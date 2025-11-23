 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 23.11.2025
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
22:11 23.11.2025

Албанская Диэлла, которая все знает, станет кошмаром для российских министров
Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством

Евгений Берсенев
Материал комментируют:
Анатолий Гагарин
23 ноября 2025

В недалеком будущем общественную повестку будет формировать искусственный интеллект, причем такого рода тенденция заметна уже в настоящее время, заявил в ходе круглого стола, посвященного ИИ, руководитель направления таргетинга АНО "Диалог регионы" Никита Дьяков.

"ИИ используется в политтехнологиях. Кто управляет ИИ, тот управляет тем, что считается реальностью. И это не теория", - подчеркнул Дьяков.

В то же время граждане зачастую не видят манипуляции, когда используется ИИ, предупредил Дьяков. Он привел пример, когда искусственный интеллект использовался при конструировании общественно-политической повестки в канадском Торонто, когда в Сети разгонялись видеоролики с возмущением местных жителей сокращением парковочных мест. Только потом стало ясно, что эти материалы были сгенерированы нейросетью.

Кроме того, в ходе ЕДГ-2025 в Чувашии демонстрировались ролики с командой губернатора Олега Николаева, причем за спиной у политиков были видны животные неестественно больших размеров. Сам Николаев появился на сцене вместе с огромным львом, а депутат Госдумы Анатолий Аксаков - с волком.

Конечно, искусственный интеллект в дальнейшем будет более активно использоваться в социальных, общественно-политических процессах, убежден политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

- Нужно учитывать, что сегодня уже существуют различные манипулятивные приемы при использовании ИИ, которые несут большую угрозу, порой даже для жизни человека. Довольно известен случай, когда ChatGPT довел американского подростка до суицида. Этой крайний случай, конечно. Но в целом использование нейросетей до сих пор не содержит достаточно продуманных защитных механизмов, что создает почву для злоупотреблений и манипуляций разного рода.

Здесь, конечно, остро встает вопрос наличия этических принципов применения новейших технологий. Скажем, на недавних выборах в Челябинске был наложен запрет на некоторые агитационные материалы, сгенерированные нейросетью. Формально тогда причиной послужило нарушение авторских прав на изображение, но ясно, что проблема гораздо шире.

Потребитель должен знать, какая агитационная или интеллектуальная продукция произведена с помощью ИИ, а не конкретного человека или группы людей.

"СП": Что это дает?

- Понимаете, искусственный интеллект представляет собой некую совокупность данных, которая препарирована определенным образом. Что он делает? Обрабатывает полученную информацию и на ее основании выдает затребованный заказчиком продукт. Это не продукт человеческой фантазии, разума человека, а некое обобщение.

Отсюда появляются странные картинки, странные высказывания, которые не ограничены эстетическими и этическими рамками. Поэтому они нуждаются в корректировке со стороны человека, который придерживается, будем надеяться, этических принципов и должен появляющиеся двусмысленности отсекать. Нужен фильтр, прежде всего юридический, работа над которым уже идет.

"СП": Получается, проблема выходит за рамки собственно политических процессов.

- В том-то и дело, недаром на эту тему философы, политологи написали несколько крупных работ, ряд статей, в которых затронуты темы соприкосновения с трансгуманизмом. Где граница, за которой человек превращается в постчеловека? Ведь некое искусственное образование начинает нам предлагать рецепты жизни, модели поведения, различные сценарии, по которым мы должны действовать. Так что, здесь вопрос гораздо шире простой предвыборной агитации. По сути, мы имеем в зародыше тот самый "бунт машин", о котором в свое время писали фантасты.

Конечно, сейчас мы нередко наблюдаем использование машин, под которыми подразумевается ИИ, одними людьми для манипулирования другими людьми. У фантастов на эту тему есть немало сценариев, которые не стоит забывать. И сейчас мы, по большому счету, стоим на развилке, входим в историческую фазу, когда былые фантазии могут воплотиться в реальность. И ролики, созданные нейросетью в недавней избирательной кампании - только первый сигнал, дальше процесс пойдет более активно.

"СП": Если говорить о манипулировании при помощи фото и видео, то вспоминаются не столь давние события в Ливии, связанные со свержением Муаммара Каддафи. Тогда фейковые ролики, использовавшиеся для манипуляции общественным мнением, снимались в других странах и разгонялись по миру. А теперь ясно, что ИИ может штамповать такие ролики и фото в огромном количестве и намного быстрее. Важно, кто будет заказчиком и с какими мотивами.

- Скажу больше, в англо-бурскую войну 1899−1902 годов британцы активно использовали фальшивые документальные съемки, инсценировки. Этот опыт был повторен уже в Первой мировой войне, когда те же британцы использовали пропагандистскую фальшивую продукцию против немцев. То есть, опыт использования информационных фейков идет оттуда.

Думаю, дальнейшее использование ИИ в политических процессах во многом будет происходить по тамошним методичкам, включая попытки фальсификации избирательного процесса. Не исключено, что с этим явлением мы столкнемся уже в ближайшие избирательные кампании не только у нас, но и на Западе.

"СП": Как у нас обстоят дела с контролем над использованием ИИ в политических процессах?

- Тут мы практически впереди планеты всей. Наши электоральные юристы уже разрабатывают нормативную базу, которая могла бы выступить своего рода заслоном против бесконтрольного использования ИИ в этой сфере.

"СП": В условиях недостатка квалифицированных кадров в управленческой среде не возникнет ли соблазн передать часть функций ИИ? Тем более, что в Албании есть опыт назначения министром, отвечающим за госзакупки и подбор кадров, Диэллы - системы искусственного интеллекта.

- Есть информация, что Диэлла уже "обзавелась потомством". Соблазн, конечно, имеется. Именно поэтому проводятся мероприятия, как состоявшийся круглый стол, даются экспертные оценки и рекомендации, к которым, надеюсь, власти будут прислушиваться. Чтобы соблазн остался всего лишь соблазном. Ведь он возникает прежде всего у недостаточно подготовленных и грамотных деятелей.

Это как нерадивый студент пишет курсовую с использованием ИИ, так и управленец того же пошиба пытается найти решения исключительно у нейросети, хотя обязан принимать их сам. Люди, воспитанные на советской фантастике, понимают пагубность такого варианта. Надеюсь, у нас будут развиваться формы противодействия этому, включая интеллектуальные и культурные.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763925060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы выделили дополнительные деньги на развитие регионов в рамках рассмотрения Закона о республиканском бюджете
- В Костанае прошла экспертная площадка "10-AIMAQ: новая траектория развития"
- Экибастуз - новый центр мировой металлургии: запущен завод "EkibastuzFerroAlloys"
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию безопасных условий труда в первом чтении
- Премьер-министр поручил усилить меры по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей
- Дополнительные места в стационарах и выездные бригады: Олжас Бектенов поручил усилить оказание медпомощи гражданам в сезон вирусных заболеваний
- Принята разработанная по поручению Президента Программа совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР
