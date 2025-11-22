"Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов

Герат - культурная столица Афганистана. Местные жители славятся своей образованностью, вежливостью и дружелюбием. Считается, что в Герате исторические памятники сохранились лучше всего - поэтому сюда любят приезжать туристы, а смена власти особо не повлияла ни на атмосферу древнего города, ни на самих гератцев. Например здесь девушки спокойно работают гидами и талибы это не запрещают, а наборот - поддерживают. Наслаждаясь местным десертом и памятниками эпохи Тимуридов, RTVI узнал надо ли закрывать девушке-гиду лицо, сколько стоит экскурсия с ней, причем тут патриотизм и почему дрожат коленки перед получением лицензии.







"В Герате нельзя шагнуть, чтобы не натолкнуться на поэта", - гласит фраза, приписываемая великому поэту Алишеру Навои, уроженцу этого города. Герат - культурная столица Афганистана, этакий местный Петербург. Конечно, с XV века много изменилось и поэтов стало меньше, но общий вайб сохранился: гератцы славятся своей образованностью, вежливостью и дружелюбием.



Талибы в аэропорту проверяют мои документы с улыбкой, в местном офисе министерства культуры и информации, где репортеры должны регистрироваться по прибытии, чиновник играет со своим трехлетним сыном - все без исключения хвалят мой уровень владения фарси, и за три дня, проведенные в Герате, на меня всего пару раз показывают пальцем с возгласом: "Хореджи!" ("иностранец/иностранка" - в фарси нет категории рода).



Считается, что в этом городе исторические памятники сохранились лучше всего - и в годы советского военного присутствия, и в годы гражданской войны судьба была к Герату благосклонна, в отличие от Кабула, который был разрушен почти целиком. Цитадель, пятничная мечеть, гробницы суфиев, минареты и другие памятники эпох Гуридов и Тимуридов, рынок, картинные галереи и стеклодувные мастерские - словом, есть, на что посмотреть и из чего выбрать.



- Всего у нас 800 достопримечательностей, - сообщает чиновник, отдавая сыну бумагу и фломастеры. - Раньше считалось, что 1200, но многие сейчас либо разрушились, либо закрыты на реставрацию. Хотите, мы вам книгу про достопримечательности подарим?



Определенно, Кабулу есть, чему поучиться у культурного соперника.



В апреле 2025 года упомянутый выше офис министерства информации и культуры сообщил, что число туристов, посетивших Герат, выросло на 25%, а гератский музей принял целых 16 000 посетителей. Правда, большая часть из них - афганцы (в 2024-м приехало всего 240 хореджи, и вряд ли за год их число сильно выросло). Статистика по Афганистану в целом выглядит более впечатляюще: газета New York Times со ссылкой на правительственные источники привела в одной из своих статей цифру в 14 500 - именно столько иностранцев побывало в стране с августа 2021-го по апрель 2024-го. Для страны, которая видела всего четыре мирных года после сорока с лишним лет войны, эта цифра - большое достижение (в 2021 году, сразу после смены власти, Афганистан отважились посетить только 691 человек, но потом их число постоянно росло).



Правительство талибов неоднократно заявляло, что иностранным путешественникам в стране рады, а спикер "Талибана" Забиулла Муджахед пару лет назад подчеркнул, что посетить Афганистан с туристическими целями может любой желающий.



Рост числа туристов привел к тому, что в стране появилось большое количество гидов, легальных и не очень. Причем среди них, несмотря на все запреты, есть и женщины.



Одна из них - Париса Рахими.



***



- Однажды я сидела дома перед телевизором и вдруг подумала: про мою страну обычно говорят только плохое. Надо это менять, - рассказывает Париса за десертом.



Мы встречаемся в одном из гератских кафе, где компания девочек-подростков празднует день рождения (потом они принесут нам кусок торта). Приходят девушки постарше, у которых под обязательными теперь длинными накидками прячутся джинсы, а потом пара: он с прядями обесцвеченных волос, она миниатюрная и похожа на актрису из какой-нибудь корейской дорамы.



- Они не похожи на брата с сестрой, - говорю я.



- Они пара, - улыбается Париса.



- Если я напишу про это, мне не поверят.



- Я и говорю: про Афганистан обычно говорят плохое. Но здесь есть много чего еще: праздники, надежда, гостеприимство, богатая культура, наконец. Вот о чем надо рассказывать.



Одной из причин, по которым Париса решила стать гидом, было желание поломать стереотипы.



- Я ничего не делаю для себя, - объясняет она, - только для своей страны. Когда я работаю, я никогда не устаю. Мне никогда не надоедает. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнало о том, как мы живем на самом деле, какие мы. Я хочу помочь создать тот самый "положительный имидж".



- То есть ты патриотка? - спрашиваю я и на всякий случай повторяю на фарси.



- Да! - тут же соглашается моя собеседница.



Она всегда любила путешествовать, и в детстве, когда родители ехали в другой город, просила взять ее с собой. Собственно, в одном из путешествий два года и два месяца назад и началась ее нынешняя карьера: в провинции Бамиан, знаменитой древними буддийскими монастырями и небесно-голубыми озерами Банде-Амир, турист попросил Парису быть его переводчиком.



- Мы с родителями о нем заботились несколько дней, а потом он мне заплатил, - вспоминает девушка. - Мне это показалось странным - зачем деньги, я бы и бесплатно ему помогла? Потом я решила: раз я пока не могу сама посмотреть мир, пусть мир сам приезжает ко мне. И создала аккаунт на Couchsurfing (социальная сеть, члены которой могут бесплатно приютить у себя путешественника на несколько дней).



- Кто первый к тебе приехал?



- Пара из России. Они спросили, почему я не работаю гидом: я знаю историю, знаю английский, люблю общаться с людьми и исследовать новое. И я подумала - хм, а почему бы не попробовать? Кстати, мы до сих пор переписываемся.



- Как к этому отнеслась твоя семья?



- Нормально, они обычно во всем меня поддерживают. Правда, мама скачала сказала: "Да они не приедут" - для нее было странно, что кто-то может хотеть посмотреть Афганистан. Но они приехали, прожили с нами несколько дней, и родителям понравилось. Я теперь регулярно привожу домой своих туристов, и папа с мамой тоже от них чему-то учатся, могут уже сказать несколько простых фраз на английском. Мама у меня закончила девять классов, а папа не учился вообще. Они мной гордятся и ничего не говорят, даже когда я поздно прихожу домой.



- Не говоря: "Сиди дома, мало ли, что"?



- Нет. Они у меня оптимисты.



***



Парисе 20 лет. В 16 она закончила школу - ей повезло, успела до возвращения "Талибана" и введенного запрета на образование для девочек старше шестого класса. Но поступить в университет уже не смогла. По ее собственному выражению, девушка не захотела "сидеть дома, страдать и ждать, пока правила изменятся", хотя начинать было непросто. За регистрацию туристов отвечает государственная компания "Афган тур", и когда Париса пришла туда со своим первым туристом получать нужные бумаги, то от страха у нее тряслись руки - она думала, что работать ей не разрешат. Но сотрудники вели себя дружелюбно.



- Они даже сказали: "Мы гордимся, что у нас есть такие девушки", - делится Париса. - Сказали, что им нужны женщины-гиды и похвалили то, что я делаю. Вообще удивительно, как много сейчас возможностей и как мало конкурентов. Если ты не боишься действовать, то все эти возможности - твои.



Случались ли проблемы с властями? - Нет, пока не случалось.



Поначалу Париса даже проводила экскурсии для мужчин, но вскоре религиозная полиция потребовала, чтобы гида сопровождал махрам (родственник-мужчина, в данном случае это был старший брат), а потом разрешила сопровождать только женщин или, в крайнем случае, смешанные группы. Что касается дресс-кода, то на работе Париса не закрывает лицо и носит только платок, а вместо абайи - длинное платье. Это тоже вклад в "положительный имидж", потому что на фото из Афганистана обычно только голубые бурки и черные абайи, и это, по мнению моей собеседницы, неправильно:



- Мир будет думать, что бы ничего другого не носим.



Туристическая индустрия в новом Афганистане довольно молода, и правил, регулирующих ее, почти нет. Гид может иметь лицензию, а может и не иметь, и это обычно не вызывает вопросов у правительства. Правда, в "Афган тур" гид предоставляет свои личные данные и контакты - если вдруг с туристом что-то случиться, свяжутся с гидом и спросят с него же. Париса с коллегами создали свой сайт Travel to Afghanistan with Female Guides, но формально они не фирма и не компания, просто группа единомышленниц и подруг. Во всех крупных городах Афганистана: в Кабуле, в Мазари-Шарифе и в Бамиане - есть женщина-гид. Одна несколько месяцев назад нашлась даже в Кандагаре, одном из самых консервативных городов страны. Если экскурсии индивидуальные, то день стоит $70, если групповая, то дешевле - около $50. В Герате кроме исторических мест гиды показывают гостям соседние деревни, женские бизнесы и цирк, основанный международной НКО - кроме представлений, для сирот и детей из неблагополучных семей там проводятся занятия по английскому, Корану и нескольким другим предметам. А еще проводят кулинарные мастер-классы, где можно научиться готовить традиционные афганские блюда.



Париса зачерпывает еще ложку десерта: бананы, молоко, финики и кусочки фруктов - и объясняет:



- Обычно новые девушки сами пишут нам в соцсетях и говорят, что хотели бы попробовать. Мы их учим азам профессии, потому что у нас уже есть кое-какой опыт, а потом они начинают работать сами. Туристы тоже находят нас через сайт или тот же Инстаграм.



Больше всего туристов приезжает из Китая, а самые лучшие клиенты - это нидерландцы.



- Они вежливые, сдержанные, хорошо одеваются и такие в стиле old money, понимаешь?



***



За окном кафе быстро темнеет - в середине ноября в Герате по-прежнему тепло и солнечно, но дни становятся короткими, как везде. Девочки заканчивают вечеринку, заворачиваются в длинные накидки-чадоры и уходят, официантка в желтом платке собирает со стола чайные чашки. К слову, кафе - семейный бизнес: брат считает выручку на кассе, мать и старшие сестры готовят, а младшие разносят заказы посетителям.



Через десять минут нужно будет попрощаться, и спрашиваю Парису, считает ли она себя успешной. Она задумывается.



- Если смотреть по отзывам, то да. Они у меня только положительные - значит, я успешна как гид. Но хотелось бы большего. Хотелось бы делать туры в другие страны - я не хочу переезжать из Афганистана, но люблю путешествовать, люблю готовиться, собирать чемоданы и намечать маршрут. Ну и к тому же такие туры - это тоже способ рассказать миру о нашей культуре, о нашей жизни. Туристы будут смотреть на меня, и их представление об Афганистане будет меняться.



Что такое успех? Для Парисы успех - это доверие. Она всегда заботится о своих гостях: например, замечает, если они начинают идти медленнее, и сразу ведет их в ресторан на отдых и обед. Она всегда улыбается и думает, что именно поэтому у нее не бывает трудных туристов - подобное притягивает подобное.



Недавно Париса отправилась в Иран одна - отец проводил ее до границы, а дальше наступило время "абсолютной свободы".



- Раньше я была в Иране с мамой, и она все решала за меня, а на этот раз я поняла, какая я на самом деле сильная и как много могу. Удивительное чувство. В интервью одному тревел-блоггеру я сказала, что хочу стать первой афганской женщиной-лидером - не президентом конечно, ничего подобного, просто бизнес-лидером. Думаю, у меня получилось бы. А еще хотелось бы выступить перед большой аудиторией - например, на конференции ООН.



Париса позирует для фото, набрасывает чадор (сегодня без него никак, потому что пиджак слишком короткий и не годится для улицы), и мы вместе ловим тук-тук, который увозит нас в прохладные ноябрьские сумерки.



