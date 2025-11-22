|В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
12:03 24.11.2025
22 ноября 2025
В социальных сетях распространяются неподтвержденные сведения о том, что дипломы, выданные Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном, якобы автоматически признаются на территории этих стран.
Агентство по оценке знаний и квалификаций при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан опубликовало официальное разъяснение, заявив, что такие сообщения не соответствуют действительности.
"Признание дипломов, выданных в иностранных государствах, на территории Республики Узбекистан осуществляется в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об образовании" и Положением Кабинета Министров Республики Узбекистан №620 от 24 июля 2019 года "О порядке признания документов об образовании, полученных в иностранных государствах". В данном Положении определены категории документов об образовании иностранных государств, которые признаются на территории Республики Узбекистан без дополнительной процедуры", - говорится в сообщении.
В Агентстве подчеркнули, что информация, распространяемая в сети, не соответствует действительности.
На сегодняшний день международного соглашения о взаимном признании дипломов между Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Казахстаном не существует.
Признание дипломов, выданных иностранными государствами, осуществляется в каждой из этих стран в соответствии с требованиями их национального законодательства.