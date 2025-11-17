ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 24.11.2025

ВС РФ освободили Купянск и гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Михаил Пшеничников



СВО



Неделя выдалась для русской армии весьма благодатной и богатой на успехи. Помимо освобожденного Купянска, в финальную стадию вступают бои за Мирноград и Родинское на Покровском направлении. На Краснолиманском участке ВС РФ также уже ведут бои в чертах Северска и Красного Лимана.



Покровское направление



Окруженный украинский гарнизон Мирнограда оставил южную часть города и сконцентрировался в основной его части. Противник пошел на это во избежание расчленения своих сил внутри "котла", попутно усилив позиции. Такой ход также сокращает для ВСУ обороняемую площадь, повышая "живучесть" гарнизона. Противник пока не рассматривает вариант полной капитуляции в Мирнограде, хотя уже сейчас фиксируются случаи сдачи в плен подразделений на отдельных позициях. Вероятно, гарнизон все еще надеется на деблокаду.



В свою очередь, сводная группировка ВСУ и НГУ продолжает атаковать Родинское и населенные пункты севернее. Неприятелю удалось зацепиться за северные окраины города и занять хутор Сухецкое. Однако из-за серьезных потерь украинскому командованию пришлось отказаться от плана давить на позиции 51-й гвардейской ОА ВС РФ широким фронтом. Таким образом, ВСУ сконцентрировали усилия сугубо против Родинского и площадей чуть севернее. Противник пытается охватить город, вынудив русские подразделения оставить его вместе с соседним селом Красный Лиман. Реализация данного плана позволит создать заветный коридор на выход из Мирнограда на север. Начался заключительный этап операции по деблокированию украинского гарнизона.



Однако у подхода, используемого противником, есть серьезнейший изъян. Он заключается в том, что работа средств поражения ВС РФ, в свою очередь, сосредотачивается на узком секторе активности украинской армии, удары наносятся и по маршрутам, по которым ВСУ вводят в бой все новые и новые силы. Таким образом, в некотором роде можно констатировать, что Киев решил вымостить дорогу трупами, но добиться деблокирования Мирнограда. Однако готовность войск незалежной идти на такие жертвы не гарантирует успеха, а в случае провала операции последствия станут вдвое тяжелее.



Сводная группировка ВСУ и НГУ продолжает умываться кровью в боях против частей 51-й армии в полосе Никаноровка – Суворово – Родинское. Несмотря на то, что и тактический замысел противника отлично известен ВС РФ, и потери никак не соотносятся с достигаемым результатом, украинские войска с завидным упорством продолжают биться лбом о Родинское. Ценой высочайших потерь в штурмовой пехоте неприятель установил условный контроль над частным сектором города, однако добиться решающего успеха в виде пролома обороны русской армии в капитальной застройке центра и юга населенного пункта ему так не удалось. Хорошо подготовленные позиции одним только упорством не преодолеть. В самом Мирнограде скучившийся в центральной части города гарнизон ВСУ постоянно обрабатывается авиаударами. Поэтому даже если противнику чудом удастся создать коридор, не факт, что хоть кто-то сможет по нему пройти.



Краснолиманское направление



Части 25-й и 3-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ добились значительных достижений на Краснолиманском направлении. Они продавили оборону противника и завязали бои уже в черте городов Красный Лиман и Северск.



Части 25-й армии вошли в Красный Лиман с юга. Русские штурмовики заняли строения в частном секторе города по улицам Пушкина и Восточной. Подобные эпизоды уже отмечались ранее, но полной и достоверной информации о том, закрепились ли они там, не было. Теперь можно с уверенностью сказать, что ВС РФ в городе. Капитальная многоквартирная застройка в Лимане сконцентрирована в его юго-восточной части. Противник, по всей видимости, решил не цепляться за частный сектор на северо-востоке и предпочел вести оборону в многоквартирной застройке. Несмотря на то, что у гарнизона города наметилась "просадка" в ресурсах, нет оснований для его быстрой сдачи.



Однако в Северске ситуация у ВСУ более тяжелая. Недавний прорыв ВС РФ в Платоновку и нарушение системы снабжения гарнизона Северска, вероятно, заставили неприятеля задуматься о немедленной подготовке к отходу. Коридор, по которому можно выскользнуть из намечающегося мешка, не превышает 6 км. И если наши войска еще сильнее сожмут "бутылочное горло", случится нечто похожее на историю в Покровско-Мирноградской агломерации. То есть формальная тропа на выход есть, но шансы ее преодолеть условны. Неприятель отлично осознает, что, если задержаться, можно повторить судьбу покровских и мирноградских сидельцев под бомбардировками. А учитывая, что Северск – весьма компактный населенный пункт и ВС РФ взяли под контроль порядка трети его территорий, можно предположить, что обороняющая город 54-я ОМБр уже начала из него отход. Более того, сам Киев мог отдать приказ на отступление.



Купянское направление



Русские войска официально освободили Купянск, о чем было доложено Владимиру Путину. Наши силы также взяли под контроль восточную и юго-восточную части Константиновки, заняли 80% Волчанска и 70% Красноармейска. Президент отметил, что события в Купянске в скором времени могут повториться на всех направлениях, где наступает русская армия.



Южнодонбасское направление



Части 41-й гвардейской общевойсковой армии добились существенного успеха в штурме Новопавловки. Сломив сопротивление ВСУ в восточной части населенного пункта, нашим штурмовым подразделениям удалось перейти реку Соленая и расчленить оборону западной части села надвое. Этот маневр в точности повторил действия ВС РФ в соседней Ивановке.



По сообщению ряда источников, неприятель утратил контроль над селом практически полностью, но очаги сопротивления ВСУ все еще присутствуют. Таким образом, ключевой оборонительный рубеж в северном секторе Южнодонбасского направления выбыл из актива неприятеля. Теперь дорога до пгт Межевая, являющегося логистическим узлом, становится открытой. Наши войска уже начали продвижение в направлении этого поселка городского типа со стороны Ивановки. Однако продвижение максимально затруднено из-за погодных условий. Тем не менее это не означает, что в этом секторе боев после дозачистки Новопавловки наступит стояние на местах. Эта территория превратится в арену стычек пехотных групп, которые будут нащупывать возможности продвинуться вперед и "забрать" ту или иную позицию у неприятеля. А учитывая дефицит сил у противника, инициатива будет у 41-й армии. Таким образом, продвижение к пгт Межевая, хоть и медленное, но будет.



