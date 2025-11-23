S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"

05:49 24.11.2025

23 ноября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Узбекистана с уровня "BB-" до "BB" со стабильным прогнозом. Ранее, в 2018 году, страна получила рейтинг "BB-", и за семь лет агентство отметило устойчивый прогресс в макроэкономической политике, проводимой с 2017 года после либерализации обменного курса.



Аналитики S&P подчеркнули, что повышение рейтинга отражает устойчивые улучшения в экономике, включая переход к рыночным механизмам ценообразования, корректировку тарифов в энергетике, усиление регулирующего надзора и приватизацию государственных компаний. Экономический рост страны в последние годы стабильно высокий: за первые девять месяцев 2025 года он составил 7,6% по сравнению с 6,6% за аналогичный период 2024 года. Основной вклад в рост внесли сектор информационно-коммуникационных услуг, строительство, туризм и торговля, а также высокие цены на золото, укрепившие валюту и увеличившие ВВП в долларовом выражении.



ВВП на душу населения Узбекистана, по прогнозу агентства, достигнет 3500 долларов в 2025 году, увеличившись с 2000 долларов в 2019 году. При этом около четверти населения занято в сельском хозяйстве, на долю которого приходится примерно 15% экономики. Демографическая структура страны благоприятна - почти 90% населения трудоспособного возраста или младше, что создает потенциал для дальнейшего роста, однако трудовая миграция в Россию и страны Европы остается значительной.



Государственно-частные партнерства развиваются активно: к концу 2024 года их общая стоимость достигла около 27% ВВП, при этом значительная часть инвестиций сосредоточена в энергетике и возобновляемой энергетике. Приватизация крупных госбанков и компаний продолжается, но относительно медленно, однако правительство сохраняет приверженность сокращению роли государства в экономике.



Несмотря на высокие показатели роста и меры по поддержанию ценовой стабильности, сохраняются риски долговой нагрузки, ограниченность внутреннего финансового рынка и высокая долларизация кредитов. Центральный банк Узбекистана периодически вмешивается на валютном рынке, а ключевая ставка повышена до 14% для сдерживания инфляции, которая прогнозируется на уровне около 9% в 2025 году.



Высокие цены на золото поддерживают экспорт и международные резервы страны, которые ожидается достигнут 55 миллиардов долларов к концу 2025 года. При этом сохраняются внешние риски, включая торговлю с Россией и возможные санкции со стороны США и ЕС.



Повышение кредитного рейтинга отражает успешное проведение экономических реформ и укрепление макроэкономической стабильности. Однако сохранение высокой доли государственных предприятий, долговая нагрузка и внешние факторы продолжают создавать вызовы для устойчивого развития страны.