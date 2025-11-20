Казахстан стал самым образованным государством СНГ

04:54 24.11.2025

20 ноября 2025



Казахстан обогнал остальные страны СНГ по распространенности высшего образования среди граждан. Каждый четвертый житель РК имеет вузовский диплом, сообщает Zakon.kz.



Информация собрана Статкомитетом СНГ и основана на результатах кампаний по переписи населения. В каждой из стран они проводились в разные годы: с 2019 по 2024-й.



В разрезе возрастных групп Казахстан лидирует по доле населения с высшим образованием в категории от 40 до 49 лет. Сразу 356 из 1 тыс. казахстанцев этого возраста имеют диплом. В других возрастных категориях лучшие показатели принадлежат России (396 на 1 тыс. человек в возрасте от 30 до 39 лет) и Беларуси (373 на 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 29 лет). Аутсайдерами в разрезе возрастных групп также являются Туркменистан и Таджикистан.



А вообще же, согласно статистике, 276 из 1 тыс. казахстанцев в возрасте от 15 лет, то есть каждый четвертый, имеют диплом вуза. На втором месте по этому показателю оказалась Россия: 267 человек. Следом с небольшим отставанием идет Беларусь: 266 человек.



Самые низкие показатели – в Таджикистане (72 человека) и Туркменистане (81 человек).



Данные Статкомитета СНГ позволяют оценить уровень образованности взрослого населения не только по высшему, но и по другим видам образования, отмечают специалисты Finprom. Лучший уровень распространенности среднего специального образования – у Беларуси: 306 из 1 тыс. человек имеют диплом колледжа или другого учреждения образования, выпускающего специалистов среднего звена. В Казахстане этот показатель составляет 280 человек. В число отстающих в категории профессионального образования входят Таджикистан и Армения.



Наибольшая численность выпускников вузов ожидаемо наблюдалась в самой многолюдной стране Содружества – России: 827,6 тыс. человек. На втором месте оказался Узбекистан: 211,2 тыс. человек. Примечательно, что за последние несколько лет вузы РУз стали выпускать вдвое больше дипломированных специалистов.



В Казахстане, по данным Статкомитета СНГ, численность выпускников высших учебных заведений в 2024-м составила 147,4 тыс. человек. А тремя годами ранее из вузов РК выпустились 151,7 тыс. молодых специалистов.



Что касается выпуска из колледжей и профессиональных лицеев, их общая численность в СНГ с 2021 года выросла на 11,3%, приблизившись в 2024-м к 1,1 млн человек. Почти 70% пришлось на Россию: 688 тыс. человек. Казахстан занял второе место: численность выпустившихся из учреждений среднего профессионального образования составила 158,7 тыс. человек.



По качеству образования среди стран СНГ лидирует Россия. По данным международного портала Worldostats, в рейтинге стран мира по индексу качества образования в 2025 году РФ заняла 36-е место с показателем 0,85. Согласно методологии, индекс образования варьируется от 0 до 1 и зависит от нескольких факторов. Среди них уровень грамотности населения, среднее количество лет обучения, доступ граждан к качественному образованию. Казахстан в этом рейтинге идет вплотную с Россией с индексом 0,82.



Ранее мы сообщили о том, что за 2024 год в образование было инвестировано 1,1 трлн тенге, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Такие темпы роста, по данным аналитиков, свидетельствуют о том, что образование теперь стоит в ряду с социальным обеспечением, здравоохранением, наукой и другими важнейшими отраслями.



Андрей Валентинов