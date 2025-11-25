Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева

03:57 25.11.2025

Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов

25.11.2025 | Анна КРЯЖЕВА



Киргизия, которая за последние три десятилетия пережила не один политический переворот, с недавнего времени обрела некоторую стабильность и готовится к предстоящим внеплановым парламентским выборам, намеченным на 30 ноября, спокойно. Как заявил президент КР Садыр Жапаров в обращении к народу, государственных переворотов в республике больше быть не может, поскольку власти не допустят дестабилизации.



Глава государства отметил, что блогеры и провокаторы разносят недостоверную информацию от отдельных групп лиц, которые лишились доходов от коррупционных схем. Эти фигуранты пытаются посеять в обществе недовольство.



В экспертной среде происходящее в Киргизии расценивают по-разному. Оппозиционно настроенные силы называют претензии к себе со стороны силовиков политическим преследованием инакомыслия. Отдельно вспоминают, что за несколько последних лет в республике закрыли или заблокировали ряд "грантовых" СМИ, принят закон об иностранных представителях (иноагентах), вступила в силу новая Конституция, которая наделила президента дополнительными полномочиями. Однако сторонники нынешних властей напоминают обществу, что республика обладает слишком богатым опытом переворотов. С момента развала СССР Киргизия трижды меняла власть с помощью улицы: самым резонансным был переворот в 2005 году, так называемая "революция роз".



В этом контексте Садыр Жапаров заверил, что четвертой революции не допустит: "Мы будем работать на опережение и выявлять лидеров-злоумышленников, которые готовы собрать народ и стрелять в него исподтишка или устроить взрыв. Наказание будет по высшей строгости. Мы не будем с ними сюсюкаться, как это делали до нас".



"Мародерство, грабеж, жадное стремление к наживе и попытки, как прежде, ухватить должность и разбогатеть после переворота – все это пусть остается лишь в ваших снах", – пожелал Жапаров потенциальным бенефициарам переворотов.



Стабильная нестабильность



Несмотря на заявления президента Киргизии, в республике периодически выявляют попытки совершить госпереворот. Например, в конце февраля нынешнего года силовики смогли разоблачить и обезвредить 11 человек, среди которых оказался бывший депутат парламента Бакыт Керимбеков. Все фигуранты состояли в организации "Жети дубан" ("Семь дубов"). Против задержанных возбудили уголовное производство. Неудавшимся мятежникам грозит тюремный срок от семи до десяти лет.



Во главе преступной группировки, по данным следствия, стояла оппозиционный политик Роза Нурматова. Сотрудники ГКНБ опубликовали ролик разговора со словами одного из собеседников: мол, "заварушка точно будет". "Внутренне я к этому уже готова. Вы должны точно знать, сколько ребят есть, нам нужно и число, и физическая сила", – ответила на реплику Нурматова. Фигуранты дела оказались в СИЗО, однако с того времени никаких новостей о ходе следствия нет.



В начале апреля также был инцидент, тогда представители Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) заявили о пресечении попытки организации в республике массовых беспорядков и последующего госпереворота.



Тогда при помощи фейкового видеовброса о надругательстве над некой девушкой пытались, по мнению силовиков, затронуть "национальные патриотические чувства" и спровоцировать представителей "неорганизованной молодежи страны". Сразу за общественным резонансом должны были вступить в дело "специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием", которым поручалось спровоцировать драки и погромы "в местах работы и жительства иностранцев". Преступники собирались повторить погромы, подобные тем, что произошли в мае 2024 года, когда в Бишкеке нападали на граждан из стран Юго-Восточной Азии.



Есть мнение, что накануне парламентских выборов в Бишкеке тоже могут случиться беспорядки с участием прозападной оппозиции. Такое мнение высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. "Маловероятно, что они имеют реальную цель свергнуть власти Кыргызстана, скорей направлены на прощупывание общественных настроений. То есть оценивают мобилизационный потенциал, наиболее острые для граждан темы, уровень готовности к насилию против представителей власти", – отметил политолог в своем телеграм-канале. Он заметил, что сейчас идет активная агитация в районах новостроек Бишкека и ряде микрорайонов города, а также в прилегающей к киргизской столице Чуйской области.



Мендкович считает, что возможным каналом передачи денег на оплату беспорядков выступает НПО-иноагент "Бир Дуйно", главой которого является Толекан Исмаилова. По предварительным данным, эта дама весной получила крупную сумму из Лондона.



Тем не менее, как заверяют власти, они держат руку "на пульсе" и помнят печальный опыт "цветных переворотов", которые, кроме кризисов, ничего стране и обществу не приносили.



О тесной связи коррупции и переворотов



Почвой для общественного недовольства во многих случаях становится коррупция, и этим стремятся пользоваться оппозиционеры. Чтобы выбить эту почву из-под ног любителей госпереворотов, власти усилили разоблачение коррупционных схем. Так, в начале ноября глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что после долгого расследования силовики составили список тех, кто незаконно присваивал государственное имущество.



"Вся инфраструктура и промышленность страны под предлогом приватизации фактически были переданы различным лицам почти даром. Заводы, фабрики, автобазы, земельные участки – все это доставалось людям не для того, чтобы возродить производство и создать рабочие места, а ради личного обогащения. Так в стране появилась прослойка людей, которые разбогатели за счет народа. Сотни, а может, и тысячи человек стали состоятельными, тогда как миллионы граждан и само государство оставались бедными", – представил подробности СМИ силовик.



Коррупция проела все этажи власти. "Люди стали приходить к власти лишь для того, чтобы присвоить народное богатство. Будь то должность мэра, акима, губернатора или министра – на эти посты шли не служить, а зарабатывать. Все хорошо помнят времена, когда государственные должности фактически продавались, и каждая имела свою ставку, – рассказал силовик. – Те, кто покупал эти посты, стремились как можно скорее вернуть затраченные средства, грабя бюджет. Например, если на строительство государством выделялось 100 сомов, то 50-60 из них оседали в чужих руках. В итоге не было ни новых объектов, ни развития, а народ беднел. Армия и государственные институты слабели, зато на госслужбе появлялись богачи и коррупционеры.



Как следует из комментария Ташиева, нынешние власти повели с этими явлениями беспощадную борьбу. По его словам, "один за другим объекты возвращаются в собственность государства. На сегодняшний день возвращено около 70% награбленного".



Глава ГКНБ напомнил, что среди задач, которые президент С. Жапаров поставил перед правоохранительными органами, главной является возврат награбленного и восстановление народного богатства. Чем успешнее будет борьба с внутренними злоумышленниками, тем меньше будет поводов у иностранных агентов влияния подкупить подобный контингент. И, соответственно, у всякого рода оппозиционеров не будет базы для возбуждения народного недовольства.