|В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:07 24.11.2025
23 ноября 2025
Бишкек (АКИpress) – "Сегодня, когда рынок стремительно развивается, мне особенно важно, чтобы мы вместе строили культуру качественных медиа - честных, прозрачных, профессиональных" - Наталья Кролевич, главный редактор "Номад ТВ".
В Кыргызстане состоялся запуск нового отечественного телеканала "Номад ТВ". Лучшие кыргызские журналисты собрались вместе, чтобы проложить путь к новой медиаплатформе, которая сможет достойно представлять страну на международном уровне.
"Номад ТВ" - совместный кыргызо-российский проект, который сотрудничает с госканалами Кыргызстана, а также ретранслирует программы НТВ. На телеканале можно будет увидеть выпуски новостей, ток-шоу, специальные репортажи и программы, посвященные жизни Кыргызстана. В центре внимания телеканала - участие Кыргызстана в международных объединениях ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, современное освещение историко-культурных связей Кыргызстана и России, их взаимоотношений и общей роли на международной арене.
В программной сетке канала останутся кино, ток-шоу, сериалы НТВ. Языком вещания будет русский, но зрители смогут выбрать звуковую дорожку на кыргызском языке. Канал бесплатно доступен в крупнейших кабельных сетях и во втором мультиплексе, охватывающем 70% страны.
В ноябре "Номад ТВ" разместил в самом центре Бишкека мобильную выездную студию с эффектом дополненной реальности. В ней проходят интервью и записываются программы телеканала.
О главном редакторе телеканала "Номад ТВ"
Наталья Кролевич, 41 год. Родилась в городе Бишкек. Окончила Кыргызско-Российский Славянский университет, получила диплом журналиста с отличием. Длительный период работала в новостной редакции сначала корреспондентом, затем диктором новостей, специальным корреспондентом и автором программы. С 2007 по 2010 год работала журналистом пула президента Кыргызской Республики. Подготовила ряд интервью с известными людьми Кыргызстана. С 2017 года была продюсером частного телеканала, продолжая работать в прямом телеэфире. В 2017 году прошла стажировку на телеканале Russia Today (Москва). Победитель конкурса "Стремление" в номинации "Лучший телевизионный журналист", удостоена награды Российского союза ветеранов Афганистана за документальный фильм "Опаленные Афганом". Преподавала на кафедре журналистики КРСУ.