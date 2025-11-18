Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста

02:13 24.11.2025

МВД РФ рассказало о том, что между возрастом жертвы и тем, какую тактику применяет мошенник, существует корреляция. Основной "костяк", в частности, давление на жертву и создание ложных авторитетов, неизменен. Однако способы общения и причины для контакта мошенники адаптируют в зависимости от возраста, интересов и жизненного опыта людей.



Возраст 9–17 лет



В этом возрасте основные риски связаны с онлайн-играми и социальными сетями. Мошенники могут выдавать себя за стримеров или администраторов и предлагать "призы" или "прокачку" персонажей. Они просят у детей данные карт родителей, коды из SMS или доступ к их телефонам. Иногда используют запугивание, придумывая истории о "уголовных делах" или угрозах семье. Также распространены фейковые подработки, такие как лайки и комментарии, которые могут привести к незаконным действиям.



Возраст 18–25 лет



Для молодых людей мошенники предлагают фальшивые вакансии и подработки. Часто требуют "активационный платеж", оплату обучения или покупку товаров для начала работы. Также популярны фейковые сообщения о "взломе Госуслуг" или предложениях оформить кредит. На сайтах знакомств деньги выманивают, прося оплатить билеты, подарки или доставку.



Возраст 26–40 лет



Люди этой возрастной группы часто интересуются заработком, поэтому мошенники предлагают "инвестиции с гарантией" или высокооплачиваемую фриланс-работу. Могут поступать звонки от "Центрального банка" или "Росфинмониторинга", которые сообщают о подозрительных операциях и просят перевести деньги на "резервный счет". Также много обманов связано с маркетплейсами и вредоносными ссылками под видом акций или доставки.



Возраст 45–60 лет



Если жертва находится в этом возрасте, мошенники чаще всего представляются сотрудниками государственных органов или финансовых структур. Они могут говорить о "финансировании терроризма" или "блокировке счетов", чтобы добиться перевода денег или передачи средств курьерам. Звонки от представителей "жилищно-коммунального хозяйства" или "налоговой службы" используются для получения кодов доступа к аккаунтам.



Возраст 61 год и старше



Для пожилых людей основная угроза заключается в сложных схемах, где имитируется взлом сервисов, а затем поступает звонок от "банка", "Центрального банка" или "ФСБ". Также популярна схема "родственник в беде". Опасны проверки от якобы сотрудников ЖЭКа или почты, когда требуют коды, подписи или доступ в квартиру. Часто пожилых людей вовлекают в роль курьеров для передачи денег.



Мы же, в свою очередь, хотим напомнить о том, насколько часто граждане становятся жертвами мошенников из-за слабой информированности и пренебрежения цифровой гигиеной. Просим всегда сохранять бдительность и тщательно верифицировать всю поступающую информацию.



