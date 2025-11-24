 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 24.11.2025
Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
19:53 24.11.2025

"Украина – все, Балтике приготовиться". Зачем Европа ищет повода к новой Большой войне?
В Берлине стремятся превратить Балтийское море в военный полигон

24.11.2025 | Алексей БЕЛОВ

Комментируя открытое нежелание Европы принимать условия мирного соглашения по Украине, предложенные США, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямым текстом заявил, что альтернативой миру станет еще большая война, которая коснется уже непосредственно самих европейцев.

"Российско-украинская война подвела Европу к историческому поворотному моменту. Президент Трамп не отказался от идеи установления мира на Украине. У Европы теперь два пути. Мы можем выйти из этого тупика и, наконец, объединиться вокруг мирной инициативы президента Трампа, включая брюссельских бюрократов. Это потребует от сторонников войны признать тот факт, что за последние 3,5 года они потратили с трудом заработанные европейцами деньги на войну, которую невозможно выиграть на поле боя.

Другой путь ведет прямиком к войне. Если сторонники войны в Европе продолжат вливать деньги и оружие на Украину без поддержки Соединенных Штатов, они проложат путь к европейско-российскому конфликту. Европа слишком хорошо знает, куда ведет этот путь, и последствия были трагическими".

Очевидно, что таким образом Будапешт пытается достучаться до Брюсселя, до остатков адекватности в головах европейских глобалистов, которые, в свою очередь, явно не готовы признавать свое поражение в битве с Россией.

Более того, они на самом деле готовятся к новой Большой войне и даже в общих чертах уже пришли к согласию по поводу географического расположения будущего театра военных действий. Им, судя по всему, станет Балтика.

Судите сами. Еще какой-то месяц тому назад президент Польши Кароль Навроцкий отклонил призыв Зеленского закрыть Балтийское море для прохода судов так называемого российского теневого флота.

А буквально через две недели после этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пребывая в Таллине с официальным визитом, заявил, что Балтика – это внутреннее море НАТО и России придется с этим смириться.

"Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и остальные страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не завершится этой войной. Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море!"

Увы, но, похоже, Европа готова подкрепить подобные заявления беспрецедентным наращиванием своего военного присутствия в Балтийском море. Так, по информации немецкого издания BILD, прямо сейчас Германия строит крупнейшие военные корабли со времен Второй мировой войны, даже несмотря на задержки финансирования и рост стоимости проекта.

"Правительство Германии подтвердило планы достройки шести фрегатов типа F126 – крупнейшего кораблестроительного проекта страны со времен 1945 года. Источники рассказали BILD, что стоимость заказа превышает 10 миллиардов евро, однако из-за технических проблем сроки сдвигаются: первый запланированный фрегат должен был поступить в ВМС в 2028 году, но этот график сорван", – говорится в публикации.

При этом BILD прямо пишет о том, что строительство новых германских кораблей рассматривается как долгосрочная стратегия сдерживания России на Балтике.

"В Балтийском море нам нужны боеспособные корабли, способные сдерживать российские силы", – сказал один из источников BILD, оправдывая германские планы тем, что он назвал "агрессивной политикой России".

В качестве примеров нашей "агрессивности" та же BILD с удовольствием приводит случай с БДК "Александр Шабалин", который какое-то время дежурил недалеко от берегов германского порта Любек, контролируя, как предположили сами немцы, торговые пути, по которым в Россию и из России движутся нефтеналивные танкеры.

Как сообщала газета Kieler Nachrichten ("Кильские новости"), большой 112-метровый танкодесантный корабль ВМФ России "Александр Шабалин" бросил якорь к востоку от острова Фемарн.

"Судно прибыло туда в воскресенье – его сопровождали патрульный корабль Bamberg Федеральной полиции Германии и датский сторожевой катер", – отмечалось в публикации.

По словам представителя полиции в Бад-Брамштедте Вульфа Винтерхоффа, немецкие власти внимательно следят за российским кораблем, однако сделать ничего не могут.

"Он имеет право находиться там, так как стоит за пределами немецких территориальных вод", – подчеркивает полицейский чин.

"Шабалин" уже несколько месяцев курсирует по Балтике – вблизи танкерных маршрутов или мест, где фиксировались инциденты с беспилотниками в датском воздушном пространстве, пишет BILD, Bamberg уже сталкивался с этим кораблем всего несколько недель назад.

"Россия целенаправленно выбирает морские районы рядом с важными транспортными путями, чтобы демонстрировать там свое присутствие", – считает Йоханнес Петерс, эксперт по безопасности из Института политической безопасности в Киле.

В свою очередь источники BILD называют большой десантный корабль Балтфлота ВМФ России "якорем безопасности" для судов, перевозящих по Балтике российскую нефть.

Таким образом, немцы сами признают, что действия российских боевых кораблей связаны с откровенно враждебными попытками стран НАТО перекрыть России возможность торговать своей нефтью. Попытками, с помощью которых Европа пытается добиться выполнения собственных же антироссийских санкций.

В таких условиях вопрос, так кто же на самом деле проводит агрессивную политику на Балтике, отпадает сам собой.

Тем не менее это никак не мешает тем же немцам превращать Балтийское море в военный полигон, отправляя на его патрулирование даже бесплотные подводные корабли типа Greyshark.

Как пишут немецкие СМИ, эта беспилотная мини-субмарина бременского производителя Euroatlas только что прошла ходовые испытания. Ее задача "патрулировать Балтийское море для защиты критической инфраструктуры, обнаружения вражеских разведывательных единиц и мониторинга акватории". Отмечается, что серийное производство Greyshark может начаться уже в следующем году.

Все это довольно сложно расценить как-то иначе, чем сознательную милитаризацию Балтики со стороны европейский стран-членов НАТО. Милитаризацию, конечной целью которой должен стать прямой вооруженный конфликт альянса с Россией. Конфликт, единственной причиной которого, как верно подметил Виктор Орбан, является нежелание европейских национал-глобалистов признать свое поражение в украинской авантюре.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764003180


