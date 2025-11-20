 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.11.2025
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
23:24  Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Казахстан стал самым образованным государством СНГ
04:54 24.11.2025

20 ноября 2025

Казахстан обогнал остальные страны СНГ по распространенности высшего образования среди граждан. Каждый четвертый житель РК имеет вузовский диплом, сообщает Zakon.kz.

Информация собрана Статкомитетом СНГ и основана на результатах кампаний по переписи населения. В каждой из стран они проводились в разные годы: с 2019 по 2024-й.

В разрезе возрастных групп Казахстан лидирует по доле населения с высшим образованием в категории от 40 до 49 лет. Сразу 356 из 1 тыс. казахстанцев этого возраста имеют диплом. В других возрастных категориях лучшие показатели принадлежат России (396 на 1 тыс. человек в возрасте от 30 до 39 лет) и Беларуси (373 на 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 29 лет). Аутсайдерами в разрезе возрастных групп также являются Туркменистан и Таджикистан.

А вообще же, согласно статистике, 276 из 1 тыс. казахстанцев в возрасте от 15 лет, то есть каждый четвертый, имеют диплом вуза. На втором месте по этому показателю оказалась Россия: 267 человек. Следом с небольшим отставанием идет Беларусь: 266 человек.

Самые низкие показатели – в Таджикистане (72 человека) и Туркменистане (81 человек).

Данные Статкомитета СНГ позволяют оценить уровень образованности взрослого населения не только по высшему, но и по другим видам образования, отмечают специалисты Finprom. Лучший уровень распространенности среднего специального образования – у Беларуси: 306 из 1 тыс. человек имеют диплом колледжа или другого учреждения образования, выпускающего специалистов среднего звена. В Казахстане этот показатель составляет 280 человек. В число отстающих в категории профессионального образования входят Таджикистан и Армения.

Наибольшая численность выпускников вузов ожидаемо наблюдалась в самой многолюдной стране Содружества – России: 827,6 тыс. человек. На втором месте оказался Узбекистан: 211,2 тыс. человек. Примечательно, что за последние несколько лет вузы РУз стали выпускать вдвое больше дипломированных специалистов.

В Казахстане, по данным Статкомитета СНГ, численность выпускников высших учебных заведений в 2024-м составила 147,4 тыс. человек. А тремя годами ранее из вузов РК выпустились 151,7 тыс. молодых специалистов.

Что касается выпуска из колледжей и профессиональных лицеев, их общая численность в СНГ с 2021 года выросла на 11,3%, приблизившись в 2024-м к 1,1 млн человек. Почти 70% пришлось на Россию: 688 тыс. человек. Казахстан занял второе место: численность выпустившихся из учреждений среднего профессионального образования составила 158,7 тыс. человек.

По качеству образования среди стран СНГ лидирует Россия. По данным международного портала Worldostats, в рейтинге стран мира по индексу качества образования в 2025 году РФ заняла 36-е место с показателем 0,85. Согласно методологии, индекс образования варьируется от 0 до 1 и зависит от нескольких факторов. Среди них уровень грамотности населения, среднее количество лет обучения, доступ граждан к качественному образованию. Казахстан в этом рейтинге идет вплотную с Россией с индексом 0,82.

Ранее мы сообщили о том, что за 2024 год в образование было инвестировано 1,1 трлн тенге, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Такие темпы роста, по данным аналитиков, свидетельствуют о том, что образование теперь стоит в ряду с социальным обеспечением, здравоохранением, наукой и другими важнейшими отраслями.

Андрей Валентинов

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763949240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы выделили дополнительные деньги на развитие регионов в рамках рассмотрения Закона о республиканском бюджете
- В Костанае прошла экспертная площадка "10-AIMAQ: новая траектория развития"
- Экибастуз - новый центр мировой металлургии: запущен завод "EkibastuzFerroAlloys"
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию безопасных условий труда в первом чтении
- Премьер-министр поручил усилить меры по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей
- Дополнительные места в стационарах и выездные бригады: Олжас Бектенов поручил усилить оказание медпомощи гражданам в сезон вирусных заболеваний
- Принята разработанная по поручению Президента Программа совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  