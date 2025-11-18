Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии

11:15 24.11.2025

"Наши культура и история очень глубоко связаны" – победительница Silk Way Star Мишель Джозеф



Победительница первого азиатского вокального конкурса Silk Way Star Мишель Джозеф из Монголии поблагодарила зрителей и подчеркнула близость Монголии и Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.







Победительница Silk Way Star Мишель Джозеф готовит песню на казахском языке



Выступая сегодня на брифинге СЦК, Мишель Джозеф поблагодарила зрителей и жюри конкурса, отдавших за нее голоса, а также организаторов масштабного конкурса.



"Я хочу сказать, что Монголия и Казахстан вовсе не чужие друг другу. Наши культуры и наша история очень глубоко связаны. Я думаю, мы как брат и сестра - две нации, поэтому мы должны сохранять эту прекрасную дружбу и музыку в наших сердцах", - сказала она.



Победу в конкурсе одержала Мишель Джозеф из Монголии. Ее имя объявил Димаш Кудайберген.



Справка: Мишель Джозеф - известная монгольская певица и автор песен. В своем творчестве она сочетает традиционный уртын дуу (протяжные песни) с элементами поп, R&B и фанка. Артистка поет на монгольском и английском языках.



Финал прошел в прямом эфире телеканала Jibek Joly. Победителя определяли по смешанной системе - 50 процентов решение жюри и 50 процентов - онлайн-голосование зрителей на сайте конкурса. Читайте, как и за кого голосовали зрители Silk Way Star.



Обладатель титула Silk Way Star получает шанс заявить о себе на мировой сцене.



Елизавета Аксенова

Корреспондент