, содействии сопряжению стандартов и правил, а также в ускоренном внедрении "зеленых" технологий, чтобы вывести взаимосвязанность на новый уровень, заявил Сунь Вэйдун.

2-й Форум международного сотрудничества в области услуг грузовых поездов Китай-Европа, озаглавленный "Взаимосвязанность Азии и Европы ради общего будущего", был направлен на достижение более широкого консенсуса по вопросам международного сотрудничества через диалог и обмен мнениями, обеспечение безопасной, стабильной и бесперебойной работы ж/д грузовых маршрутов Китай-Европа и содействие высококачественному развитию совместной реализации инициативы "Пояс и путь".

Согласно данным, опубликованным на форуме, с момента запуска услуг грузовых поездов Китай-Европа общее количество грузовых поездов, курсировавших по соответствующим маршрутам, достигло почти 120 тыс. Они перевезли в общей сложности около 12 млн TEU.

Этот форум представляет собой одну из основных платформ международного сотрудничества, предназначенных для содействия высококачественному развитию услуг грузовых поездов Китай-Европа. Первый подобный форум состоялся 15 сентября 2023 года в городе Ляньюньган.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763919480


