|Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
01:06 24.11.2025
Состоялось заседание Меджлиса Туркменистана
22 ноября 2025 года состоялось одинадцатое заседание Меджлиса Туркменистана седьмого созыва.
На заседании был рассмотрен ряд важнейших нормативных правовых актов по модернизации законодательно-правовой базы страны, разработанных в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики уважаемого Президента Сердара Бердымухамедова и успешно реализуемыми программными преобразованиями.
В соответствии с повесткой дня заседания были обсуждены и единогласно приняты проекты Закона "О Государственном бюджете Туркменистана на 2026 год", а также постановления Меджлиса Туркменистана "Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2024 год". Главный финансовый документ страны на будущий год будет служить выполнению задач принятых национальных программ в определенные сроки путем направления существенных капитальных вложений на системы экономики за счет всех источников финансирования, высоким темпам развития экономической мощи родной Отчизны и дальнейшему повышению жизненого уровня народа.
Также на заседании Меджлиса были обсуждены и приняты законопроекты:
- "О виртуальных активах",
- "О научно интеллектуальной собственности" (новая редакция),
- "О ратификации Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой",
- "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года",
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана",
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения",
- "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Туркменистана",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об охоте и охране охотничьих богатств".
Принятые правовые документы, дополнив действующую систему законодательства, будут способствовать дальнейшему выполнению поставленных широкомасштабных задач по осуществлению социально-экономических и демократических преобразований.
На заседании состоялся обмен мнениями о проведении важной деятельности по организационному проведению международного форума с широким представительством государств мира, посвященного славной дате, поставленных Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Героем Аркадагом на заседаниях Организационной государственной группы, созданной в соответствии с Указом уважаемого Президента по проведению на высоком уровне мероприятий в честь 30 летия постоянного нейтралитета Туркменистана и по случаю объявления Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года Международным годом мира и доверия и рабочих совещаниях.
Также была обсуждена деятельность, проводимая депутатами, руководствуясь задачами, установленными уважаемым Президентом Сердаром Бердымухамедовым на очередном заседании Кабинета Министров Туркменистана, проведенном 31 октября текущего года по цифровой системе, о подготовке депутатами соответствующих предложений о наименовании и определении символа 2026 года, обсудив с народом, и определена предстоящаая деятельность в этом направлении.
На заседании были затронута деятельность, проводимая по пропаганде гуманной государственной политики нашей страны, основанной нашим Героем Аркадагом и успешно продолжаемой нашим уважаемым Президентом Аркадаглы Героем Сердаром, значения Международного года мира и доверия и Международного дня Нейтралитета, общественно-политического значения славного 30 летия постоянного Нейтралитета Туркменистана, разъяснению народным массам содержания принимаемых законов.
Депутаты заверили нашего уважаемого Президента Аркадаглы Героя Сердара и Героя Аркадага в том, что приложат все усилия для последовательного упрочения правовых основ нашего государства, укрепления законодательной основы политических, экономических и культурных преобразований, осуществляемых в нашей стране.
***
Заседание Кабинета Министров Туркменистана
21.11.2025
Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел очередное заседание Кабинета Министров, на котором был рассмотрен ряд вопросов государственной жизни.
...Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о проекте Дорожной карты по регулированию виртуальных активов и внедрению майнинг технологий в Туркменистане на 2026–2030 годы, разработанной по поручению главы государства, а также в соответствии с рекомендацией Героя-Аркадага.
Как сообщалось, данным документом предусматривается формирование правовой, технологической и организационной базы для функционирования в нашей стране рынка цифровых активов на надежной основе. Вместе с тем в нем намечены конкретные меры по их реализации, установлены сроки исполнения и ответственные органы.
В Дорожной карте также определены направления, связанные с изучением международного опыта в этой области, разработкой соответствующих законопроектов, развитием энергетической и коммуникационной инфраструктуры, привлечением инвестиций и претворением в жизнь пилотных проектов. Кроме того, особое место отведено вопросам обеспечения кибербезопасности, повышения энергоэффективности и подготовки профильных квалифицированных специалистов.
В данной связи на рассмотрение главы государства были представлены проект Дорожной карты и предложение о создании специальной Государственной комиссии.
Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в нашей стране осуществляется целенаправленная деятельность по развитию цифровой экономики, широкому применению инновационных технологий. Одобрив представленное предложение о внедрении цифровых технологий в экономику, глава государства поручил вице-премьеру провести соответствующую работу.