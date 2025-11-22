МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов

11:30 24.11.2025

МВД пресекло деятельность группы, готовившей массовые беспорядки после выборов

22.11.2025



МВД Кыргызской Республики пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. В ее состав входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений.



