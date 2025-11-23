В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"

06:07 24.11.2025

23 ноября 2025



Бишкек (АКИpress) – "Сегодня, когда рынок стремительно развивается, мне особенно важно, чтобы мы вместе строили культуру качественных медиа - честных, прозрачных, профессиональных" - Наталья Кролевич, главный редактор "Номад ТВ".



В Кыргызстане состоялся запуск нового отечественного телеканала "Номад ТВ". Лучшие кыргызские журналисты собрались вместе, чтобы проложить путь к новой медиаплатформе, которая сможет достойно представлять страну на международном уровне.



