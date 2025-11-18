Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу

11:05 24.11.2025

Проект железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": Состоялось трехсторонняя встреча



20 ноября 2025 года состоялась встреча представителей трех стран по обсуждению хода реализации проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".



Во встрече приняли участие министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Абсаттар Сыргабаев, министр транспорта Республики Узбекистан Илхом Махкамов и специальные представители со стороны Китая.



В ходе мероприятия стороны рассмотрели текущий статус проекта и отметили, что строительство железной дороги перешло в практическую фазу. Министр Абсаттар Сыргабаев подчеркнул необходимость завершить проект в установленные сроки и заявил, что Кыргызстан готов оказать всю необходимую поддержку для ускорения строительных работ.



В настоящее время ведутся работы по проходке тоннелей, строительству временной инфраструктуры, а также организационные и административные мероприятия.



Отметим, что реализация проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" имеет важное значение не только для Кыргызстана, но и для всего региона. Он сократит расстояния для перевозки грузов, расширит транзитный потенциал, создаст новые рабочие места, а также выведет экономическое сотрудничество между странами на новый уровень.