ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
00:05 25.11.2025

ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 24 ноября в разрезе СВО. Русские войска начали наступление к югу от Северска с целью окружить группировку ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела актуальную дипломатическую обстановку в рамках подготовки Западом итоговой версии варианта мирного урегулирования.

Выход навстречу

Части 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ рывком сумели овладеть поселком Пазино и округой. Русские войска начали операцию по окружению всей Северской группировки ВСУ. Задача состоит в том, чтобы со стороны Соледара достичь западной части села Резниковка и в перспективе соединиться с силами, недавно занявшими поселок Платоновка. В таком случае блокированными окажутся гарнизон Северска и украинские подразделения западнее города. Важно отметить, что командование 3-й ОА специально выбрало участок поселка Пазино для формирования южной "клешни" охвата Северской группировки неприятеля. Непосредственно у Северска направление на запад прикрывают подразделения 10-й ОГШБр. Однако южнее в распоряжении ВСУ нет необходимых по количеству и составу сил, для того чтобы парировать действия ВС РФ. Киев просто не может выдернуть откуда-нибудь соединения для того, чтобы избежать очередного окружения. А ускорить отход из Северска и округи украинская армия не может. 3-я ОА плотно насела на противника и сковала его боем.

При этом ВСУ практически не за что цепляться на площади между Пазино и Резниковкой. Там нет ни населенных пунктов, ни промышленных объектов. Противнику придется полагаться только на лесные массивы и сухие балки. Ключевой проблемой для него является даже не нехватка мест, где можно организовать оборону, а то, кем насытить этот район. Проще говоря, ВС РФ нащупали "мягкое подбрюшье" неприятеля в данном секторе.

Период торга

23 ноября в Женеве состоялись трехсторонние переговоры между делегациями Украины, США и ЕС по вопросу мирного договора по "плану Трампа". Банковая до сих пор не согласовала ключевые пункты мирного плана касательно вывода ВСУ из оставшейся под их контролем части ДНР и вопроса вступления незалежной в НАТО. Украинские СМИ сообщили, что эти пункты планируется вынести на предстоящие переговоры Трампа с Зеленским.

Таким образом какие-либо утверждения о том, принимает ли Украина план или нет, преждевременны. Для Банковой вопрос добровольного вывода войск из Донбасса является краеугольным, который ни много ни мало определяет физическую выживаемость украинской политической верхушки. Добровольная сдача каких-либо территорий является для киевского режима границей жизни и смерти, о которой ему намекнул Лондон голосом представителя "медиабанды" Стерненко. Однако угроза остаться без американской помощи ставит Киев в положение "выбора без выбора".

Но так или иначе текущий переговорный процесс – это процесс "устаканивания" позиции Запада, который вызван разногласиями Вашингтона и европейских столиц. "Вымученный" впоследствии документ еще нуждается в главном – согласии нашей страны.

Цугцванг

Спикер Рады Стефанчук на парламентской конференции в Стокгольме заявил, что Украина не должна быть ограничена ни по численности вооруженных сил, ни по возможности вступать в блоки и союзы, или же принуждаться к признанию утраты территорий. Он также добавил, что возможность вступления незалежной в ЕС и НАТО должна стать гарантией ее безопасности.

Весьма знаковое заявление, ведь "план Трампа" и так подразумевает гарантии безопасности Украины, по сути, эквивалентные 5-й статье устава Альянса. То есть в предварительном документе обозначено, что какая-либо агрессия против незалежной гарантирует ей "самую высшую планку" защиты со стороны НАТО, но только без формального членства. Почему ранее Зеленский, а теперь Стефанчук "уперлись" в участие в Альянсе, даже когда Киеву было в этом прямо отказано в марте текущего года? Генсек организации Рютте тогда заявил, что вопрос членства Украины снят с повестки дня.

Все происходит потому, что конституционно закрепленное стремление страны в организацию как бы исключает любые альтернативы для киевского режима, это вся фабула "постмайданной Украины". Кроме того, Банковая может опасаться нового "Майдана", если она хотя бы встанет на рельсы выхода из конфликта на невыгодных условиях. Кроме того, радикализированная часть украинского общества может воспринять такие действия как измену со всеми вытекающими последствиями для политической власти в стране.

Таким образом, стоит полагать, что Киеву куда более выгодно и далее "проигрывать конфликт до конца", нежели чем завершать конфликт на ноте, равной неминуемой гибели текущего режима.

Вчера, 23 ноября, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764018300


