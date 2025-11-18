 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 24.11.2025
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
23:24  Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:13 24.11.2025

МВД РФ рассказало о том, что между возрастом жертвы и тем, какую тактику применяет мошенник, существует корреляция. Основной "костяк", в частности, давление на жертву и создание ложных авторитетов, неизменен. Однако способы общения и причины для контакта мошенники адаптируют в зависимости от возраста, интересов и жизненного опыта людей.

Возраст 9–17 лет

В этом возрасте основные риски связаны с онлайн-играми и социальными сетями. Мошенники могут выдавать себя за стримеров или администраторов и предлагать "призы" или "прокачку" персонажей. Они просят у детей данные карт родителей, коды из SMS или доступ к их телефонам. Иногда используют запугивание, придумывая истории о "уголовных делах" или угрозах семье. Также распространены фейковые подработки, такие как лайки и комментарии, которые могут привести к незаконным действиям.

Возраст 18–25 лет

Для молодых людей мошенники предлагают фальшивые вакансии и подработки. Часто требуют "активационный платеж", оплату обучения или покупку товаров для начала работы. Также популярны фейковые сообщения о "взломе Госуслуг" или предложениях оформить кредит. На сайтах знакомств деньги выманивают, прося оплатить билеты, подарки или доставку.

Возраст 26–40 лет

Люди этой возрастной группы часто интересуются заработком, поэтому мошенники предлагают "инвестиции с гарантией" или высокооплачиваемую фриланс-работу. Могут поступать звонки от "Центрального банка" или "Росфинмониторинга", которые сообщают о подозрительных операциях и просят перевести деньги на "резервный счет". Также много обманов связано с маркетплейсами и вредоносными ссылками под видом акций или доставки.

Возраст 45–60 лет

Если жертва находится в этом возрасте, мошенники чаще всего представляются сотрудниками государственных органов или финансовых структур. Они могут говорить о "финансировании терроризма" или "блокировке счетов", чтобы добиться перевода денег или передачи средств курьерам. Звонки от представителей "жилищно-коммунального хозяйства" или "налоговой службы" используются для получения кодов доступа к аккаунтам.

Возраст 61 год и старше

Для пожилых людей основная угроза заключается в сложных схемах, где имитируется взлом сервисов, а затем поступает звонок от "банка", "Центрального банка" или "ФСБ". Также популярна схема "родственник в беде". Опасны проверки от якобы сотрудников ЖЭКа или почты, когда требуют коды, подписи или доступ в квартиру. Часто пожилых людей вовлекают в роль курьеров для передачи денег.

Мы же, в свою очередь, хотим напомнить о том, насколько часто граждане становятся жертвами мошенников из-за слабой информированности и пренебрежения цифровой гигиеной. Просим всегда сохранять бдительность и тщательно верифицировать всю поступающую информацию.

Источник - Война с фейками
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763939580


