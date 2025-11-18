 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Понедельник, 24.11.2025
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
23:24  Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
11:05 24.11.2025

Проект железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": Состоялось трехсторонняя встреча

20 ноября 2025 года состоялась встреча представителей трех стран по обсуждению хода реализации проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Во встрече приняли участие министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Абсаттар Сыргабаев, министр транспорта Республики Узбекистан Илхом Махкамов и специальные представители со стороны Китая.

В ходе мероприятия стороны рассмотрели текущий статус проекта и отметили, что строительство железной дороги перешло в практическую фазу. Министр Абсаттар Сыргабаев подчеркнул необходимость завершить проект в установленные сроки и заявил, что Кыргызстан готов оказать всю необходимую поддержку для ускорения строительных работ.

В настоящее время ведутся работы по проходке тоннелей, строительству временной инфраструктуры, а также организационные и административные мероприятия.

Отметим, что реализация проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" имеет важное значение не только для Кыргызстана, но и для всего региона. Он сократит расстояния для перевозки грузов, расширит транзитный потенциал, создаст новые рабочие места, а также выведет экономическое сотрудничество между странами на новый уровень.

Источник - Пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763971500


