Понедельник, 24.11.2025
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 24.11.2025

ВС РФ освободили Купянск и гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Михаил Пшеничников

СВО

Неделя выдалась для русской армии весьма благодатной и богатой на успехи. Помимо освобожденного Купянска, в финальную стадию вступают бои за Мирноград и Родинское на Покровском направлении. На Краснолиманском участке ВС РФ также уже ведут бои в чертах Северска и Красного Лимана.

Покровское направление

Окруженный украинский гарнизон Мирнограда оставил южную часть города и сконцентрировался в основной его части. Противник пошел на это во избежание расчленения своих сил внутри "котла", попутно усилив позиции. Такой ход также сокращает для ВСУ обороняемую площадь, повышая "живучесть" гарнизона. Противник пока не рассматривает вариант полной капитуляции в Мирнограде, хотя уже сейчас фиксируются случаи сдачи в плен подразделений на отдельных позициях. Вероятно, гарнизон все еще надеется на деблокаду.

В свою очередь, сводная группировка ВСУ и НГУ продолжает атаковать Родинское и населенные пункты севернее. Неприятелю удалось зацепиться за северные окраины города и занять хутор Сухецкое. Однако из-за серьезных потерь украинскому командованию пришлось отказаться от плана давить на позиции 51-й гвардейской ОА ВС РФ широким фронтом. Таким образом, ВСУ сконцентрировали усилия сугубо против Родинского и площадей чуть севернее. Противник пытается охватить город, вынудив русские подразделения оставить его вместе с соседним селом Красный Лиман. Реализация данного плана позволит создать заветный коридор на выход из Мирнограда на север. Начался заключительный этап операции по деблокированию украинского гарнизона.

Однако у подхода, используемого противником, есть серьезнейший изъян. Он заключается в том, что работа средств поражения ВС РФ, в свою очередь, сосредотачивается на узком секторе активности украинской армии, удары наносятся и по маршрутам, по которым ВСУ вводят в бой все новые и новые силы. Таким образом, в некотором роде можно констатировать, что Киев решил вымостить дорогу трупами, но добиться деблокирования Мирнограда. Однако готовность войск незалежной идти на такие жертвы не гарантирует успеха, а в случае провала операции последствия станут вдвое тяжелее.

Сводная группировка ВСУ и НГУ продолжает умываться кровью в боях против частей 51-й армии в полосе Никаноровка – Суворово – Родинское. Несмотря на то, что и тактический замысел противника отлично известен ВС РФ, и потери никак не соотносятся с достигаемым результатом, украинские войска с завидным упорством продолжают биться лбом о Родинское. Ценой высочайших потерь в штурмовой пехоте неприятель установил условный контроль над частным сектором города, однако добиться решающего успеха в виде пролома обороны русской армии в капитальной застройке центра и юга населенного пункта ему так не удалось. Хорошо подготовленные позиции одним только упорством не преодолеть. В самом Мирнограде скучившийся в центральной части города гарнизон ВСУ постоянно обрабатывается авиаударами. Поэтому даже если противнику чудом удастся создать коридор, не факт, что хоть кто-то сможет по нему пройти.

Краснолиманское направление

Части 25-й и 3-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ добились значительных достижений на Краснолиманском направлении. Они продавили оборону противника и завязали бои уже в черте городов Красный Лиман и Северск.

Части 25-й армии вошли в Красный Лиман с юга. Русские штурмовики заняли строения в частном секторе города по улицам Пушкина и Восточной. Подобные эпизоды уже отмечались ранее, но полной и достоверной информации о том, закрепились ли они там, не было. Теперь можно с уверенностью сказать, что ВС РФ в городе. Капитальная многоквартирная застройка в Лимане сконцентрирована в его юго-восточной части. Противник, по всей видимости, решил не цепляться за частный сектор на северо-востоке и предпочел вести оборону в многоквартирной застройке. Несмотря на то, что у гарнизона города наметилась "просадка" в ресурсах, нет оснований для его быстрой сдачи.

Однако в Северске ситуация у ВСУ более тяжелая. Недавний прорыв ВС РФ в Платоновку и нарушение системы снабжения гарнизона Северска, вероятно, заставили неприятеля задуматься о немедленной подготовке к отходу. Коридор, по которому можно выскользнуть из намечающегося мешка, не превышает 6 км. И если наши войска еще сильнее сожмут "бутылочное горло", случится нечто похожее на историю в Покровско-Мирноградской агломерации. То есть формальная тропа на выход есть, но шансы ее преодолеть условны. Неприятель отлично осознает, что, если задержаться, можно повторить судьбу покровских и мирноградских сидельцев под бомбардировками. А учитывая, что Северск – весьма компактный населенный пункт и ВС РФ взяли под контроль порядка трети его территорий, можно предположить, что обороняющая город 54-я ОМБр уже начала из него отход. Более того, сам Киев мог отдать приказ на отступление.

Купянское направление

Русские войска официально освободили Купянск, о чем было доложено Владимиру Путину. Наши силы также взяли под контроль восточную и юго-восточную части Константиновки, заняли 80% Волчанска и 70% Красноармейска. Президент отметил, что события в Купянске в скором времени могут повториться на всех направлениях, где наступает русская армия.

Южнодонбасское направление

Части 41-й гвардейской общевойсковой армии добились существенного успеха в штурме Новопавловки. Сломив сопротивление ВСУ в восточной части населенного пункта, нашим штурмовым подразделениям удалось перейти реку Соленая и расчленить оборону западной части села надвое. Этот маневр в точности повторил действия ВС РФ в соседней Ивановке.

По сообщению ряда источников, неприятель утратил контроль над селом практически полностью, но очаги сопротивления ВСУ все еще присутствуют. Таким образом, ключевой оборонительный рубеж в северном секторе Южнодонбасского направления выбыл из актива неприятеля. Теперь дорога до пгт Межевая, являющегося логистическим узлом, становится открытой. Наши войска уже начали продвижение в направлении этого поселка городского типа со стороны Ивановки. Однако продвижение максимально затруднено из-за погодных условий. Тем не менее это не означает, что в этом секторе боев после дозачистки Новопавловки наступит стояние на местах. Эта территория превратится в арену стычек пехотных групп, которые будут нащупывать возможности продвинуться вперед и "забрать" ту или иную позицию у неприятеля. А учитывая дефицит сил у противника, инициатива будет у 41-й армии. Таким образом, продвижение к пгт Межевая, хоть и медленное, но будет.

В событии недели Readovka детально разобрала самый обсуждаемый план, который предложил Трамп.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763931900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы выделили дополнительные деньги на развитие регионов в рамках рассмотрения Закона о республиканском бюджете
- В Костанае прошла экспертная площадка "10-AIMAQ: новая траектория развития"
- Экибастуз - новый центр мировой металлургии: запущен завод "EkibastuzFerroAlloys"
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию безопасных условий труда в первом чтении
- Премьер-министр поручил усилить меры по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей
- Дополнительные места в стационарах и выездные бригады: Олжас Бектенов поручил усилить оказание медпомощи гражданам в сезон вирусных заболеваний
- Принята разработанная по поручению Президента Программа совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР
