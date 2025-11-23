 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 24.11.2025
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
23:24  Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:07 24.11.2025

23 ноября 2025

Бишкек (АКИpress) – "Сегодня, когда рынок стремительно развивается, мне особенно важно, чтобы мы вместе строили культуру качественных медиа - честных, прозрачных, профессиональных" - Наталья Кролевич, главный редактор "Номад ТВ".

В Кыргызстане состоялся запуск нового отечественного телеканала "Номад ТВ". Лучшие кыргызские журналисты собрались вместе, чтобы проложить путь к новой медиаплатформе, которая сможет достойно представлять страну на международном уровне.



"Номад ТВ" - совместный кыргызо-российский проект, который сотрудничает с госканалами Кыргызстана, а также ретранслирует программы НТВ. На телеканале можно будет увидеть выпуски новостей, ток-шоу, специальные репортажи и программы, посвященные жизни Кыргызстана. В центре внимания телеканала - участие Кыргызстана в международных объединениях ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, современное освещение историко-культурных связей Кыргызстана и России, их взаимоотношений и общей роли на международной арене.

В программной сетке канала останутся кино, ток-шоу, сериалы НТВ. Языком вещания будет русский, но зрители смогут выбрать звуковую дорожку на кыргызском языке. Канал бесплатно доступен в крупнейших кабельных сетях и во втором мультиплексе, охватывающем 70% страны.

В ноябре "Номад ТВ" разместил в самом центре Бишкека мобильную выездную студию с эффектом дополненной реальности. В ней проходят интервью и записываются программы телеканала.

О главном редакторе телеканала "Номад ТВ"

Наталья Кролевич, 41 год. Родилась в городе Бишкек. Окончила Кыргызско-Российский Славянский университет, получила диплом журналиста с отличием. Длительный период работала в новостной редакции сначала корреспондентом, затем диктором новостей, специальным корреспондентом и автором программы. С 2007 по 2010 год работала журналистом пула президента Кыргызской Республики. Подготовила ряд интервью с известными людьми Кыргызстана. С 2017 года была продюсером частного телеканала, продолжая работать в прямом телеэфире. В 2017 году прошла стажировку на телеканале Russia Today (Москва). Победитель конкурса "Стремление" в номинации "Лучший телевизионный журналист", удостоена награды Российского союза ветеранов Афганистана за документальный фильм "Опаленные Афганом". Преподавала на кафедре журналистики КРСУ.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763953620


