Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"

01:06 24.11.2025

Состоялось заседание Меджлиса Туркменистана



22 ноября 2025 года состоялось одинадцатое заседание Меджлиса Туркменистана седьмого созыва.



На заседании был рассмотрен ряд важнейших нормативных правовых актов по модернизации законодательно-правовой базы страны, разработанных в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики уважаемого Президента Сердара Бердымухамедова и успешно реализуемыми программными преобразованиями.



В соответствии с повесткой дня заседания были обсуждены и единогласно приняты проекты Закона "О Государственном бюджете Туркменистана на 2026 год", а также постановления Меджлиса Туркменистана "Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2024 год". Главный финансовый документ страны на будущий год будет служить выполнению задач принятых национальных программ в определенные сроки путем направления существенных капитальных вложений на системы экономики за счет всех источников финансирования, высоким темпам развития экономической мощи родной Отчизны и дальнейшему повышению жизненого уровня народа.



Также на заседании Меджлиса были обсуждены и приняты законопроекты:

- "О виртуальных активах",

- "О научно интеллектуальной собственности" (новая редакция),

- "О ратификации Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой",

- "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года",

- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана",

- "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения",

- "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Туркменистана",

- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об охоте и охране охотничьих богатств".



