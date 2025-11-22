В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов

12:03 24.11.2025

Между Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном пока нет соглашения о взаимном признании дипломов



22 ноября 2025



В социальных сетях распространяются неподтвержденные сведения о том, что дипломы, выданные Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном, якобы автоматически признаются на территории этих стран.



Агентство по оценке знаний и квалификаций при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан опубликовало официальное разъяснение, заявив, что такие сообщения не соответствуют действительности.



